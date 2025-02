PADline GmbH

DALiMED ebnet Weg für die Zustellung von digitalen Arztrechnungen

Digitalisierung im Gesundheitswesen

Lüneburg (ots)

Seit dem 11. Dezember 2024 können privatärztliche Rechnungen sicher und digital direkt in die Service-Apps der Versicherungen übermittelt werden. Möglich macht das DALiMED. Eine innovative Infrastruktur zwischen Rechnungsausstellern und Privatversicherten. Das IT-Unternehmen PADline GmbH aus Lüneburg treibt so die Digitalisierung im Gesundheitswesen voran. In Zusammenarbeit mit IBM, der PVS holding und den privaten Krankenversicherungen HanseMerkur, VKB und UKV wurde ein zukunftsweisendes System entwickelt. Das Ergebnis: Zeitgewinn, Kostenreduzierung und einfache Verwaltung dank eines beschleunigten Bearbeitungs- und Versandprozesses.

Der sichere Versand von sensiblen Gesundheitsdaten ist nicht einfach. Schließlich geht es niemanden etwas an, welche Erkrankungen man hat oder welche Behandlung erfolgte. Doch genau diese Daten stehen auf privatärztlichen Rechnungen. Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb seit jeher der postalische Weg gewählt. Ein enormer Kostenaufwand. Weder zeitgemäß noch nachhaltig.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt die Dimension des Problems: Jährlich werden über 60 Millionen Arztrechnungen durch Abrechnungsdienstleister und Ärzte physisch versendet. Faktisch heißt das: Druck, Umschläge, Porto, Personalkosten. Das soll zukünftig der Vergangenheit angehören!

"E-Mail ist wie Postkarte!"

(Dirk Hoffmann, Leiter Business Development der PADline GmbH)

Manche mögen denken, per E-Mail wäre doch alles ganz einfach. Aber Arztrechnungen dürfen aus Datenschutzgründen nicht auf diesem Weg verschickt werden. (Im §203 StGB unter Verletzung von Privatgeheimnissen festgeschrieben.)

"Dafür haben wir DALiMED entwickelt. Das Ziel: Den Versand und Empfang von Arztrechnungen so sicher, einfach und kostengünstig zu gestalten, wie möglich." erklärt Dirk Hoffmann, Leiter Business Development der PADline GmbH. Die elektronischen Rechnungen werden ausschließlich verschlüsselt von den Rechnungsstellern bereitgestellt.

Datenschutz mit Siegel

Der digitale Austausch von Gesundheitsdaten bedarf höchster Sicherheit. Sichergestellt hat DALiMED das durch das Siegel "ePrivacyseal EU" (Version 3.0 vom Mai 2022). Demnach heißt es: Das Produkt entspricht den Kriterien des Kriterienkatalogs für das "ePrivacyseal EU". Die allgemeinen Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten werden eingehalten.

Vorteile für Sender und Empfänger

"Der Mensch steht bei der Digitalisierung an erster Stelle." So bringt es Alexander Dallmer, Geschäftsführer der PADline GmbH, auf den Punkt.

Denn DALiMED bedeutet Zeitgewinn und Einsparung von Kosten. Die angebundenen Rechnungsaussteller profitieren von einem beschleunigten Bearbeitungs- und Versandprozess.

Für Privatversicherte heißt der Vorteil: Kein Horten von Papierbergen mehr, kein Scannen und/oder einreichen per Post.

"Mit DALiMED bringen wir die Rechnungen genau dorthin, wo sie gebraucht werden: in die PKV-App der Versicherten. Dort, wo die Rechnungen zur Kostenerstattung eingereicht werden. Das Gute daran - es ist keine Installation einer zusätzlichen App nötig und die Verwaltung ist übersichtlich und unkompliziert", sagt Stefan Hövel, IT-Leiter der PVS holding.

Das Besondere: DALiMED ist nicht auf Tochterunternehmen der PVS holding beschränkt. "Es kann und wird künftig auch von anderen Rechnungsausstellern genutzt werden. Für die Versicherten ergibt sich dadurch die Möglichkeit, über einen Kanal die gesamte Übersicht über ihre Privatrechnungen zu bekommen." ergänzt Dieter Ludwig, Geschäftsführer der PVS holding. Das heißt: Keine Medienbrüche mehr und der CO2-Fußabdruck wird aufgrund der Vermeidung von Papierausdrucken deutlich reduziert.

