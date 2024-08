PHOENIX

POLITIK ZWISCHEN BRANDMAUERN - Film von David Damschen, Martha Peters

Bonn (ots)

Der Osten wählt. In Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Drei Entscheidungen für oder gegen die Politik der CDU, der SPD, der Linken. Die Ampel hat das Vertrauen vieler Wähler im Osten verloren. AfD und BSW liegen in den Umfragen aller drei Bundesländer über 40 Prozent. Leidet Ostdeutschland an einem "Freiheitsschock", wie der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk titelt? In Sachsen und Thüringen findet der Wahlkampf von SPD, Grünen und FDP nicht an Brandmauern, sondern an der fünf Prozenthürde statt. Eine radikale Kraft von rechts und eine völlig neue Partei auf der linken Seite. Die politische Mitte: eingeklemmt zwischen Brandmauern. Wer kann wo mit wem? Der Osten als Bühne für die zentrale Auseinandersetzung unserer Tage, den Kampf einer schrumpfenden politischen Mitte gegen rapide wachsende Ränder - Welche Zukunft hat der Osten und zeigt der Osten Deutschlands Zukunft?

30min, Samstag, 24.08.2024, 13:00

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell