GUM Sunstar

Zahnspange? Mit dem 3-Schritte Ritual trotzdem stark in der Mundpflege

Erschwerte Mundhygiene durch kieferorthopädische Apparaturen

Bild-Infos

Download

Schönau (ots)

Eine gute Mund- und Zahnpflege wird für viele Menschen zur Herausforderung, sobald eine kieferorthopädische Behandlung beginnt. Denn Brackets, Drähte oder herausnehmbare Spangen oder Aligner erschweren das Zähneputzen und die Zahnzwischenraumreinigung deutlich. Speisereste bleiben häufiger haften und selbst routinierte Putzgewohnheiten stoßen schnell an ihre Grenzen. Genau dafür wurde die GUM® ORTHO Produktserie entwickelt: Speziell auf die Bedürfnisse während einer kieferorthopädischen Behandlung abgestimmte Produkte bekämpfen Karies, stärken die Zähne, ermöglichen den Zugang zu besonders schwer erreichbaren Stellen oder beruhigen bei Drahtverletzungen. In Kombination mit der richtigen Technik und drei klaren Routineschritten lässt sich damit eine gründliche, schützende Mundpflege etablieren - für gesunde Zähne und Zahnfleisch trotz Zahnspange.

Eine kieferorthopädische Behandlung bringt viel Gutes - ein gesünderes Kausystem, ein selbstbewusstes Lächeln und langfristige Mundgesundheit. Doch der Weg dahin ist nicht immer ganz leicht. Gerade zu Beginn können Schmerzen auftreten, das Zähneputzen wird zur Herausforderung und durch Brackets oder Drähte entstehen neue Nischen, in denen sich Speisereste und Plaque leichter festsetzen [1]. Die Folge: Ein erhöhtes Risiko für Zahnfleischentzündungen, Karies oder weiße Flecken auf dem Zahnschmelz. Doch wie gelingt gute Mundpflege trotz Zahnspange? Die Antwort ist einfach: Mit den richtigen Produkten, der passenden Technik und einem strukturierten Ritual.

Das ORTHO Ritual: Effektive Mundhygiene-Routine in drei Schritten

Genau hier setzt die GUM® ORTHO Produktserie an: Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Zahnspangenträger:innen entwickelt und bietet effektive, alltagstaugliche Lösungen - von der Zahnbürste über Interdentalprodukte bis zur ergänzenden Mundspülung. In drei klaren Schritten lässt sich so eine zuverlässige Pflegeroutine aufbauen - individuell, sicher und wirksam. Denn gesunde Zähne brauchen in jeder Behandlungsphase die richtige Unterstützung.

Schritt 1: Interdentalreinigung - das Putzen zwischen den Zähnen

Die kieferorthopädische Mundpflege beginnt dort, wo herkömmliche Zahnbürsten oft an ihre Grenzen stoßen - in den Zahnzwischenräumen und rund um Brackets und Drähte. Gerade hier lagern sich Speisereste und bakterieller Belag besonders leicht an. Wenn diese Stellen nicht regelmäßig und gründlich gereinigt werden, steigt das Risiko für Entzündungen, Karies oder Schmelzdefekte erheblich. Deshalb ist es wichtig, täglich - idealerweise abends - eine gezielte Reinigung dieser schwer zugänglichen Bereiche durchzuführen. Die GUM® ORTHO Produktserie bietet für diesen ersten, entscheidenden Pflegeschritt gleich mehrere durchdachte Lösungen, abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben.

Besonders bewährt hat sich die GUM® ORTHO FLOSS Zahnseide . Sie wurde speziell für Träger:innen von Zahnspangen entwickelt. Dank ihrer bauschigen, weichen Faserstruktur passt sie sich flexibel an die Zahnzwischenräume an und reinigt auch dort zuverlässig, wo Brackets und Drähte zusätzliche Hürden darstellen. Die integrierte Einfädelhilfe erleichtert die Anwendung enorm - selbst für unerfahrene Nutzer:innen oder bei engen Zwischenräumen. So wird die Reinigung nicht nur effektiver, sondern auch spürbar angenehmer.