Wie funktioniert der digitale Rechnungsprozess?

Der Abrechnungsdienstleister sendet die Rechnung über die DALiMED-Komponente an die gewünschte PKV-App. Dort kann die Rechnung direkt eingesehen, eingereicht und bezahlt werden. Ebenso kann DALiMED auf Wunsch die Rechnung auch an ein Rechnungsportal wie zum Beispiel "einfach einreichen" übermitteln.

Wie können Versicherte den Service von DALiMED nutzen?

Versicherte müssen nur eines tun: sich in ihrer PKV-App für den Versand von eRechnung entscheiden. Ein Klick und sie erhalten in den nächsten Tagen einen Freischaltbrief mit einem Code. Dieser wird einmalig in der App eingegeben. Damit ist die Registrierung abgeschlossen - einfach, sicher und intuitiv.

Seit dem Start von DALiMED hat sich bereits eine hohe Anzahl Privatversicherter registriert und es wurden bereits viele eRechnungen versendet. Das zeigt: Die Zeit für diesen Service reif ist und er wird gerne genutzt.

Erfolg durch Zusammenarbeit

Die Entwicklung von DALiMED fußt auf erfolgreicher Zusammenarbeit. Sowohl aus technischer Sicht (IBM und PADline GmbH) als auch seitens der Versicherer und Abrechnungsdienstleister (HanseMerkur, VKB, UKV und PVS) wurden Wünsche und Bedürfnisse umgesetzt. Als erste private Krankenversicherung wurde die HanseMerkur in den Entwicklungsprozess mit einbezogen - und ein wichtiger Meilenstein für die digitale Zustellung von Arztrechnungen gesetzt.

"Die Zusammenarbeit mit der PVS und der PADline war sehr gut - wir wurden als Versicherer aktiv einbezogen und es wurde auch in Sachen Support vorbildlich Verantwortung übernommen. Trotz der im Gesundheitswesen allgemein hohen Datenschutzauflagen, genereller Bürokratisierung und fehlender "echte Treiber" in der Politik gehen wir mit der eRechnung einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung." bestätigt Sönke Volquartz, Leiter OE 2 (Prozessmanagement) der HanseMerkur Krankenversicherung AG

DALiMED: Die Zukunft der Arztrechnung

Es gibt bereits technisch innovative und intelligente Ansätze einzelner Akteure im Gesundheitswesen. Allerdings führt die Fragmentierung häufig zu schleppender Adaption. In Bezug auf die digitale Arztrechnung ist DALiMED nun die Schnittstelle für alle Beteiligten im Rechnungsprozess.

"Mit unserem System liefern wir nicht nur eine äußerst sichere Lösung für die Digitalisierung, sondern setzen auch neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit", fasst Dirk Hoffmann, Leiter Business Development der PADline GmbH zusammen.

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen macht damit einen entscheidenden Schritt nach vorne - mit DALiMED als Vorreiter.

Sie wollen weitere Informationen zu DALiMED oder sind daran interessiert, sich dem Netzwerk anzuschließen? Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns über den Austausch!

Über die PADline GmbH

Die PADline GmbH realisiert seit Jahren Datenlogistik in der privatärztlichen Abrechnung und bietet hierfür ihren Gesellschaftern und weiteren Unternehmen im Gesundheitswesen unterschiedliche Produkte und Infrastrukturen an.

www.padline.de/

Über die PVS holding GmbH

Die PVS holding GmbH ist eine Unternehmensgruppe mit Sitz in Mülheim an der Ruhr, die auf Abrechnungsdienstleistungen im Gesundheitswesen spezialisiert ist und im Jahr mehr als neun Millionen Rechnungen an Privatversicherte und Selbstzahler versendet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1927 unterstützt sie Ärzte, Krankenhäuser und weitere Akteure des Gesundheitswesens durch die professionelle Abwicklung des kompletten Abrechnungs-, Forderungs- und Finanzmanagements in der Privatabrechnung.

www.ihre-pvs.de

Über die HanseMerkur

Die HanseMerkur ist eine unabhängige deutsche Versicherungsgruppe mit Sitz in Hamburg - seit 1875. Mit einer Bandbreite an Versicherungsangeboten in Bereichen wie Gesundheit, Pflege, Leben, Risiko- und Altersvorsorge steht sie für "Sicherheit in jeder Lebenssituation".

www.hansemerkur.de

