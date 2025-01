VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte PartG mbB

Erfolgreiche M&A-Transaktionen: Wie die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte den Mittelstand strategisch begleitet

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

M&A-Transaktionen sind komplex und risikobehaftet – der Erfolg hängt von der richtigen rechtlichen Begleitung ab. Dr. Sebastian von Allwörden, Benjamin von Allwörden und Titus Wolf von der Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte bieten präzise Lösungen für mittelständische Unternehmen, die in diesem Bereich strategisch und rechtlich sicher agieren wollen. Wie die Kanzlei den M&A-Prozess ihrer Mandanten durch Expertise, digitale Effizienz und eine klare Vision zum Erfolg führt, erfahren Sie hier.

Im deutschen Mittelstand stehen Tausende von Unternehmern vor einer der entscheidendsten Aufgaben ihrer Karriere: der Übergabe ihres Lebenswerks. Doch die Bereitschaft der jüngeren Generation, in das Familiengeschäft einzusteigen, nimmt kontinuierlich ab – und so gewinnt die Option, das Unternehmen an strategische Investoren, Nachfolger aus dem eigenen Management oder Private-Equity-Gesellschaften zu verkaufen, immer mehr Bedeutung. Die Komplexität solcher M&A-Transaktionen erfordert jedoch eine frühzeitige und professionelle Planung, um rechtliche, steuerliche und operative Risiken zu minimieren. Typische Fehler wie die zu späte Einbindung von Beratern oder die ungesicherte Weitergabe sensibler Unternehmensdaten können den Verkaufsprozess erheblich gefährden. Unternehmer, die der Ansicht sind, die Nachfolge eigenständig regeln zu können, laufen Gefahr, den Wert ihres Lebenswerks letztendlich durch Nachlässigkeiten oder unvorteilhafte Vertragsbedingungen zu schmälern. „Eine Nachfolgeregelung ohne professionelle Unterstützung gleicht einem Blindflug“, warnt Rechtsanwalt Dr. Sebastian von Allwörden, Partner der Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte. „Es ist nicht die Frage, ob etwas schiefläuft – sondern wie schwerwiegend die Folgen sein werden.“

„Frühzeitige und professionelle Unterstützung ist der Schlüssel, um den Wert des eigenen Unternehmens zu sichern und die Übergabe reibungslos zu gestalten”, erklärt Benjamin von Allwörden, ebenfalls Partner der Kanzlei. „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Weitergabe des Unternehmens nicht zum Risiko wird, sondern zur Chance.“ Zusammen mit Rechtsanwalt Titus Wolf bilden die drei Rechtsanwälte das Expertenteam hinter der Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte, die sich als Full-Service-Wirtschaftskanzlei auf die Bedürfnisse des Mittelstands spezialisiert hat. Mit einer klaren wirtschaftsrechtlichen Ausrichtung unterstützt die Kanzlei kleine und mittelständische Unternehmen in den relevanten Rechtsbereichen – vom Handels- und Gesellschaftsrecht über das Steuerrecht bis hin zum Arbeitsrecht. Vom Standort der Kanzlei in Hamburg aus berät die Wirtschaftskanzlei bundesweit Unternehmerinnen und Unternehmer und gewährleistet eine persönliche und individuelle Betreuung. Die Kanzlei bietet nicht nur Unterstützung in Rechtsangelegenheiten, sondern am weiteren Standort im niedersächsischen Stade auch notarielle Dienstleistungen, um Unternehmen bei der Unternehmensnachfolge und M&A-Transaktionen umfassend und professionell zu begleiten.

Zwei Standorte, eine Vision: Rechtliche Exzellenz in Hamburg und Stade

Kleine und mittelständische Unternehmen aller Branchen profitieren bei M&A-Transaktionen von der umfassenden Betreuung durch VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte – von der strategischen Planung bis zur finalen Vertragsunterzeichnung. Ob Unternehmenskauf, Fusion oder Beteiligung: Die Kanzlei verfolgt das Ziel, rechtliche Risiken zu minimieren und den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Transaktion zu sichern. Dabei setzt das Team auf einen interdisziplinären Ansatz, der steuerrechtliche, gesellschaftsrechtliche, vertragsrechtliche und arbeitsrechtliche Aspekte nahtlos miteinander verbindet. „Ein erfolgreicher Verkauf gleicht einem präzisen Uhrwerk – jede Komponente muss perfekt aufeinander abgestimmt sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen“, betont Titus Wolf, Experte für Steuerrecht und M&A.

