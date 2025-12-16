THINK INC. Communications GmbH

Spritz statt Glühwein: Italiens Kult-Aperitif wird in der kalten Jahreszeit zum Renner

Ready-to-Drink-Systeme wie Sprizzer sorgen für unkompliziertes Mixen und Genuss bei jeder Feier

München

Einen eisgekühlten Spritz verbindet man meist mit warmen Sommertagen und italienischem Lebensgefühl. Ein junges Unternehmen aus Treviso will dieses Ritual nun auch in der kalten Jahreszeit etablieren und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach Spritz-Varianten bei festlichen Anlässen. Mit dem Spritz-Dispenser "Sprizzer" setzt das italienische F&B-Startup auf ein stromloses Ready-to-Drink-System, das per einfachem Hebeldruck bis zu zwanzig perfekt gemischte Spritz-Gläser ausschenken kann.

Gerade in der Weihnachts- und Silvesterzeit bietet das Konzept praktische Vorteile. Das Gerät kommt ohne Strom aus, benötigt keine Steckdose und lässt sich flexibel im Wohnbereich oder bei Feiern platzieren. Befüllt wird der Dispenser mit eisgekühltem Prosecco, Bitter und kohlensäurehaltigem Mineralwasser. Ein integrierter Eisring sorgt dafür, dass die Getränke länger gekühlt bleiben. Auch die passenden Spritz-Gläser liefert das Unternehmen, sodass Gastgeber sofort stilecht starten können.

Konzipiert ist das System für private Runden, kleinere Feiern sowie den Einsatz bei Events und in der Gastronomie. In der oft hektischen Weihnachtszeit soll der Dispenser das zeitaufwendige Mixen einzelner Getränke reduzieren und Gastgeber entlasten. Die gleichbleibende Dosierung ermöglicht es, mehrere Gäste nacheinander zu bedienen, ohne Qualitätsunterschiede.

Ergänzt wird der Dispenser durch eine optional anbringbare Snackbox für klassische Aperitif-Beilagen wie Oliven, Käse, Cracker oder Orangenscheiben. So entsteht bei Weihnachtsfesten oder dem Anstoßen um Mitternacht ein zentraler Treffpunkt für Getränke, Gläser und kleine Speisen.

Neben dem privaten Markt richtet sich Sprizzer auch an Unternehmen. Das in Italien gefertigte Gerät kann individuell gebrandet werden und eignet sich für Firmenfeiern, Kundenevents oder Hotel-Lounges. Besonders in Deutschland wächst die Nachfrage deutlich. In der Weihnachts- und Silvesterzeit trifft das Konzept einen Trend: unkomplizierte Genussangebote, die Geselligkeit fördern und Gastgeber entlasten.

