Golden Waters

Auf Gold-Kurs: Exklusives Segel-Training mit Olympia-Seglerin Lara Vadlau

Wien/Pula (ots)

Im Boot mit Olympiasiegerin Lara Vadlau: Ein exklusives Segel- und Regatta-Training mit Österreichs erfolgreichster Seglerin bietet jetzt Golden Waters, Anbieter von ausgewählten Segel-Erlebnissen - Gold trifft Gold sozusagen. Die Titelsammlung der Kärntnerin ist beeindruckend: Bevor sie vergangenes Jahr in Frankreich Olympia-Gold in der 470er-Klasse holte, war sie bereits zweifache Welt- und Europameisterin - und promovierte „nebenbei“ zur Dr.in der Medizin.

Das Segeltraining in Kroatien bietet die einmalige Gelegenheit, vom Segel-Know-how Vadlaus zu profitieren und eine Top-Spitzensportlerin in einem exklusiven Kreis persönlich kennenzulernen und Einblicke in ihre Motivationsgeheimnisse und den Umgang mit Niederlagen zu bekommen. Passend dazu erscheint gerade auch ihr neues Buch „Segel des Lebens“.

Neben dem Gold-Special mit Lara Vadlau bietet Golden Waters auch Skipper- und Hafentrainings an sowie weitere besondere Segel-Erlebnisse wie eine Genuss-Tour Sail&Dine zu ausgewählten Restaurants an der kroatischen Küste oder ein speziell weibliches Skipperinnen-Training unter dem Motto Women only.

