AIR FRANCE

Air France enthüllt La Première, die schönste Definition von Reisen

Paris, 18. März 2025 (ots/PRNewswire)

Nach dem Start eines neuen, außergewöhnlichen Erlebnisses am Paris-Charles de Gaulle im Jahr 2024 erfindet Air France heute das Reiseerlebnis an Bord ihrer exklusivsten Kabine neu. Ab dem Frühjahr 2025 stattet sie ausgewählte Boeing 777-300ER nach und nach mit vier, jeweils fast 3,5 Quadratmeter großen Suiten aus. Mit fünf Fenstern – exklusiv bei Air France –, einem Sitz und einer Chaiselongue, die sich in ein zwei Meter langes Bett verwandeln lässt, verspricht die neue La Première-Kabine von Air France ein einzigartiges Erlebnis mit persönlichem Service und einem Drei-Sterne-Gourmet-Angebot.

La Première ist ein Spiegelbild der französischen Eleganz und Lebenskunst und verkörpert seit jeher die Exzellenz von Air France. Am Flughafen und an Bord genießen die Passagiere einzigartige und persönliche Momente, die von den Mitarbeitenden von La Première mit einem diskreten und aufmerksamen Service begleitet werden.

Eine vollständig anpassbare Suite mit fünf Fenstern: Exklusiv bei Air France

Die neue La Première-Suite von Air France wurde in den letzten drei Jahren entwickelt und zeichnet sich durch ein einzigartiges und vollständig anpassbares Design aus, das aus einem Sitz und einer Chaiselongue besteht, die sich in ein vollwertiges Bett verwandeln lässt.

Der Sitz passt sich den verschiedenen Phasen des Fluges an: Start, Landung, Essen oder Entspannungsmodus. Mit einer geprägten Lederkopfstütze, die das historische geflügelte Seepferdchen-Emblem von Air France zeigt, und einer weichen ergonomischen Polsterung schmiegt er sich an den Körper und bietet so optimalen Komfort. Eine Konsole und ein Tisch bieten bequemen Platz zum Arbeiten oder Essen.

Gegenüber dem Sitz bietet die Chaiselongue den perfekten Platz, um sich auszustrecken und dabei sitzen zu bleiben – ideal zum Lesen oder um einen Film anzusehen. Für maximalen Schlafkomfort lässt sie sich einfach in ein völlig flaches Bett von zwei Metern Länge und 75 Zentimetern Breite verwandeln. Die neue Suite passt sich dem Rhythmus und den Wünschen der Passagiere an. Jede Suite bietet einen privaten Raum von fast 3,5 Quadratmetern und damit 25 Prozent mehr Platz als in der bisherigen Kabine. Eine kuschelige Decke und große Kissen machen diesen Raum zu einem intimen Kokon.

Jede Suite ist von einem dicken, bodenlangen Vorhang umgeben, der für absolute Privatsphäre und eine ruhige Atmosphäre sorgt. Die Seitensuiten verfügen über fünf Fenster – eine Exklusivität von Air France. Die angrenzenden Suiten in der Mitte der Kabine ermöglichen es, zu zweit zu reisen und dabei die Privatsphäre jedes einzelnen Reisenden zu wahren. Eine elektrische Schiebetrennwand in voller Höhe kann mit einem einzigen Handgriff ausgefahren werden.

Die exklusiv für La Première-Gäste reservierte Kabine befindet sich im vorderen Teil des Flugzeugs und bietet ein völlig privates Erlebnis. Jedes Detail wurde mit größter Sorgfalt entworfen. Für die neuen Suiten, die von STELIA Aerospace in Frankreich gefertigt werden, wurden nur die feinsten Materialien wie Vollnarbenleder und Schurwolle ausgewählt. Das einzigartige Design wurde von Air France in Zusammenarbeit mit dem Studio Design Investment und der Agentur SGK Brandimage entworfen. Die harmonische Farbpalette wird von Grautönen dominiert. Ein Hauch von Rot erinnert an Haute Couture und verleiht der Kabine Charakter und Wertigkeit. Champagnerfarbene Metallic-Akzente heben jedes Detail hervor, während der dunkle Teppichboden ein Gefühl von Leichtigkeit und Fluidität vermittelt und den Eindruck des Schwebens erweckt.

