MDR fusioniert zwei Direktionen, Jana Brandt soll führen

Halle - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) will die Zahl seiner Direktoren von acht auf sieben reduzieren. Zum 1. März sollen die bislang getrennten Programmdirektionen Halle (Schwerpunkt Hörfunk) und Leipzig (Schwerpunkt Fernsehen) fusionieren. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Wochenendausgabe) unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für den MDR-Rundfunkrat.

Chefin der neuen Einheit soll Jana Brandt werden, bislang Programmdirektorin in Halle. Die 60-Jährige führt die Programmdirektion Leipzig seit dem Abgang von Klaus Brinkbäumer im Mai 2024 bereits kommissarisch. MDR-Chef Ludwig erhofft sich von der Fusion auch Einsparungen. "Ziel ist die Bildung crossmedial agierender Struktureinheiten und effizienter Prozessabläufe, kürzerer Entscheidungswege sowie der Abbau von Doppelstrukturen", heißt es in der Vorlage für den am Montag tagenden Rundfunkrat. Das Gremium muss der Berufung zustimmen.

Von Rundfunkratsmitgliedern aus Sachsen-Anhalt gibt es Rückendeckung für Ludwigs Personalvorschlag. "Sie ist eine gute Wahl, weil sie die Strukturen und Befindlichkeiten kennt", lobt Guido Kosmehl (FDP). Unter MDR-Mitarbeitern gibt es allerdings auch Unmut darüber, dass Ludwig die Stelle intern und ohne Ausschreibung besetzen will. Vorgesehen ist eine Amtszeit von drei Jahren. Mach MZ-Informationen hat Brandt intern angekündigt, dass sie dann in den Vorruhestand gehen will.

Brandt hat ihre Ausbildung beim Fernsehen der DDR absolviert und 1988 in Leipzig einen Abschluss als Diplomjournalistin erworben. Seit 1999 arbeitet sie für den MDR. Von ihr verantwortete TV-Filme sind mehrfach ausgezeichnet worden.

