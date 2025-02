Praxis Dr. Lecheler - Allgemeinmedizin - Betriebsmedizin

Mehr als nur eine gesetzliche Pflicht: Dr. med. Leopold Lecheler erklärt, wie Betriebsärzte Unternehmen wirklich voranbringen

Münster (ots)

In vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen wird die Rolle des Betriebsarztes unterschätzt – oft mit gravierenden Folgen. Dr. med. Leopold Lecheler, erfahrener Arbeitsmediziner aus Münster, unterstützt Firmen dabei, gesetzliche Vorgaben nicht nur zu erfüllen, sondern eine nachhaltige Gesundheitskultur zu etablieren. Weshalb eine betriebsärztliche Betreuung so wichtig ist und wie Unternehmen langfristig von einem Betriebsarzt sogar profitieren, erfahren Sie hier.

In der Welt der großen Konzerne ist es eine Selbstverständlichkeit: Ein Betriebsarzt steht den Mitarbeitern zur Seite, von der Prävention über die Behandlung bis hin zur Wiedereingliederung nach schweren Erkrankungen. Ein Mitarbeiter erleidet einen Herzinfarkt? Medizinische Betreuung, individuelle Anpassungen des Arbeitsplatzes, schrittweise Rückkehr – alles läuft professionell und strukturiert. Doch was ist mit den unzähligen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden? Viele wissen nicht einmal, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, einen Betriebsarzt zu bestellen. Ihnen fehlt das Bewusstsein für die immense Bedeutung arbeitsmedizinischer Betreuung. Die Folge: Gesundheitsrisiken für die Mitarbeiter, steigende Fehlzeiten und im schlimmsten Fall rechtliche Konsequenzen für den Arbeitgeber. „Ein Betriebsarzt ist kein bürokratisches Übel, sondern ein entscheidender Faktor für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Belegschaft“, erklärt Betriebsarzt Dr. med. Leopold Lecheler. „Doch solange sich die falsche Annahme hält, dass kleine Unternehmen so etwas nicht brauchen, bleibt ein gefährliches Vakuum – eines, das sich oft erst dann bemerkbar macht, wenn es zu spät ist.“

„Gesunde Mitarbeiter sind das Fundament jedes erfolgreichen Unternehmens“, versichert Dr. med. Leopold Lecheler. Dabei spricht er aus Erfahrung – schließlich ist er nicht nur ein erfahrener Betriebsarzt, sondern auch ein langjähriger Visionär im Bereich der Arbeitsmedizin. In seiner Praxis für Arbeits- und Allgemeinmedizin in Münster widmet er sich mit seinem Team der Gesundheit von Mitarbeitern – branchenübergreifend und mit dem klaren Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, gesetzliche Vorgaben nicht nur zu erfüllen, sondern eine Gesundheitskultur zu etablieren, die langfristig Produktivität und Wohlbefinden steigert. Sein Angebot reicht von präventiven Gesundheitschecks und individuellen Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu umfassenden Gefährdungsbeurteilungen und Beratungen zur Arbeitsplatzergonomie. Er hilft Unternehmen dabei, Arbeitsbedingungen zu optimieren, Krankheitsausfälle zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit der Belegschaft nachhaltig zu sichern. Denn für Dr. med. Leopold Lecheler steht fest: Wer seine Mitarbeiter schützt und stärkt, sichert nicht nur deren Gesundheit, sondern auch den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.

Wie präventive Arbeitsmedizin Unternehmen und Mitarbeiter langfristig stärkt

Dr. med. Leopold Lecheler vereint das Beste aus zwei Welten: Als Betriebsarzt und erfahrener Allgemeinmediziner verbindet er präventive Arbeitsmedizin mit kurativer Versorgung. Diese einzigartige Kombination ermöglicht es ihm, Unternehmen und Mitarbeiter ganzheitlich zu betreuen – von der Gefährdungsbeurteilung bis zur Organisation der schnellen medizinischen Hilfe im Ernstfall. Während viele Betriebsärzte sich rein auf gesetzliche Mindestanforderungen konzentrieren, geht Dr. med. Leopold Lecheler mit seinem Team in Münster weit darüber hinaus: Mit wissenschaftlich fundierten Gesundheitskonzepten, persönlicher Beratung und individuellen Vorsorgemaßnahmen hilft er Unternehmen dabei, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig deren Produktivität nachhaltig zu steigern.

„Besonders ist unter anderem unsere branchenübergreifende Betreuung: Durch den Austausch mit Unternehmen verschiedener Sektoren bringen wir innovative Best Practices in jede Beratung mit ein“, erklärt Dr. med. Leopold Lecheler. Sein Leistungsspektrum umfasst nicht nur gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsbegehungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen, sondern auch individuelle Gesundheitsprogramme, die passgenau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Betriebs zugeschnitten sind. Die regelmäßigen ASA-Sitzungen bieten Unternehmen eine strukturierte Möglichkeit, sich über Gesundheitsrisiken auszutauschen und gemeinsam mit dem Betriebsarzt maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal von Dr. Lecheler ist sein präventiver Ansatz – das sogenannte Gärtnerkonzept. „Anstatt erst einzugreifen, wenn gesundheitliche Schäden bereits entstanden sind, setze ich auf proaktive Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeitergesundheit“, verrät er. „Durch ergonomische Arbeitsplatzanalysen, individuelle Gesundheitschecks und gezielte Aufklärungsarbeit schaffe ich es, Arbeitsausfälle zu reduzieren und ein gesundes Betriebsklima zu schaffen.“ Langfristig bedeutet das für die Unternehmen seiner Kunden nicht nur weniger Krankheitskosten, sondern auch eine gesteigerte Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung. „Denn in einem Unternehmen, das sich aktiv um die Gesundheit seiner Mitarbeiter kümmert, arbeiten Menschen motivierter und leistungsfähiger“, versichert er.

NASA-Forschung, Schwerindustrie, Luft- und Raumfahrt: Dr. med. Leopold Lecheler bringt internationales Know-how in die Arbeitsmedizin

Dr. med. Leopold Lecheler ist weit mehr als ein klassischer Betriebsarzt – sein Werdegang vereint Fachwissen aus unterschiedlichsten Bereichen der Medizin und macht ihn zu einem Experten mit einzigartigem Blick auf den betrieblichen Gesundheitsschutz. Seine berufliche Laufbahn begann 2003 als Pflegehelfer, gefolgt von einer Tätigkeit als Rettungssanitäter. Nach seinem Medizinstudium setzte er seine Ausbildung in der Schweiz fort und promovierte an der Universität Zürich. Anschließend kehrte er nach Deutschland zurück, um als Allgemeinmediziner und flugmedizinischer Sachverständiger am renommierten Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln tätig zu sein.

Dieser Lebensabschnitt war für den heutigen Betriebsarzt besonders prägend – schließlich konnte er sich hier auch an humanmedizinischen NASA-Studien beteiligen und gemeinsam mit internationalen Wissenschaftlern die gesundheitlichen Herausforderungen in der Raumfahrt erforschen. Danach sammelte er wertvolle Erfahrungen in der chemischen Schwerindustrie, in der er die immense Bedeutung von Arbeitsschutz und Prävention in risikoreichen Arbeitsumfeldern aus erster Hand erlebte. Diese fundierte Kombination aus Wissenschaft, Praxis und Notfallmedizin fließt heute in seine eigene Praxis in Münster ein. Seit 2023 bietet er mit seinem interdisziplinären Team erfolgreich eine ganzheitliche arbeitsmedizinische Betreuung für Unternehmen an – individuell, präventiv und auf höchstem fachlichem Niveau.