. Sie wurde speziell für Träger:innen von Zahnspangen entwickelt. Dank ihrer bauschigen, weichen Faserstruktur passt sie sich flexibel an die Zahnzwischenräume an und reinigt auch dort zuverlässig, wo Brackets und Drähte zusätzliche Hürden darstellen. Die integrierte Einfädelhilfe erleichtert die Anwendung enorm - selbst für unerfahrene Nutzer:innen oder bei engen Zwischenräumen. So wird die Reinigung nicht nur effektiver, sondern auch spürbar angenehmer. Wer besonders gründlich reinigen möchte - etwa rund um Brackets, unter Drahtbögen oder in den Zahnzwischenräumen -, greift idealerweise zu den GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten . Diese schlanken, sanften Bürstchen gelangen genau dorthin, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen und entfernen Plaque sowie Speisereste gründlich - selbst unter festsitzenden Apparaturen. Wichtig ist hier die Wahl der passenden Bürstengröße, damit die Reinigung nicht nur gründlich, sondern auch schonend erfolgt. Die GUM TRAV-LER® Bürsten sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und lassen sich so optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen.

. Diese schlanken, sanften Bürstchen gelangen genau dorthin, wo herkömmliche Bürsten nicht hinkommen und entfernen Plaque sowie Speisereste gründlich - selbst unter festsitzenden Apparaturen. Wichtig ist hier die Wahl der passenden Bürstengröße, damit die Reinigung nicht nur gründlich, sondern auch schonend erfolgt. Die GUM TRAV-LER® Bürsten sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich und lassen sich so optimal auf die individuellen Bedürfnisse abstimmen. Für alle, die eine besonders sanfte Alternative bevorzugen - zum Beispiel bei empfindlichem Zahnfleisch oder in der Eingewöhnungsphase - sind die GUM® SOFT-PICKS® PRO eine hervorragende Option. Diese modernen Interdentalreiniger bestehen aus ultraflexiblen, weichen Elastomerfilamenten, die sich sanft anpassen und effektiv reinigen. Ohne Metall aber mit überzeugender Wirkung: Sie entfernen bis zu 40 % mehr Plaque als das Zähneputzen allein - und das ganz ohne unangenehmen Druck oder umständliches Einfädeln. Die Anwendung ist intuitiv, schnell und komfortabel - perfekt für zu Hause oder unterwegs.

Was all diese Produkte vereint, ist ihr hoher Anwenderkomfort, ihre gezielte Wirksamkeit und ihre perfekte Abstimmung auf die besonderen Anforderungen während einer kieferorthopädischen Behandlung. Der erste Schritt des ORTHO Rituals ist damit nicht nur eine technische Notwendigkeit, sondern eine Einladung zu mehr Mundgesundheit - Tag für Tag, sanft, gründlich und ganz einfach umsetzbar.

Schritt 2: Gründlich putzen - gezielt schützen

Nach der Zahnzwischenraumreinigung folgt der wichtigste Klassiker der täglichen Mundpflege: das gründliche Zähneputzen. Doch was früher Routine war, wird mit einer Zahnspange oft zur Herausforderung. Brackets, Drähte und schwer erreichbare Zwischenräume machen das Putzen aufwendiger - aber nicht weniger wichtig. Im Gegenteil: Gerade jetzt braucht es besonders viel Sorgfalt, um alle Beläge zu entfernen und die Zähne zuverlässig zu schützen [2].

Empfohlen wird, die Zähne mindestens zweimal täglich sorgfältig zu reinigen - morgens und abends [2]. Für diesen Schritt bietet GUM® eine speziell entwickelte Lösung: das GUM® ORTHO Zahngel [4]. Es ist mehr als eine herkömmliche Zahnpasta, denn es enthält Natriumfluorid zur Vorbeugung von Karies und Isomalt zur Stärkung des Zahnschmelzes. Zusätzlich pflegen natürliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Ingwer und Bisabolol das Zahnfleisch. Der antibakterielle Wirkstoff CPC (Cetylpyridiniumchlorid) hilft außerdem, Plaque zu reduzieren. Mit einem angenehmen Minzgeschmack sorgt das Gel für ein frisches Mundgefühl - ideal für den täglichen Gebrauch während der Zahnspangenzeit.