Die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte ist an ihren Sitzen in Hamburg und in Stade vertreten. Während der Fokus in Stade auf notariellen Dienstleistungen liegt, sind die Teams in Hamburg auf strategische Beratung, Vertragsgestaltung und Prozessführung spezialisiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Standorten erfolgt nahtlos: „Unsere standortübergreifende Arbeitsweise stellt sicher, dass Mandanten von der gesamten Expertise unserer Kanzlei profitieren können“, erklärt Benjamin von Allwörden, Arbeitsrechtsspezialist der Kanzlei. Mit einem modernen, vollständig digitalisierten Kanzleibetrieb setzt das Team auf Effizienz und Innovation. Diese Struktur erlaubt es, auch anspruchsvolle Transaktionen wie M&A-Projekte zügig und in höchster Qualität zu realisieren.

Vielseitige Karrieren als Fundament: Die Stärke des Partnerteams

Die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte zeichnet sich durch die Expertise und Vielseitigkeit ihrer Partner aus, die mit ihren unterschiedlichen beruflichen Werdegängen maßgeblich zum Erfolg der Kanzlei beigetragen haben. Dr. Sebastian von Allwörden begann seine Karriere bei der internationalen Wirtschaftskanzlei CMS und war dort über fünf Jahre in der Gesellschaftsrechtsabteilung tätig. Durch seine umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Gesellschafterstreitigkeiten und komplexen gerichtlichen Auseinandersetzungen und seinen Fachanwaltstitel im Bank- und Kapitalmarktrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht bietet er fundierte Beratung zu komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen.

Ergänzt wird dies von Titus Wolf, der sich durch eine einzigartige Kombination aus juristischem Fachwissen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen auszeichnet. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre wechselte er in die Rechtswissenschaften, wobei seine Tätigkeit als Assistent am Lehrstuhl für Steuerrecht seine juristische Ausrichtung entscheidend prägte. Heute ist er auf die Bereiche Unternehmensnachfolge, Gesellschafterstreitigkeiten und M&A-Transaktionen spezialisiert. Durch seine tiefgehende steuerrechtliche Expertise unterstützt er mittelständische Unternehmen gezielt in Wachstums- und Transformationsprozessen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Herausforderungen im Unternehmensumfeld.

Weiterer Partner der Kanzlei, die auch mehrere spezialisierte Anwälte in Anstellungsverhältnissen beschäftigt, ist Rechtsanwalt Benjamin von Allwörden, der im anwaltlichen Bereich auf Arbeitsrecht und Vertragsrecht spezialisiert ist. Benjamin von Allwörden ist unter anderem Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und verantwortet daher im Zusammenhang mit Transaktionen den Bereich der Marken- und Schutzrechte. „Geistige Eigentumsrechte wie Marken, Patente und Urheberrechte sind mitunter wertbildender Faktor für ein Unternehmen, das verkauft wird – oftmals sind daher umfassende Verschwiegenheitsverpflichtungen zu Beginn des Veräußerungsprozesses sinnvoll“, erläutert Benjamin von Allwörden.

Von der Zusammenarbeit zur Kanzleigründung

Die Partnerschaft zwischen den drei Gründern entstand aus persönlichen Kontakten und gemeinsamen Projekten. Was zunächst als informeller Austausch begann, entwickelte sich durch die erfolgreiche Bearbeitung anspruchsvoller Mandate zu einer starken Zusammenarbeit. „Wir erkannten schnell, dass sich unsere Kompetenzen ideal ergänzen und wir eine gemeinsame Vision teilen: Unternehmen nicht nur juristisch zu beraten, sondern sie nachhaltig zu stärken“, erinnert sich Titus Wolf an die Entstehung der Kanzlei.

Heute setzen die Partner mit ihrem innovativen Beratungsansatz und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse des Mittelstands neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Ihre Mission: die Zukunft mittelständischer Unternehmen rechtlich abzusichern und aktiv mitzugestalten.

Sie möchten Ihr Unternehmen veräußern und dabei auf die rechtliche Beratung und Begleitung durch ein Expertenteam setzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. Sebastian von Allwörden, Benjamin von Allwörden und Titus Wolf und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

Original-Content von: VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell