Schulzeitreise

Das Schulsystem stempelt Kinder ab: Warum Melina Fischer von der Schulzeitreise® Diagnosen kritisch hinterfragt

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Marl (ots)

„Braucht es wirklich diese Diagnosen – LRS, Dyskalkulie oder ADHS?“ Diese Frage stellt sich Lernpsychologin Melina Fischer immer häufiger. Gleichzeitig stehen viele Familien vor einer schwierigen Entscheidung: Hilft eine Diagnose ihrem Kind wirklich oder passt sie vor allem besser in ein Schulsystem, das für unterschiedliche Lernwege keinen Platz hat?

Immer mehr Kinder verlassen die Schule heute nicht nur mit Hausaufgaben im Ranzen, sondern auch mit einer Diagnose im Gepäck: LRS, Dyskalkulie oder ADHS. Die Zahlen der Diagnosen nehmen erschreckend schnell zu. „Kinder werden in diesem Schulsystem so schnell pathologisiert, abgestempelt und landen in einer Schublade“, so die Psychologin und Gründerin der Schulzeitreise®. Für viele Familien scheint eine Diagnose zunächst ein Moment der Erleichterung zu sein: Endlich gibt es eine Erklärung, vielleicht sogar Unterstützung durch Fördermaßnahmen oder einen Nachteilsausgleich. Für manche Eltern ist sie der letzte Strohhalm der Verzweiflung, nach einer Odyssee an Tipps, Tricks und Strategien, die leider ins Leere geführt haben. Und plötzlich stehen Tests, Psychologen, Ärzte und Diagnosen im Mittelpunkt – vielleicht sogar Medikamente. Melina Fischer sagt selbst: „Wenn der Druck von außen immer größer wird, scheinen Diagnosen irgendwann der letzte Ausweg zu sein.“ Gleichzeitig fürchten viele Mamas genau diesen Moment, weil sie ihrem Kind keinen Stempel verpassen wollen. Genau hier zeigt sich, wie sehr das Thema Diagnosen spaltet. Nicht nur in der Elternschaft, sondern auch bei Forschern, Experten und Verbänden – die Diskussion um Diagnosen wie LRS, Dyskalkulie oder ADHS ist groß. „Nur werden in diesen Diskussionen die Kinder vergessen und übersehen, dabei tragen sie die eigentlichen Konsequenzen.“ Deshalb stellt sich die Gründerin der Schulzeitreise® immer wieder die entscheidende Frage: „Hilft diese Diagnose wirklich dem Kind?“

Der eigentliche Schmerz zeigt sich oft im Alltag zuhause. Kinder kommen mit hängendem Kopf aus der Schule, werfen den Ranzen in die Ecke und zweifeln immer stärker an sich selbst. „Ich kann das doch eh nicht, ich bin zu dumm, ich werde das nie können“ – das sind Sätze, die Melina Fischer täglich aus der Begleitung der Familien kennt. Am Küchentisch eskalieren die Hausaufgaben, Diskussionen und Tränen werden zum täglichen Begleiter. Mamas versuchen zu erklären, zu motivieren, zu üben und geben jeden Tag ihr Bestes. Trotzdem bleibt bei vielen das Gefühl der Hilflosigkeit. In ihrer Arbeit mit tausenden Kindern und Familien hat Melina Fischer immer wieder erlebt, dass Diagnosen zwar kurzfristig Erleichterung bringen können, langfristig aber oft eine erschreckende Wirkung haben, über die nur niemand spricht. An jede Diagnose knüpfen sich Erwartungen – von Eltern, Lehrern, Mitschülern – und diese Erwartungen beeinflussen das Kind. Dieses Phänomen ist in der Psychologie bereits weit verbreitet und hinreichend erforscht. Aber abgesehen von Forschungen sieht es die Lernpsychologin jeden Tag selbst in ihren Beratungen – Kinder, die durch eine Diagnose plötzlich mit Mobbing, Vorurteilen und Stigmatisierungen konfrontiert werden. Aber viel entscheidender ist das Selbstvertrauen: „Wenn ein Marienkäfer gesagt bekommt, dass er nicht fliegen kann, wird er es nie versuchen und immer laufen, obwohl er eigentlich fliegen könnte“, erklärt Melina Fischer von der Schulzeitreise®. Genauso ist es mit den Kindern. Wenn ein Kind gesagt bekommt, es hat eine Lese-Rechtschreib-Störung, wird es im Kopf immer wieder eine Blockade haben und sich selbst sagen: Ich kann das doch sowieso nicht! Und genau dann wird Lesen und Schreiben zur echten Zerreißprobe. Melina Fischer fügt hinzu: „Ich entscheide mich nicht gegen Diagnosen – ich entscheide mich für die Kinder.“ Und daraus ergibt sich für die Lernpsychologin eine zentrale Frage: Braucht ein Kind wirklich eine Diagnose oder braucht es vor allem jemanden, der wieder an seine Stärken glaubt?