Damit die Wirkung voll zur Geltung kommt, ist auch die richtige Putztechnik entscheidend: Die Zahnbürste sollte in einem Winkel von etwa 45 Grad zum Zahnfleisch angesetzt werden. Mit sanften, kurzen Bewegungen reinigt man entlang des Zahnfleischrandes sowie auf und um die Brackets herum. So lässt sich Plaque effektiv entfernen - ohne unnötige Reizung des Zahnfleischs [2]. Noch leichter wird die tägliche Reinigung mit der GUM® SONIC ORTHO Schallzahnbürste [5]. Diese batteriebetriebene Zahnbürste wurde speziell für Zahnspangenträger:innen entwickelt und überzeugt mit ihrem schmalen Bürstenkopf sowie sanften Schallvibrationen, die Beläge auch an schwierigen Stellen effektiv lösen. Sie erleichtert die Reinigung entlang von Drähten und um Brackets deutlich - ideal für alle, die Wert auf Komfort, Effizienz und moderne Technik legen.

[5]. Diese batteriebetriebene Zahnbürste wurde speziell für Zahnspangenträger:innen entwickelt und überzeugt mit ihrem schmalen Bürstenkopf sowie sanften Schallvibrationen, die Beläge auch an schwierigen Stellen effektiv lösen. Sie erleichtert die Reinigung entlang von Drähten und um Brackets deutlich - ideal für alle, die Wert auf Komfort, Effizienz und moderne Technik legen. Wer lieber bei einer Handzahnbürste bleibt, trifft mit der GUM® ORTHO Zahnbürste ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl [6]. Ihr spezieller V-Schnitt der Borsten wurde exakt für die Anforderungen bei kieferorthopädischer Versorgung entwickelt. Damit erreicht man sowohl die Zahnoberflächen als auch die Bereiche um Brackets und Drähte zuverlässig - für eine gründliche Reinigung ohne Kompromisse. Und auch unterwegs kann gute Mundpflege gelingen: Mit der GUM® ORTHO Reisezahnbürste haben Anwender:innen immer die passende Lösung in der Tasche [7]. Dank ihres cleveren Designs lässt sie sich kompakt verstauen und ist sofort einsatzbereit - ob nach dem Essen, in der Schule, im Büro oder auf Reisen. So bleibt die Mundpflege auch unterwegs konsequent - ganz ohne Ausreden.

Ob Zahngel, Handzahnbürste, Schallzahnbürste oder Reisevariante - die GUM® ORTHO Produkte sind perfekt auf die besonderen Herausforderungen während der kieferorthopädischen Behandlung abgestimmt. Sie unterstützen nicht nur die tägliche Reinigung, sondern fördern gezielt eine gesunde, stabile Mundflora - damit Zähne und Zahnfleisch auch unter Draht, Bracket & Co. bestens geschützt bleiben.

Schritt 3: Beruhigen, stärken und schützen

Nach der Reinigung der Zahnzwischenräume und dem gründlichen Zähneputzen folgt der dritte, abschließende Schritt im GUM® ORTHO Pflegeritual - und der ist besonders wichtig: Schutz und Pflege über die Zahnbürste hinaus. Denn gerade in der kieferorthopädischen Behandlung braucht der Mund mehr als nur mechanische Reinigung - er braucht gezielte Unterstützung, um gesund, reizfrei und widerstandsfähig zu bleiben.

- und der ist besonders wichtig: Schutz und Pflege über die Zahnbürste hinaus. Denn gerade in der kieferorthopädischen Behandlung braucht der Mund mehr als nur mechanische Reinigung - er braucht gezielte Unterstützung, um gesund, reizfrei und widerstandsfähig zu bleiben. Die GUM® ORTHO Mundspülung ergänzt die tägliche Pflege auf ideale Weise: Sie erreicht auch schwer zugängliche Bereiche, in denen sich trotz guter Putztechnik noch Bakterien und Beläge sammeln können. Ihre antibakterielle Formel mit Cetylpyridiniumchlorid wirkt plaquehemmend und unterstützt so wirksam die Kariesprophylaxe und den Schutz des Zahnfleischs - ein klarer Pluspunkt, besonders bei festsitzenden Apparaturen [8]. Das Besondere: Sie enthält deutlich mehr Fluorid als herkömmliche Mundspülungen - für einen zuverlässigen Kariesschutz. Doch die Mundspülung kann noch mehr: Aloe Vera und Ingwerextrakt wirken beruhigend auf gereiztes Zahnfleisch, lindern Spannungsgefühle und unterstützen das natürliche Gleichgewicht der Mundflora. Das angenehme Minz-Aroma sorgt gleichzeitig für ein frisches, sauberes Gefühl - ein idealer Abschluss für jede Pflegeroutine. Einfach morgens und abends nach dem Putzen 30 Sekunden spülen - kein Nachspülen mit Wasser nötig - und der Rundumschutz ist komplett.

ergänzt die tägliche Pflege auf ideale Weise: Sie erreicht auch schwer zugängliche Bereiche, in denen sich trotz guter Putztechnik noch Bakterien und Beläge sammeln können. Ihre antibakterielle Formel mit Cetylpyridiniumchlorid wirkt plaquehemmend und unterstützt so wirksam die Kariesprophylaxe und den Schutz des Zahnfleischs - ein klarer Pluspunkt, besonders bei festsitzenden Apparaturen [8]. Das Besondere: Sie enthält deutlich mehr Fluorid als herkömmliche Mundspülungen - für einen zuverlässigen Kariesschutz. Doch die Mundspülung kann noch mehr: Aloe Vera und Ingwerextrakt wirken beruhigend auf gereiztes Zahnfleisch, lindern Spannungsgefühle und unterstützen das natürliche Gleichgewicht der Mundflora. Das angenehme Minz-Aroma sorgt gleichzeitig für ein frisches, sauberes Gefühl - ein idealer Abschluss für jede Pflegeroutine. Einfach morgens und abends nach dem Putzen 30 Sekunden spülen - kein Nachspülen mit Wasser nötig - und der Rundumschutz ist komplett. Für die rasche Linderung bei akuten Beschwerden bietet das ORTHO Ritual noch einen weiteren Helfer: Das GUM® ORTHO Wachs. Wenn Brackets oder Drahtenden an der Mundschleimhaut reiben und zu Irritationen führen, bietet das Wachs sofortige Erleichterung. Es wirkt wie ein sanftes Schutzschild zwischen der Apparatur und den empfindlichen Bereichen im Mund. Die Anwendung ist besonders einfach: Ein kleines Stück des Wachses abtrennen, leicht zwischen den Fingern formen und direkt auf die störenden Brackets oder Drahtstellen auftragen. Schon entsteht eine glatte, gepufferte Oberfläche - für mehr Tragekomfort, weniger Reibung und eine schmerzfreie Begleitung durch den Alltag [9].

Mit diesen letzten Pflegeschritten wird das ORTHO Ritual komplett: reinigen, putzen, schützen. Alle Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt - für maximale Wirkung, spürbaren Komfort und zuverlässige Unterstützung während der gesamten kieferorthopädischen Behandlung. So wird aus täglicher Mundpflege ein spürbares Wohlfühlritual - und aus Ihren Empfehlungen in der Apotheke echte Hilfe im Alltag Ihrer Kund:innen.

Weitere Mundhygienetipps für Träger:innen von Zahnspangen [1,2]:

Schränken Sie den Konsum von zucker- oder säurehaltigen und klebrigen Lebensmitteln und Getränken ein, da diese das Risiko für Karies erhöhen

Verzichten Sie auf harte Nahrung, wie Äpfel oder Karotten oder kauen Sie sie zumindest sehr vorsichtig, um ein Lösen der Brackets und ein Verbiegen der Bögen und Bänder zu vermeiden

Halten Sie regelmäßige Kontrolltermine in Ihrer Zahn- und Kieferorthopädiepraxis ein: etwa alle 3 bis 8 Wochen

