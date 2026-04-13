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Schnell serviert, einfach lecker: Airfryer Snack BALLS von BÜRGER

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Ditzingen (ots)

Schnell zubereitet, vielseitig einsetzbar und geschmacklich abwechslungsreich: Mit den neuen Airfryer Snack BALLS erweitert BÜRGER, nationaler und innovativer Marktführer für gekühlte Teigwaren, sein Sortiment um eine moderne Snack-Idee für den Alltag. Die kleinen Teigbällchen sind gezielt für die schnelle und unkomplizierte Zubereitung im Airfryer entwickelt und ab sofort in vier Sorten erhältlich: Polenta Parmesan, Ricotta Spinat, Falafel Style und Tex Mex. Die UVP liegt bei 2,49 Euro pro 200-Gramm-Beutel.

Ob als leckerer Feierabend-Snack, für den Serienabend auf dem Sofa oder als schnelle Idee für Gäste: Die Snack BALLS sind im Airfryer in nur 10 Minuten bei 200 Grad servierfertig. Sie schmecken pur mit Dip, machen sich aber auch gut in Bowls, Salaten oder als kreative Ergänzung auf dem Snackteller.

Besonders abwechslungsreich zeigt sich die neue Range beim Geschmack - von mediterran bis hin zu orientalisch und würzig:

Polenta Parmesan steht für italienisch inspirierten Cheese Crunch und kombiniert Polenta aus Maisgrieß mit würzigem Parmigiano Reggiano zu einer Sorte mit herzhaftem Käsegeschmack.

Ricotta Spinat bietet cremigen Genuss mit Ricotta und Blattspinat, fein abgestimmt mit Semmelbröseln und Gouda.

Falafel Style bringt orientalisch inspirierte Aromen auf den Teller und kombiniert Kichererbsen und Dinkel-Couscous mit Zwiebeln, Schnittlauch, Tomaten, Petersilie, Basilikum und Rosmarin.

Tex Mex präsentiert sich "hot & crispy". Die veganen Bällchen kombinieren Weizenprotein, Adzuki-Bohnen, Mais und Paprika zu einer würzig-kräftigen Variante mit charaktervollem Geschmack.

So treffen unterschiedliche Geschmacksrichtungen auf vielfältige Genussmomente: mal herzhaft-käsig, mal mild und cremig, mal würzig. Wer möchte, kombiniert gleich mehrere Sorten und bringt damit ganz einfach mehr Vielfalt auf den Tisch. Gerade für kleine Haushalte oder gesellige Abende lassen sich die Portionen flexibel einsetzen.

"Mit den Snack BALLS bringen wir eine moderne, alltagstaugliche Snack-Idee auf den Markt, die unkomplizierte Zubereitung mit abwechslungsreichem Geschmack verbindet", sagt Andrea Neubert, Abteilungsleitung Marketing bei BÜRGER. "Gerade jüngere, trendaffine Käuferinnen und Käufer wünschen sich Produkte, die schnell zubereitet sind, gut schmecken und sich flexibel in den Alltag integrieren lassen."

Mit der neuen Range greift BÜRGER zwei Entwicklungen auf, die für viele Menschen längst zum Alltag gehören: die wachsende Beliebtheit von Airfryern und die Lust auf unkompliziertes Snacken. Gefragt sind Produkte, die schnell zubereitet sind, einfach gelingen und zugleich geschmackliche Abwechslung bieten. Neben dem Airfryer lassen sich die Snack BALLS auch im Backofen oder in der Pfanne zubereiten.

Begleitend zur Einführung wird BÜRGER die neuen Snack BALLS rund um die Fußball-WM verstärkt in der Werbung präsentieren.

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