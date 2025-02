UtilityInnovation Group

UtilityInnovation Group™ ernennt Daniel Taschik zum technischen Leiter von GridSure™

Die UtilityInnovation Group (UIG) hat den renommierten Technologieführer und Cloud-Architektur-Veteranen Daniel Taschik zum neuen technischen Leiter von GridSure, der Cloud-basierten Netzmanagement-Plattform von UIG, ernannt. Taschiks Expertise in der Entwicklung skalierbarer, hochleistungsfähiger digitaler Plattformen wird für die Expansion von GridSure von entscheidender Bedeutung sein.

GridSure ist eine integrierte Steuerungs- und Asset-Management-Plattform, die datengestützte Erkenntnisse und cybersichere Anywhere-Engineering-Tools nutzt, um die Netzkapazität zu verwalten, die allgemeine Systemresilienz zu verbessern und die Infrastruktur zu überwachen. Wichtige Netzwerkbetriebszentren (NOCs) in Nordamerika und Europa positionieren GridSure so, dass es einer wachsenden Zahl von Versorgungsunternehmen, Großverbrauchern (LEU) und Rechenzentrumskunden weltweit innovative Lösungen bereitstellen kann. Als technischer Leiter wird Taschik die Entwicklung neuer Funktionen leiten und sicherstellen, dass GridSure bei der Netzmodernisierung an vorderster Front bleibt.

Taschik hat einen Masterabschluss in Software-Engineering vom Hasso-Plattner-Institut in Deutschland und wurde von SAP-Mitbegründer Hasso Plattner eingeladen, im Office of the CTO von SAP in Palo Alto zu arbeiten. Später war er Mitbegründer von Dubsmash, einer viralen mobilen App, die 160 Millionen Nutzer zählte, bevor sie von Reddit übernommen wurde. Nach Dubsmash gründete Taschik MyCrew und Masters, Plattformen, die soziale Fitness und virtuelles Training neu definierten. Zuletzt leitete er als technischer Leiter von Obé Fitness umfangreiche Infrastruktur-Upgrades und die Entwicklung skalierbarer Software und untermauerte damit seine Expertise im Aufbau leistungsstarker digitaler Plattformen.

„Es ist eine spannende Aufgabe, als technischer Leiter bei UIG anzufangen – eine Aufgabe, die tiefgehende technische Arbeit mit einer bedeutungsvollen Mission verbindet, die Zukunft der Stromnetzinfrastruktur zu gestalten", sagte Taschik. „Moderne Stromversorgungssysteme sind der Schlüssel zur Integration des Lastwachstums in das bestehende Stromnetz und ermöglichen die Nutzung erneuerbarer Energien und die Dekarbonisierung, und ich freue mich darauf, diese Herausforderungen gemeinsam mit einem außergewöhnlichen Team anzugehen."

GridSure entwickelt neue Funktionen, um die wachsende Nachfrage nach dynamischen, nachhaltigen Netzlösungen zu befriedigen und Taschiks technische Führungsrolle wird bei der Förderung von Innovation und Skalierung von entscheidender Bedeutung sein. Seine technische Führungskompetenz und seine unternehmerische Erfahrung werden entscheidend dazu beitragen, die Plattform zu skalieren und sicherzustellen, dass Versorgungsunternehmen und große Energieverbraucher über die notwendigen Instrumente verfügen, um die Netzstabilität und die Dekarbonisierungsbemühungen zu verbessern.

„Daniels Erfahrung in der Bereitstellung hochmoderner, skalierbarer Cloud-Infrastrukturen macht ihn zur perfekten Besetzung für die Leitung des Wachstums von GridSure. Sein Fachwissen wird dazu beitragen, die Innovation voranzutreiben, die zur Unterstützung eines dynamischeren Stromnetzes erforderlich ist", so Derek Tugwell, Präsident und Mitbegründer von UIG. „Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben und sind gespannt, was er bewirken wird."

Informationen zur UtilityInnovation Group

Die UtilityInnovation Group (UIG) ist führend bei der Entwicklung, dem Bau, dem Schutz und dem Betrieb des globalen kohlenstofffreien Stromnetzes der Zukunft. UIG wurde von dem Kernteam gegründet, das den US-amerikanischen Markt für Mikronetze mitgestaltet hat, und ist auf den Schutz und die Steuerung von Versorgungsunternehmen, die Entwicklung von Umspannwerken und Verteilern, die Entwicklung von Mikronetzen und die Netzstabilität spezialisiert. Gemeinsam mit seinen Partnern hat UIG eine branchenführende, internationale Präsenz aufgebaut, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Zukunft der Stromnetzinfrastruktur auf der ganzen Welt zu gestalten, indem sie sich explizit auf die Dekarbonisierung und den ständig wachsenden Bedarf an Widerstandsfähigkeit konzentriert.