Zahnbürste mindestens alle 3 Monate wechseln

Interdentalbürste wöchentlich wechseln

Nach jedem Essen die drei Schritte des ORTHO Rituals ausführen

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.sunstargum.com/de-de/

-----------------------------------------------------------------------------

Nachhaltigkeit - mehr als nur ein Wort

Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren im Rahmen des Umweltschutzes immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bei SUNSTAR wird das Wort mit Leben gefüllt, denn die Überzeugung spiegelt sich in allen Geschäftsaktivitäten wider und ist damit ein gelebter Wert. So wird etwa die gesamte Produktionskette regelmäßig einer Analyse unterzogen, um die einzelnen Prozesse zu optimieren. Ziel ist es, die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Vier Schritte lenken dabei in die richtige Richtung:

Reduce: Reduzierung von CO2- und anderen Emissionen an Unternehmensstandorten sowie von Kunststoffmengen, die für unsere Produkte verwendet werden. Reuse: Förderung der Wiederverwendung von Produkten und/oder Teilen von Produkten. Recycle: Förderung durch recyclingfähiges Produktdesign und Verwendung von recyclingfähigen Materialien. Recover: Förderung des Ersatzes von aus Erdöl gewonnenen Materialien durch wiederverwertbare Materialien.

Was bereits umgesetzt wurde:

Implementierung lokaler Recyclingprogramme in Europa

in Europa Zertifizierung nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001

ISO 14001 Aufstellung eines EnUmt ( Energie- und Umwelt-Team )

) Gründung des Global Environment Committees

Betreiben einer der größten PV-Anlagen

Einsatz von Ökostrom

Systematisches Energiemanagement (zertifiziert nach ISO 50001)

(zertifiziert nach ISO 50001) Klimaneutrale Produkte

Unterstützung mehrerer Klimaschutzprojekte

Die SUNSTAR Group verfolgt die langfristige Vision, Nachhaltigkeit zu fördern und ein nachhaltiges Management sicherzustellen.

Mehr dazu unter: https://www.sunstargum.com/de-de/uber-uns/nachhaltigkeit.html

-----------------------------------------------------------------------------

Quellen:

[1] Sunstar GUM®: Mundpflege-Tipps für Erwachsene mit Zahnspange. Online verfügbar auf: https://www.sunstargum.com/de-de/mundgesundheit/kieferorthopaedie-erwachsene.html [abgerufen am 28.05.2025]

[2] Sunstar GUM®: Wie man Zahnspangen pflegt: Mundpflege-Tipps für gesündere Zähne. Online verfügbar auf: https://www.sunstargum.com/de-de/mundgesundheit/zaehne-mit-zahnspange-putzen.html [abgerufen am 28.05.2025]

[3] GUM® ORTHO: Die Expertenpflege (data on file)

[4] Sunstar GUM®: GUM® ORTHO Zahngel. Online verfügbar auf: https://www.sunstargum.com/de-de/produkte/zahnpasten/gum-ortho-zahngel.html [abgerufen am 28.05.2025]

[5] Sunstar GUM®: GUM® SONIC ORTHO batteriebetriebene Schallzahnbürste. Online verfügbar auf: https://ots.de/RvEdqW [abgerufen am 28.05.2025]

[6] Sunstar GUM®: GUM® ORTHO Zahnbürste. Online verfügbar auf: https://www.sunstargum.com/de-de/produkte/zahnbuersten/gum-ortho-zahnbuerste.html [abgerufen am 28.05.2025]

[7] Sunstar GUM®: GUM® ORTHO Reisezahnbürste. Online verfügbar auf: https://ots.de/WA0i47 [abgerufen am 28.05.2025]

[8] Sunstar GUM®: GUM® ORTHO Mundspüllösung. Online verfügbar auf: https://ots.de/xMWFO3 [abgerufen am 28.05.2025]

[9] Sunstar GUM®: GUM® ORTHO Wachs. Online verfügbar auf https://www.sunstargum.com/de-de/produkte/zusatzprodukte/gum-ortho-wachs.html [abgerufen am 28.05.2025]

Original-Content von: GUM Sunstar, übermittelt durch news aktuell