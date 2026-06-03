HR Hessischer Rundfunk

Vorrunde zum "Dollsten Dorf 2026" gestartet

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die 14 Dörfer, die beim hr-Klassiker "Das Dollste Dorf" mit dabei sein wollen, stehen fest. Sie nehmen an einer Abstimmung teil, die am Donnerstag, 4. Juni, in der "Hessenschau" gestartet wird.

Der Hessische Rundfunk (hr) hatte im Vorfeld der Aktion alle 50 teilnahmeberechtigten Dörfer des vergangenen Jahres aus der Reihe "Dolles Dorf" der "Hessenschau" gefragt, ob sie am Finale teilnehmen wollen. 28 hatten sofort zugesagt. 14 haben die gestellte Aufgabe gelöst, mit dem Handy ein 30-sekündiges Dorfporträt zu drehen. Die kleinen Kunstwerke stellen sich nun bis Donnerstag, 18. Juni, 15 Uhr, auf www.dollesdorf.de dem Voting der hr-Zuschauerinnen und -Zuschauer. Die erfolgreichsten vier Dörfer - also diejenigen, welche die meisten Anrufen und Klicks erhalten - werden dann am 18. Juni ab 19.30 Uhr in der "Hessenschau" bekanntgegeben. Damit stehen sie dann im Finale.

Das Finale findet auch in diesem Jahr wieder nach den Sommerferien statt, konkret am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr. Die Sendung wird vom Gelände des Hessischen Rundfunks live im hr-fernsehen übertragen. Moderiert wird das Unterhaltungsspektakel von Kate Menzyk und Jens Kölker.

Die 14 Dörfer der Votingrunde mit Gemeinden und TED-Nummern

Dorf: Dorfitter

Gemeinde: Vöhl

TED-Nummer: 0137 10155 01

Dorf: Ebersgöns

Gemeinde: Butzbach

TED-Nummer: 0137 10155 02

Dorf: Langstadt

Gemeinde: Babenhausen

TED-Nummer: 0137 10155 03

Dorf: Massenhausen

Gemeinde: Bad Arolsen

TED-Nummer: 0137 10155 04

Dorf: Buchenberg

Gemeinde: Vöhl

TED-Nummer: 0137 10155 05

Dorf: Kath.-Willenroth

Gemeinde: Bad Soden-Salmünster

TED-Nummer: 0137 10155 06

Dorf: Uttershausen

Gemeinde: Wabern

TED-Nummer: 0137 10155 07

Dorf: Hetschbach

Gemeinde: Höchst im Odenwald

TED-Nummer: 0137 10155 08

Dorf: Frischborn

Gemeinde: Lauterbach

TED-Nummer: 0137 10155 09

Dorf: Aulenhausen

Gemeinde: Weilmünster

TED-Nummer: 0137 10155 10

Dorf: Hausen

Gemeinde: Waldbrunn

TED-Nummer: 0137 10155 11

Dorf: Oberlibbach

Gemeinde: Hünstetten

TED-Nummer: 0137 10155 12

Dorf: Altenkirchen

Gemeinde: Hohenahr

TED-Nummer: 0137 10155 13

Dorf: Altenweilnau

Gemeinde: Weilrod

TED-Nummer: 0137 10155 14

Zur hr-Presseseite

Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell