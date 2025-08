TM Foodsolutions GmbH & Co. KG

Mo Shanneik: TM Foodsolutions als General-Caterer für Großveranstaltungen

Würzburg (ots)

Großveranstaltungen stellen hohe Ansprüche an das Catering – Qualität, Vielfalt und Zuverlässigkeit sind dabei ebenso gefragt wie ein reibungsloser Ablauf im Hintergrund. Genau hier kommt die TM Foodsolutions GmbH & Co. KG ins Spiel: Mit ganzheitlichen Konzepten, reibungsloser Umsetzung und umfassender Expertise sorgen Mo Shanneik und sein Team für genussvolle Erlebnisse bei Events jeder Größenordnung. Wie das auch beim DATEV Challenge Roth eindrucksvoll gelang, zeigt ein Blick hinter die Kulissen.

Was nützt das beste Sportprogramm, wenn die Versorgung vor Ort nicht funktioniert? Bei Großveranstaltungen wie Stadtläufen, Triathlons oder Langdistanzrennen zeigt sich immer wieder, wie schnell organisatorische Schwächen die Gesamtwirkung des Events beeinträchtigen können. Besonders im Bereich der Verpflegung kommt es häufig zu Engpässen – sei es durch fehlendes Personal, mangelnde Infrastruktur oder unzureichende logistische Planung. Dabei ist die Versorgung von Teilnehmern, Helfern und Besuchern längst keine Nebensache mehr, sondern eine zentrale Herausforderung. Ohne ein durchdachtes gastronomisches Konzept gerät selbst die bestgeplante Veranstaltung unter Druck. „Gerade bei Triathlons, die unter anspruchsvollen Bedingungen stattfinden, ist die Versorgung der Athleten, Helfer und Zuschauer ebenso kritisch wie der sportliche Aspekt“, erklärt Mo Shanneik, Gründer und Geschäftsführer der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG. „Wer beim Catering spart, riskiert chaotische Abläufe, unzufriedene Gäste – und im schlimmsten Fall sogar einen Imageschaden.“

„Umso wichtiger ist es, mit einem professionellen Caterer zusammenzuarbeiten, der bereits Erfahrungen mit vergleichbaren Großveranstaltungen mitbringt“, fährt der Experte fort. TM Foodsolutions bietet genau das: Als spezialisierter Event-Caterer konzentriert sich das Unternehmen ganz auf die Anforderungen von Großveranstaltungen. Die Besonderheit: Hier kommt alles aus einer Hand – von der detaillierten Planung über die Logistik bis hin zur reibungslosen Durchführung. Im Unterschied zu klassischen Catering-Agenturen setzt TM Foodsolutions auf eigene Teams und eingespielte Partner, um durchgängig hohe Qualität sicherzustellen. Gegründet wurde das Unternehmen von erfahrenen Eventplanern mit nationalem sowie internationalem Know-how auf Festivals in Spanien, UK und Jamaika. Inzwischen betreuen Mo Shanneik und sein Team Großveranstaltungen ab etwa 1.000 Personen aufwärts – mehrere Zehntausend Gäste sind dabei keine Seltenheit. Ob Festival, Messe oder Firmenevent: Mit eigenen Foodtrucks, einer durchdachten Logistik und hochwertigen Speisen sorgt TM Foodsolutions dafür, dass die Qualität auch bei sehr großen Besucherzahlen auf konstant hohem Niveau bleibt. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt im Folgenden das Beispiel des DATEV Challenge Roth.

TM Foodsolutions bei der DATEV Challenge Roth

„Der DATEV Challenge Roth ist der größte Langdistanz-Triathlon der Welt“, erzählt Mo Shanneik. „Er ist daher auch als das ‚Wimbledon des Triathlons‘ bekannt.“ Bereits seit 1984 zieht das Event jährlich Sportler aus aller Welt in die Triathlon-Hochburg Roth, wo sie sich der legendären Langdistanz stellen: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Mit besonderen Highlights wie dem legendären Solarer Berg sorgt der Triathlon jedes Jahr für unvergessliche Gänsehautmomente. Kein Wunder, dass der DATEV Challenge Roth jedes Jahr hunderttausende Fans begeistert – 2025 verfolgten rund 300.000 Zuschauer das Rennen entlang der Strecke, während etwa 50.000 Gäste den Festival Market besuchten. 3.500 Athleten wurden dabei von rund 7.500 engagierten Helferinnen und Helfern unterstützt. Ein weiterer Rekordwert 2025: Über 3.400 Einzelstarter und 650 Staffeln aus mehr als 60 Nationen waren gemeldet – ein internationales Sportereignis mit beeindruckender Medienresonanz von über 340 Millionen TV- und Onlineportalen weltweit. Besonders emotional: der Solarer Berg, wo dicht gedrängte Zuschauer Spalier stehen und den Athleten Tour-de-France-Atmosphäre bieten.

Bei der Ausgabe 2025 im Juli übernahm TM Foodsolutions die Rolle des General-Caterers – und war damit für die umfassende Versorgung aller Athleten, Helfer und Besucher verantwortlich. Zusätzlich betreute das Unternehmen die Getränkeversorgung auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Dabei stellte das Event nicht nur aufgrund der Zuschauerzahlen enorme Anforderungen an die Logistik, sondern auch wegen der flächigen Verteilung der Hotspots entlang der Strecke – etwa an den Verpflegungspunkten der Rad- und Laufstrecken oder am Solarer Berg. Der besondere Anspruch lag dabei nicht nur in der schieren Größenordnung, sondern auch in der reibungslosen Umsetzung: TM Foodsolutions arbeitete ganz bewusst ohne lange Subunternehmerketten und lieferte sämtliche Leistungen aus einer Hand.

Was TM Foodsolutions auszeichnet

Die Besonderheit von TM Foodsolutions liegt in einem umfassenden Leistungsansatz, der gezielt auf eigene Ressourcen und unternehmensinterne Umsetzung setzt. Diese Inhouse-Struktur sorgt nicht nur für kurze Kommunikationswege und maximale Kontrolle, sondern auch für eine gleichbleibend hohe Qualität – selbst bei Veranstaltungen mit mehreren Tausend Gästen. Mo Shanneik und sein Team wissen, worauf es ankommt, denn sie kennen die typischen Herausforderungen hinter den Kulissen aus eigener Erfahrung. Gleichzeitig setzt das Unternehmen gezielt auf Erlebnismomente: Ob die Pasta Night für Athletinnen und Athleten mit 28 Buffet-Stationen oder 13 Foodtrucks mit internationaler Küche auf dem Festival Market – das vielfältige kulinarische Angebot beim DATEV Challenge Roth trägt wesentlich zur besonderen Atmosphäre der Veranstaltung bei und bleibt vielen Gästen in Erinnerung. Das kulinarische Spektrum reicht von internationalen Streetfood-Angeboten bis hin zu exklusiven High-End-Menüs, so etwa für private Veranstaltungen der Familien Knauf oder Steigenberger.Auch exklusive Gourmet-Dinner mit bis zu zwölf Gängen – inklusive Kaviar und Gänsestopfleber – gehören zum Angebot.

Die Vision von TM Foodsolutions

Hinter TM Foodsolutions steht eine klare Mission: Als spezialisierter Anbieter möchte das Unternehmen bundesweit zur ersten Adresse für Event-Catering bei Großveranstaltungen werden. Im Zentrum der Unternehmensphilosophie stehen drei Grundwerte: eine transparente Kommunikation, absolute Zuverlässigkeit in der Umsetzung und ein hoher Qualitätsanspruch. Diese Haltung prägt nicht nur die tägliche Arbeit, sondern auch die strategische Ausrichtung: TM Foodsolutions fokussiert sich bewusst auf das Catering bei Messen und Großveranstaltungen.

Auch für die kommenden Jahre hat sich das Unternehmen viel vorgenommen: Die Expansion in noch größere Aufträge steht dabei ebenso auf dem Plan wie die Beteiligung an Branchenwettbewerben – stets mit dem Ziel, die bundesweite Sichtbarkeit weiter zu steigern. Ein Beleg für den Erfolg von TM Foodsolutions ist die aktuelle Auszeichnung beim renommierten BlachReport: In der Kategorie Caterer des Jahres erreichte das Unternehmen den zweiten Platz. „Wir möchten bei Großveranstaltungen nicht einfach nur dabei sein – wir möchten Maßstäbe setzen“, betont Mo Shanneik. „Der DATEV Challenge Roth war für uns ein echtes Highlight – ein Prestigeprojekt, das perfekt zeigt, wofür wir stehen: zuverlässige Abläufe, eine starke Logistik und höchste Qualität.“

Original-Content von: TM Foodsolutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell