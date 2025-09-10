TEMU

Packlink® geht Partnerschaft mit Temu ein, um den Versand für europäische Verkäufer zu vereinfachen

Madrid, Spanien (ots)

Packlink, ein führender Anbieter von Versandlösungen für E-Commerce-Unternehmen, gab heute eine neue Partnerschaft mit Temu bekannt. Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Millionen von unabhängigen Herstellern, Marken und Verkäufern verbindet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Temu-Verkäufer in Europa, darunter auch in Großbritannien, Zugang zu den automatisierten Lösungen von Packlink, um ihre Versand- und Fulfillment-Prozesse zu optimieren.

Packlinks intelligente Logistikfunktionen stehen nun einer größeren Gruppe schnell wachsender E-Commerce-Händler zur Verfügung. Temu-Verkäufer können sich direkt mit Packlink verbinden, um vergünstigte Versandtarife zu erhalten, Versandregeln zu automatisieren, Lieferungen zu verfolgen und Rechnungen an einem einzigen Ort zu verwalten. Die intuitive Automatisierung hilft dabei, mehr Bestellungen schneller zu bearbeiten. Das führt letztlich zu einer Steigerung der Online-Verkäufe und zu einem exzellenten Kundenerlebnis.

"Wir möchten Händler unterstützen, die nach einer optimierten Lösung für die Verwaltung ihrer Fulfillment-Logistik und Arbeitsabläufe suchen", sagt Matthew Trattles, Vice President von Packlink & EU Merchant Business. "Durch diese Zusammenarbeit können wir neue Temu-Verkäufer in ganz Europa auf unserer Plattform integrieren. Die Zusammenführung aller Auftragsverwaltungsfunktionen von Packlink an einem Ort vereinfacht die Abläufe und reduziert die Fragmentierung im E-Commerce-Versand."

Seit letztem Jahr heißt Temu europäische Verkäufer in vielen Märkten auf seiner Plattform willkommen. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent seines europäischen Umsatzes letztlich von lokalen Unternehmen und lokaler Fulfillment-Abwicklung stammen werden.

"Temu hat es sich zum Ziel gesetzt, lokalen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihre Reichweite in ganz Europa und darüber hinaus zu vergrößern", so ein Sprecher von Temu. "Durch die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern wie Packlink können wir europäische Verkäufer besser mit intelligenten und nahtlosen Tools verbinden und das Einkaufserlebnis für unsere Nutzerinnen und Nutzer kontinuierlich verbessern."

Die Kombination der leistungsstarken Versandkapazitäten von Packlink mit der globalen Reichweite von Temu ermöglicht es Händlern, ihr Geschäft mühelos zu skalieren. Die neue Integration erweitert die Reichweite und Leistungsfähigkeit beider Unternehmen. Das gilt insbesondere für Temu-Verkäufer mit wachsenden Vertriebskanälen in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und Großbritannien, die eine einheitliche Fulfillment-Lösung benötigen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Packlink.

Über Packlink

Packlink bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Paketzustellungen bei den weltweit führenden Kurierdiensten zu buchen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien, und arbeitet mit den weltweit besten E-Commerce-Plattformen und Marktplätzen zusammen, um Online-Händlern jeder Größe eine umfassende Auswahl an Lieferoptionen zu bieten. Packlink genießt das Vertrauen von Online-Shops in ganz Europa und versendet in alle Teile der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter packlink.com.

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucherinnen und Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Das Unternehmen ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig. Temu hat es sich zur Aufgabe gemacht, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die seinen Kundinnen und Kunden ein besseres Leben ermöglichen.

Original-Content von: TEMU, übermittelt durch news aktuell