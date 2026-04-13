Deutsche Wildtier Stiftung

Europas Natur im Rampenlicht: Einreichphase für die European Wildlife Film Awards 2027 beginnt

Hamburg (ots)

Das kurze, turbulente Leben eines Tintenfischweibchens vor der Küste der Bretagne, das Hochzeitsritual der Teufelsrochen im Mittelmeer oder ein majestätischer Mönchsgeier über den Bergen der Extremadura: Das Kino der Wildtiere in der Hamburger HafenCity bringt spektakuläre Einsichten in das geheime Leben der Tiere auf die Leinwand. Jetzt gehen die European Wildlife Film Awards (EWFA) – Europas höchstdotierter Naturfilmwettbewerb – in ihre dritte Runde.

Vom 15. April bis zum 1. Juni 2026 können Filmschaffende ihre aktuellen Produktionen für die EWFA über das Portal FilmFreeway einreichen. Die Preise werden in sechs Kategorien ausgelobt. Als Hauptstifterin vergibt die Deutsche Wildtier Stiftung zwei Preise: Die Kategorie „Tierwelt“ ist mit 15.000 Euro dotiert, die Kategorie „Naturschutz“ mit 10.000 Euro. Ebenfalls mit 10.000 Euro prämiert der Preisstifter GARBE Urban Real Estate Filmproduktionen zum Thema „Biodiversität“. Die POPULAR GmbH honoriert den besten Film in der Kategorie „Story“ mit einem Preisgeld von 5.000 Euro. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) stiftet den mit 5.000 Euro dotierten „Publikumspreis“. 2.500 Euro gibt es für den besten Streifen in der Kategorie „Kurzfilm“, gestiftet von der Frankonia Handels GmbH & Co. KG. Schirmherrin der EWFA ist Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Katharina Fegebank.

Mit den European Wildlife Film Awards möchte die Deutsche Wildtier Stiftung ein großes Publikum für herausragende Natur- und Wildtierfilme begeistern. „Naturfilme entführen uns in unbekannte Welten direkt vor unserer Haustür oder an unzugänglichen Orten. Sie machen die Magie der Wildnis sichtbar, zeigen aber auch, wie schutzbedürftig Umwelt und Biodiversität sind“, sagt Sylvi Hoschke, Projektmanagerin der EWFA.

Die feierliche Preisverleihung der kommenden Wettbewerbsrunde findet am 6. Februar 2027 in Hamburg statt. Interessierte Filmemacher und Produzenten erhalten alle Informationen zur Einreichung und die Teilnahmebedingungen unter: www.EuropeanWildlifeFilmAwards.eu/de/wettbewerb-2027.

Naturfilmfans können die tierischen Hauptdarsteller der EWFA zudem am regelmäßigen Naturfilm-Mittwoch im Kino der Wildtiere in Hamburg erleben. Das Programm gibt es hier: www.BotschaftderWildtiere.de/Kino.

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