Ihre Zähne sind erst sauber, wenn Sie auch dazwischen putzen! / Effektive Zahnreinigung mit innovativen Zahnpflegeprodukten von SUNSTAR

Eine lückenlose Reinigung der Zahnzwischenräume ist wichtig, um wirklich jeden Bereich des Mundes optimal zu säubern. Gerade Menschen mit Zahnspangen und Brackets sind sich jedoch oftmals unsicher, ob das tägliche Zähneputzen allein dafür ausreicht. Mit der neuen GUM® ORTHO FLOSS Zahnseide wird es ab sofort leichter: Denn sie wurde auf den speziellen Bedarf dieser Menschen abgestimmt und ermöglicht eine gründliche und schonende Reinigung in der täglichen Zahnpflege. Auch eine weitere innovative Produktneuheit der SUNSTAR GUM® Familie hilft Ihnen bei Ihrer Mundhygieneroutine: die neue GUM® CLASSIC Zahnbürste. Sie wurde so konzipiert, dass sie effektiv reinigt und dabei auch den Zahnfleischrand und die Zahnzwischenräume erreicht [1,2]. Für die meisten Menschen gehört eine tägliche Mund- und Zahnpflege zur selbstverständlichen Routine. Viele fragen sich jedoch zurecht: Reicht das tägliche Zähneputzen wirklich aus? Denn selbst die gründlichste Zahnpflege mit herkömmlichen Zahnbürsten erreicht oftmals nicht alle Stellen im Mund. Und tatsächlich ist es so, dass zahlreiche Menschen ihre Zähne nicht gründlich genug reinigen. So ist das alleinige Zähneputzen nicht ausreichend, um Zahnfleischerkrankungen ausreichend vorzubeugen, da dabei nur ein Teil des bakteriellen Zahnbelags entfernt wird [3-5]. Doch die Zahnzwischenräume lassen sich häufig schwierig erreichen - vor allem dann, wenn etwa Zahnspangen die Zahnpflege erschweren. Problematisch, da sich genau hier Speisereste und Verunreinigungen festsetzen können, die langfristig zu Karies und Zahnfleischerkrankungen führen können. Deshalb gilt: Saubere Zähne sind erst dann wirklich sauber, wenn auch die Zahnzwischenräume gereinigt werden [6]. Die GUM® CLASSIC Zahnbürste mit nachgewiesener Reinigungswirkung Um bereits beim täglichen Zähneputzen Bereiche unterhalb des Zahnfleischsaums und zwischen den Zähnen zu erreichen, ist die neue GUM® CLASSIC Zahnbürste eine sinnvolle Wahl. Die GUM® CLASSIC Zahnbürste verbindet eine nachweisliche Reinigungsleistung mit einem konsequent nachhaltigen Konzept. Für die erwiesene Reinigungswirkung im Vergleich zu anderen Handzahnbürsten sorgt der kompakte Kopf mit einem gewölbten Borstenfeld (Dome-Trim®). Die längeren Borsten bieten eine optimale Reinigung auch am und unterhalb des Zahnfleischrandes, die kürzeren reinigen die Zahnoberflächen effektiv [1]. Der komfortable Griff der GUM® CLASSIC Zahnbürste verfügt über eine optimierte Daumenauflage und erleichtert auf diese Weise die Anwendung. Er ist aus 100 % biobasiertem* Kunststoff. Zusammen mit der plastikfreien und recycelbaren Verpackung liegt hier der Fokus deutlich auf dem bewussten Verzicht von unnötigem Plastikmüll. Umweltbewusste Personen gehen damit keine Kompromisse in der Wirksamkeit ein. Mit der Kombination von hoher Reinigungsleistung und umweltfreundlichen Materialien bietet Ihnen die neue GUM® CLASSIC Zahnbürste einen klaren Mehrwert als Alternative zu herkömmlichen Zahnbürsten [1]. Minimalistisches Design trifft Funktionalität Weiterhin punktet die GUM® CLASSIC Zahnbürste mit ihrem minimalistischen Design und einer ansprechenden Optik, erhältlich in vier modernen Farben - genau die richtige Wahl für Menschen, die Einfachheit schätzen. Zudem können Sie zwischen drei Weichheitsgraden, ultrasoft, soft und medium sowie zwei verschiedene Kopfgrößen, kompakt und medium, wählen. Damit fällt die Entscheidung für die perfekt passende Ausführung der GUM® CLASSIC Zahnbürste leicht [1]. Insgesamt stellt