Wenn Diagnosen den Blick auf das eigene Kind verändern

In vielen Familien beginnt mit einer Diagnose eine Entwicklung, die zunächst kaum jemand bewusst wahrnimmt. Was eigentlich als Hilfe gedacht ist, verändert langsam den Blick auf das eigene Kind. Plötzlich steht nicht mehr im Mittelpunkt, was ein Kind gut kann, sondern all das, was nicht funktioniert, falsch oder fehlerhaft ist. Gespräche drehen sich um Schwierigkeiten, Förderbedarf oder Auffälligkeiten, und Schritt für Schritt entsteht ein neues Bild vom eigenen Kind. „Plötzlich wird das eigene Kind zum Sorgenkind, weil die Liste an Lücken, Defiziten und Schwächen immer länger wird“, so beschreibt Lernpsychologin Melina Fischer diese Erfahrung aus ihrer Arbeit mit tausenden Familien. Aus einem glücklichen, aufgeweckten, lebendigen Kind wird plötzlich ein Problemkind.

Auch für viele Mamas verändert sich dadurch der Alltag. Aus einem neugierigen Kind wird in ihrer Wahrnehmung immer häufiger ein Kind, um das man sich sorgen muss. In der Schule geht es um Fehler statt um Fortschritte, zuhause um Nachholen und Üben, statt um schöne Familienmomente, und die Hausaufgaben werden zum täglichen Reizthema Nr. 1. Der Fokus verschiebt sich immer stärker auf das, was angeblich nicht reicht, geübt oder nachgearbeitet werden muss. Kinder spüren diese Veränderung sehr genau. Sie hören Gespräche über ihre Schwierigkeiten, erleben die Sorgen der Eltern und beginnen irgendwann selbst zu glauben, dass mit ihnen etwas nicht stimmt oder dass sie schuld sind. Sätze wie „Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug“ werden plötzlich Teil ihres Selbstbildes. „Viele Kinder beginnen zu glauben, dass sie das Problem sind“, sagt Melina Fischer von der Schulzeitreise®. „Dabei verlieren wir völlig aus dem Blick, was eigentlich alles in ihnen steckt.“

Wenn das System alle Kinder am gleichen Maßstab misst

Ein weiterer Punkt, den Melina Fischer in ihrer jahrelangen Erfahrung als Lernpsychologin immer wieder beobachtet, liegt nicht beim Kind selbst, sondern im Schulsystem. Das Kind ist nicht das Problem – es ist das veraltete Schulsystem, das schon längst nicht mehr zu den kreativen Köpfen von heute passt. In der Schule existiert nur eine Schablone, durch die alle Kinder passen müssen, und wenn ein Kind Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen hat, sich nicht konzentrieren oder stillsitzen kann, dann ist es anders. „Aber anders ist nicht falsch, anders ist GOLDRICHTIG“, so die Lernpsychologin. Kinder lernen individuell, in ihrem Tempo, auf ihre Art und Weise. Manche brauchen mehr Bewegung, andere mehr Zeit, wieder andere lernen besonders gut über Bilder, Geschichten oder Kreativität. Doch Schule hat keinen Platz für diese individuellen Lernwege. Und genau dann heißt es in diesem starren System schnell: Ein Kind ist „zu leise“, „zu langsam“, „zu unkonzentriert“ oder „zu verträumt“. Dabei ist jedes Kind GOLDRICHTIG.

„Nur fehlt in unserem veralteten Schulsystem oft der Blick für das, was ein Kind wirklich ausmacht“, sagt Melina Fischer. Jedes Kind hat seinen individuellen Lernfingerabdruck – das ist das psychologische Konzept von Melina Fischer. Sie erklärt: „Genau wie bei einem echten Fingerabdruck gibt es keine Dopplung, denn jeder Fingerabdruck ist EINZIGARTIG. Dieser Lernfingerabdruck setzt sich aus Lernpersönlichkeit, Motivation, Emotion und vielen weiteren Faktoren zusammen.“ Nur leider liegt der Fokus im Klassenzimmer eher auf dem Schriftbild, dem Rechenweg und der Lesegeschwindigkeit, statt auf den Lernbedürfnissen der Kinder. Aber auch zuhause liegt der Blick auf den Lernwörtern, Übungsblättern und Wiederholungsaufgaben, statt auf den Potenzialen der Kinder. Und dann heißt es von den Eltern und der Schule: Das Kind ist unkonzentriert, demotiviert und unselbstständig … „Dabei ist es so, als würdest du einen Tresor mit dem falschen Fingerabdruck öffnen wollen – nichts passiert.“ Viele Schwierigkeiten entstehen nicht, weil mit dem Kind etwas nicht stimmt, es bockig oder faul ist, sondern weil seine Art zu lernen nicht in die Schablone des Schulsystems passt. „Und auch Kindheitshelden wie Pippi Langstrumpf und Peter Pan hätten heute eine Diagnose und einen Stempel – weil sie anders sind“, sagt Melina Fischer. „Dabei zeigen gerade Kinder, die anders sind, oft so viel mehr Kreativität, Mut und eigene Denkweisen. Eigenschaften, die im Schulsystem schnell als Problem gelten, obwohl sie doch eigentlich große Stärken sein können. Also, warum muss anders falsch sein? Für Melina Fischer ist anders GOLDRICHTIG.

Ein neuer Blick auf Schule beginnt bei den Mamas

Während viele Experten und Konzepte am Kind herumdoktern, setzt die Lernpsychologin auf echte Ursachenlösung, statt auf Symptombehandlung. Sie richtet ihren Blick im Mentoring der Schulzeitreise® ganz bewusst nicht auf das Kind, sondern auf die Mama. Denn sie trägt im Alltag oft die größte Last – unsichtbar auf ihren Schultern und in der Schwere ihres Herzens. Zwischen Job, Haushalt und Familie versucht sie, ihr Kind bestmöglich zu begleiten. Sie versucht jeden Tag zu erklären, zu motivieren und zu üben, und fühlt sich dabei ständig hin- und hergerissen. Muss mein Kind mehr üben? Muss ich strenger sein? Oder sollte ich einfach locker lassen? Viele Mamas haben das Gefühl, sie müssten alles richtig machen, und gleichzeitig spüren sie, dass der Druck immer größer wird. Bis sie irgendwann am Limit und mit ihrem Latein am Ende sind.

Der erste Schritt ist deshalb ein Perspektivwechsel. Statt immer neue Strategien zu suchen, wie das Kind besser funktionieren kann, geht es bei der Schulzeitreise® viel mehr darum, zu verstehen, wo dieser Druck überhaupt herkommt. Viele Glaubenssätze entstehen bereits in der eigenen Schulzeit und wirken bis heute unbewusst weiter. Dabei spielt es keine Rolle, ob die eigene Schulzeit schlimm oder augenscheinlich schön war, denn das Entscheidende ist das innere Schulkind mit all den Ängsten, Sorgen und Zweifeln, die mit der Einschulung des Kindes sofort wieder präsent sind. Mamas lernen, ihre eigenen Erfahrungen neu zu betrachten und sich von alten Erwartungen und dem Gefühl, „gut genug zu sein“, zu lösen. Denn genau das klopft an, wenn das eigene Kind im Schulsystem Schwierigkeiten zeigt und die roten Einträge der Lehrer an der Tagesordnung sind. Es entstehen Schuldgefühle, ein schlechtes Gewissen und das Gefühl, „als Mama zu versagen“.

„Wenn sich dieser innere Knoten löst, ist Schule plötzlich ein Kinderspiel“, so beschreibt es die Lernpsychologin. Denn wenn dieser innere Druck nachlässt, verändert sich einfach alles: die Stimmung, die Kommunikation, und aus dem Gegeneinander wird ein harmonisches Miteinander. Gespräche drehen sich nicht mehr um Schule, Hausaufgaben und Noten und der Fokus liegt nicht mehr auf Defiziten, sondern auf Fähigkeiten und Stärken. Kinder spüren diese Veränderung sofort. Sie erleben wieder Vertrauen statt Druck. Für Melina Fischer liegt genau hier der entscheidende Schlüssel für eine schöne Schulzeit. Wenn eine Mama beginnt, ihr Kind wieder durch die Brille seiner Stärken zu sehen, kann Lernen wieder leicht werden. Die Lernpsychologin ist davon überzeugt, dass Kinder keinen weiteren Druck, nicht noch mehr Übungsblätter und mehr Lernstunden brauchen, sondern einen Menschen, der an sie glaubt. Und genau diese Rolle dürfen die Mamas für ihre Kinder einnehmen.

Wenn sich der Blick verändert, verändert sich auch der Alltag

Wenn Mamas beginnen, Schule aus einer neuen Brille zu betrachten, verändert sich der gesamte Familienalltag. Der Druck rund um Hausaufgaben und Noten verliert an Gewicht und die Beziehung zwischen Mama und Kind rückt wieder stärker in den Mittelpunkt, weil Schule nicht mehr den Familienalltag bestimmt oder belastet. Schule ist nicht mehr omnipräsent und nicht mehr negativ behaftet, weil es nicht mehr um Noten, Fehler oder Schwierigkeiten geht, sondern um Fortschritte, Interessen und Erfolge.

Nach der Schulzeitreise® berichten die Mamas von Nachmittagen, die wieder entspannt laufen, Hausaufgaben, die ein Kinderspiel sind, und Schule, die zum Selbstläufer wurde. In ihrem Mentoring erlebt Melina Fischer immer wieder, wie stark sich dieser Perspektivwechsel auf die Mamas, die Kinder und die ganze Familie auswirkt. So auch in der Familie von Julia: Ihre Jungs hatten LRS und hassten das Lernen und Lesen. Durch die Schulzeitreise® veränderte Julia ihren Blick komplett, und genau deshalb ist Schule kein Problem mehr und ihre Jungs lernen völlig motiviert und selbstständig. Heute lesen beide gerne Bücher, sogar Harry Potter mit über 400 Seiten. Weil sie die FREUDE am Lernen und Lesen entdecken durften. Aus dem Gefühl „Ich kann das nicht“ entstand Schritt für Schritt neues Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Für viele Familien zeigt sich genau hier die größte Stellschraube. Kinder treten wieder selbstbewusster auf, erzählen mit funkelnden Augen von ihrem Schultag und probieren Dinge aus, die sie sich zuvor nicht zugetraut hätten. Die Diagnosen haben keine Bedeutung mehr – aber dafür die Talente, Stärken und Potenziale des Kindes. Und auch für die Mamas verändert sich etwas ganz Entscheidendes: Schule bestimmt nicht länger den gesamten Familienalltag. Statt Streit, Druck und Frust entstehen wieder mehr Leichtigkeit, Verbindung und schöne Momente.

Wenn du spürst, dass in deinem Kind viel mehr steckt als das Problemkind und Schule nicht länger Druck, Tränen und Zweifel bedeuten soll, dann gibt es einen anderen Weg. Melina Fischer begleitet Mamas dabei, den Schulstress hinter sich zu lassen und ihren Kindern eine Schulzeit zu ermöglichen, in der Selbstvertrauen, Lernfreude und Leichtigkeit wachsen dürfen. Mehr Informationen zur Schulzeitreise® findest du unter: https://schulzeitreise.de/

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