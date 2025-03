Siiri Seraphin

Kasseler Ärztin gewinnt begehrten Excellence Award

Siiri Seraphin entlarvt Medizin-Mythen und gewinnt Internationalen Speaker Slam

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Die Internistin und Altersmedizinerin Siiri Seraphin aus Kassel begeisterte beim Internationalen Speaker Slam am 13. März 2025 in Wiesbaden und sicherte sich den Excellence Award. Mit ihrer Rede, die sich dem Thema "Mythen in der Medizin" widmete, überzeugte sie die Jury und das Publikum gleichermaßen.

Der Internationale Speaker Slam, der nach Stationen in New York, Las Vegas, Dubai, Wien und Hamburg nun in Wiesbaden stattfand, zog 250 Teilnehmer aus 28 Nationen an. In dem Format, bei dem die Redner innerhalb von vier Minuten auf zwei Bühnen ihre Botschaft präsentieren müssen, bewies Seraphin ihr Können in Redekunst und Bühnenpräsenz. Die Veranstaltung, die sich durch eine lange Warteliste und eine strenge Vorqualifikation auszeichnet, wurde international live gestreamt und bot den Rednern eine Plattform, um ein breites Publikum zu erreichen.

Seraphins Rede war geprägt von Prägnanz, Humor und einer klaren Botschaft. Sie entlarvte gängige Mythen in der Medizin und plädierte für eine aufgeklärte und kritische Auseinandersetzung mit medizinischen Informationen. "Mythen in der Medizin kosten dir leider das Leben", warnte Seraphin eindrücklich. Sie betonte, dass Arztgespräche leicht verständlich sein müssen und Patienten nicht alles blind glauben sollten. Stattdessen forderte sie sie auf, zu hinterfragen, zu verstehen und aktiv mitzureden.

Die 30-jährige Berufserfahrung als Allgemeinmedizinerin, Internistin und Altersmedizinerin spiegelte sich in ihrer fundierten und überzeugenden Argumentation wider. Ihre Fähigkeit, komplexe medizinische Sachverhalte auf verständliche und unterhaltsame Weise zu vermitteln, trug maßgeblich zu ihrem Erfolg bei. "Medizin ist nicht nur Heilung, sondern sollte auch begeistern", so Seraphin.

Der Excellence Award beim Internationalen Speaker Slam ist eine Anerkennung für Seraphins herausragende Redeleistung und ihr Engagement für eine bessere medizinische Aufklärung. Ihr Erfolg in Wiesbaden unterstreicht die Bedeutung einer klaren und verständlichen Kommunikation in der Medizin und inspiriert dazu, medizinische Mythen kritisch zu hinterfragen.

Original-Content von: Siiri Seraphin, übermittelt durch news aktuell