die GUM® CLASSIC Zahnbürste ein modernes, nachhaltig in Deutschland produziertes Produkt mit nachgewiesener Reinigungsleistung dar, das eine herausragende Funktionalität mit dem Trend vereint, die moderne Zahnpflege mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Ressourcen unserer Erde, zu verbinden [1]. Präzise Reinigung für Menschen mit besonderem Bedarf Die GUM® ORTHO FLOSS Zahnseide ist die Neuheit unter den Zahnseiden aus dem Hause SUNSTAR. Sie wurde speziell für die spezifischen Pflegeanforderungen bei der täglichen Zahnreinigung von Menschen mit Brackets sowie während kieferorthopädischen Behandlungen konzipiert. Eine beidseitige stabile Einfädelhilfe ermöglicht es, die GUM® ORTHO FLOSS Zahnseide auch in schwer zugängliche Bereiche, wie unter Zahnspangen oder Drähte, einfach und leicht einzuführen - überall dort, wo herkömmliche Zahnseiden oftmals an ihre Grenzen stoßen [2]. Speziell für diese Herausforderungen entwickelt, bietet der Flauschfaden eine softe, aber gründliche und unkomplizierte Reinigung. Die GUM® ORTHO FLOSS Zahnseide entfernt damit Speisereste und Beläge in den Zahnzwischenräumen und unter dem Zahnfleischrand gründlich und effektiv. Falls einmal zu viel Zahnseide aus dem Container gezogen wurde, sorgt eine praktische Rückspulfunktion dafür, dass der Faden wieder eingezogen werden kann. [2]. Ausblick: Freuen Sie sich auf weitere, neue Produkte von SUNSTAR GUM® in diesem Jahr Die moderne Zahnpflege erfordert stetigen Fortschritt. Mit den GUM® Produktinnovationen bleibt SUNSTAR auch in diesem Jahr seinem Anspruch an Innovation und Qualität treu. Im März wird das bestehende GUM® ORTHO Sortiment um eine Schallzahnbürste erweitert: die batteriebetriebene GUM® SONIC ORTHO Schallzahnbürste. Zusammen mit dem GUM® ORTHO Zahngel, der Mundspülung, sowie dem GUM® ORTHO Wachs und der GUM® ORTHO FLOSS Zahnseide bietet das Sortiment alles für die überlegene Reinigung rund um kieferorthopädische Brackets. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sunstargum.com/de-de/ Nachhaltigkeit - mehr als nur ein Wort Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren im Rahmen des Umweltschutzes immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bei SUNSTAR wird das Wort mit Leben gefüllt, denn die Überzeugung spiegelt sich in allen Geschäftsaktivitäten wider und ist damit ein gelebter Wert. So wird etwa die gesamte Produktionskette regelmäßig einer Analyse unterzogen, um die einzelnen Prozesse zu optimieren. Ziel ist es, die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Vier Schritte lenken dabei in die richtige Richtung: 1. Reduce: Reduzierung von CO2- und anderen Emissionen an Unternehmensstandorten sowie von Kunststoffmengen, die für unsere Produkte verwendet werden. 2. Reuse: Förderung der Wiederverwendung von Produkten und/oder Teilen von Produkten. 3. Recycle: Förderung durch recyclingfähiges Produktdesign und Verwendung von recyclingfähigen Materialien. 4. Recover: Förderung des Ersatzes von aus Erdöl gewonnenen Materialien durch wiederverwertbare Materialien. Was bereits umgesetzt wurde: - Implementierung lokaler Recyclingprogramme in Europa - Zertifizierung nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 - Aufstellung eines EnUmt (Energie- und Umwelt-Team) - Gründung des Global Environment Committees - Betreiben einer der größten PV-Anlagen - Einsatz von Ökostrom - Systematisches Energiemanagement (zertifiziert nach ISO 50001) - Klimaneutrale Produkte - Unterstützung mehrerer Klimaschutzprojekte Die SUNSTAR Group verfolgt die langfristige Vision, Nachhaltigkeit zu fördern und ein nach-haltiges Management sicherzustellen. 