Um ein unvergleichliches Raumgefühl zu schaffen, wurden die Ablagefächer über dem Kopf durch Stauraum auf Bodenhöhe ersetzt. Eine breite, ausziehbare Schublade bietet Platz für bis zu zwei Handgepäckstücke. Unter der Sitzbank befindet sich eine zweite Schublade für Schuhe und in der Nähe des Sitzes gibt es eine Nische mit einem hintergrundbeleuchteten Spiegel, in der die Passagiere persönlichen Gegenstände aufbewahren können. Eine individuelle Garderobe ist ebenfalls vorhanden.

Die Beleuchtung spielt eine zentrale Rolle in diesem außergewöhnlichen Ambiente. Die fünf Fenster erfüllen den Raum mit natürlicher Helligkeit und schaffen eine ruhige Atmosphäre. Sie sind mit elektrischen, durchsichtigen oder verdunkelnden Jalousien ausgestattet. Das Beleuchtungssystem umfasst zwei Lampen mit dem charakteristischen geflügelten Seepferdchen von Air France. Eine dezente Grundbeleuchtung begleitet jede Phase des Fluges.

An Bord wird das Reiseerlebnis durch modernste Technologie bereichert. Jedem Gast stehen zwei 32-Zoll-4K-Bildschirme zur Verfügung, die mehr als 1.500 Stunden Unterhaltung bieten und vom Sitz, der Chaiselongue oder dem Bett aus einsehbar sind. Die Passagiere können ihre persönlichen Kopfhörer über Bluetooth anschließen, weitere mit Geräuschunterdrückung werden zur Verfügung gestellt. Die Suite ist mit 110V/220V-Steckdosen, USB-A- und USB-C-Anschlüssen, kabellosen Ladestationen und speziellen Halterungen für Smartphones oder Tablets ausgestattet. Während der gesamten Reise steht kostenloses WLAN zur Verfügung. In Kürze wird Air France für ihre gesamte Flotte einen neuen Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsdienst anbieten, der den derzeit verfügbaren Dienst ersetzt* und so für ein „zu Hause"-Erlebnis sorgt.

Die Suite lässt sich individuell über ein kabelloses Touchpad steuern. Mit einer einfachen Berührung können die Passagiere die Neigung ihres Sitzes, der Chaiselongue oder des Bettes sowie die Beleuchtung und die Jalousien einstellen. Das Tablet ermöglicht auch eine einfache Navigation durch alle Unterhaltungsoptionen.

Vier Suiten werden nach und nach in einer Auswahl von Boeing 777-300ER-Flugzeugen eingeführt. Das erste Flugzeug mit der neuen La Première-Kabine, das den Namen Épernay trägt, wird im Frühjahr nach New York-JFK abheben. Weitere Destinationen, darunter Los Angeles, Singapur und Tokio-Haneda, werden im Sommerflugplan 2025 hinzukommen.

Während des Sommerflugplans 2025 ist La Première ab Paris-Charles de Gaulle auf Flügen nach Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapur, Tokio-Haneda und Washington verfügbar.

La Première, die schönste Definition des Reisens

La Première von Air France ist die perfekte Mischung aus einem reichen Erbe, das seit 1933 gepflegt wird, und einem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen. Jede Etappe der Reise bietet ein außergewöhnliches, maßgeschneidertes Erlebnis, von der geräumigen Flughafenlounge bis zur privaten Suite an Bord, von der Drei-Sterne-Küche bis zur sorgfältig zusammengestellten Auswahl an erlesenen Weinen und Champagnern, von erholsamen Nächten in 35.000 Fuß Höhe bis zum persönlichen Service.

Mit der Neuerfindung dieses Produkts, das ein integraler Bestandteil ihrer DNA ist, macht Air France einen weiteren Schritt in ihrer Qualitätssteigerung.

*Ab dem Sommerflugplan 2025 wird das neue WLAN-Angebot schrittweise in der gesamten Air France-Flotte eingeführt. Für Flying Blue-Mitglieder und La Première-Reisende ist dieser Service kostenlos.

Pressestelle Air France: corporate.airfrance.com – X/Twitter @AFnewsroom

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/air-france-enthullt-la-premiere-die-schonste-definition-von-reisen-302404626.html

Original-Content von: AIR FRANCE, übermittelt durch news aktuell