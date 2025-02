Insta Communications GmbH

Jede Beziehung braucht manchmal einen Dreier: Nicola Tiggeler und Timothy Peach über Liebe, Erotik und Paartherapie

Schauspielerpaar Nicola Tiggeler und Timothy Peach spricht offen wie nie zuvor über 35 Jahre Liebe, Erotik und die Herausforderung, sich immer wieder füreinander zu entscheiden.

Seit 35 Jahren sind Nicola Tiggeler und Timothy Peach nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat ein echtes Traumpaar. Bekannt aus Erfolgsproduktionen wie Sturm der Liebe und Verfilmungen von Rosamunde Pilcher, stehen sie für Geschichten, die Millionen berühren. Doch ihre private Partnerschaft zeigt: Selbst eine filmreife Liebe erfordert Arbeit, Ehrlichkeit und Hingabe. In einer exklusiven Kampagne mit Instahelp - der Plattform für psychologische Beratung und Therapie online - gewähren sie intime Einblicke in ihre Beziehung, die Herausforderungen einer langjährigen Partnerschaft und warum sie überzeugt sind: „Jede Beziehung braucht manchmal einen Dreier.“

Einblicke in eine außergewöhnliche Partnerschaft

Ihre Beziehung ist weit mehr als eine romantische Erfolgsgeschichte. Nicola und Timothy haben es geschafft, Liebe und Leidenschaft mit den Herausforderungen des Familienlebens und der Schauspielkarriere zu vereinen. „Wir sind durch alle Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen“, erzählt Timothy. Doch auch sie haben schwierige Phasen erlebt - und diese nicht gescheut. „An Zweifeln wächst man”, so Nicola überzeugt. „Ohne Zweifel macht man sich etwas vor.“ Für beide ist die Balance zwischen Nähe und Freiraum der Schlüssel. „Ich kann auch alleine, aber zusammen ist es schöner“, sagt Nicola ehrlich. Auch die Intimität spielt eine zentrale Rolle. „Natürlich ist die Erotik das erste Momentum”, verrät Timothy. „Aber das hätte nach der ersten Nacht auch schon vorbei sein können.“ Nicola ergänzt: „Die körperliche Anziehung war für uns immer wichtig, und sie bleibt es Gott sei Dank. Wenn diese Attraktion verloren geht, wird es schwierig.“ Mit Ritualen wie ihrem „Balkonabend“, bei dem sie stundenlang über alles sprechen, was sie bewegt, halten sie ihre Verbindung lebendig. „Das ist etwas, was man in keiner Beziehung verlieren darf: den gemeinsamen Dialog“, betont Timothy. Doch Rituale allein reichen manchmal nicht aus.

„Jede Beziehung braucht manchmal einen Dreier“

Manchmal braucht es eine dritte Person - eine:n Psycholog:in - um Nähe und Verständnis zu fördern. Für Timothy war der Schritt zur Paartherapie eine große Überwindung: „Ich hatte viel Angst davor”, gibt er offen zu. „Aber sich jemandem zu öffnen, der wertfrei zuhört, war wahnsinnig hilfreich. Das hilft jeder Beziehung weiter.“ Die Erfahrung, sich gemeinsam auf eine solche Reise zu begeben, hat ihre Verbindung gestärkt. „Schonen ist scheiße, das darfst du auch in einer Beziehung nicht machen”, sagt Timothy. „Du musst deinen Partner Anteil haben lassen an dem, was dich bewegt und deinen Ängsten. Schonst du ihn, machst du schon den ersten Fehler.“ Für Nicola ist klar: „Wenn man sich in einer Partnerschaft nicht öffnen und zeigen kann, wie man wirklich ist, dann brauche ich diese Beziehung auch nicht.“ Nicola und Timothy sind überzeugt: Ihre Liebe ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen. „Das Schwerste - in unserem Beruf wie in der Liebe - ist durchlässig und verletzlich zu sein. Aber eigentlich ist es das Schönste”, so Timothy.

Partnerschaft & Sexualität: Ein Schwerpunkt bei Instahelp

„Sich verletzlich zu zeigen, fällt vielen schwer - selbst in langjährigen Beziehungen”, erklärt Dr. Bernadette Frech, CEO von Instahelp. Partnerschaft und Sexualität gehören zu den häufigsten Beratungsthemen auf der Plattform. „Paartherapie ist kein letzter Ausweg, sondern ein Werkzeug, um Beziehungen zu stärken, bevor Konflikte eskalieren”, sagt Frech. Instahelp ermöglicht Paaren, anonym und flexibel mit Psycholog:innen an ihrer Beziehung zu arbeiten - egal, ob in der ersten Verliebtheit oder nach Jahrzehnten.

