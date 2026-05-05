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BusinessBike kooperiert mit dem BVMW: Starkes Signal für Mittelstand und nachhaltige Mobilität

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Herzogenaurach (ots)

BusinessBike und Der Mittelstand. BVMW starten eine Kooperation: Seit dem 1. März 2026 können Mitgliedsunternehmen der größten Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands ihren Mitarbeitenden über BusinessBike ein attraktives Dienstradleasing-Modell anbieten - ein zeitgemäßer Benefit für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbindung.

Besonders der Mittelstand steht angesichts von Fachkräftemangel und steigenden Anforderungen an die Arbeitgeberattraktivität vor wachsenden Herausforderungen. Die Kooperation zwischen dem Dienstradleasinganbieter BusinessBike und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft bietet hier einen wertvollen Mehrwert für die Mitgliedsunternehmen: Rund 28.000 Mitgliedsunternehmen erhalten einen unkomplizierten Zugang zu den attraktiven Dienstradleasing-Konditionen von BusinessBike.

Mitarbeiterbindung stärken - locker leicht

Mitglieder des BVMW profitieren im Rahmen der Kooperation ab sofort von einem attraktiven Zusatzangebot mit spürbarem Mehrwert für Unternehmen und Beschäftigte. Das Dienstradleasing unterstützt aktiv die Gesundheit der Mitarbeitenden, leistet einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und ermöglicht den Arbeitnehmenden Zugang zu hochwertigen Fahrrädern zu deutlich reduzierten Kosten. Mit BusinessBike können Mitarbeitende bis zu 40 % im Vergleich zum Direktkauf sparen.

Gleichzeitig stärkt das Angebot die Arbeitgeberattraktivität und fördert die langfristige Bindung von Fachkräften. Gerade im Mittelstand, wo der Fachkräftemangel besonders stark spürbar ist, ist das Dienstrad ein Argument, das Bewerbungen anzieht. Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW, betont: "Wir freuen uns, BusinessBike als neuen Partner zu begrüßen. Gemeinsam setzen wir ein starkes Signal für Gesundheit am Arbeitsplatz und zeigen, wie innovative Angebote die Mitarbeiterbindung im Mittelstand nachhaltig stärken können."

Gemeinsam für eine gesunde und nachhaltige Arbeitswelt

BusinessBike und der BVMW verfolgen mit ihrer Partnerschaft ein gemeinsames Ziel: den deutschen Mittelstand zu stärken. Während der BVMW seinen Mitgliedern mit über 200 Geschäftsstellen bundesweit ein starkes Netzwerk bietet, bringt BusinessBike das Know-how im Bereich nachhaltiger Mobilität und digitaler Prozesse mit. Nils Hofmann, Commercial Director bei BusinessBike, erklärt: "Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und genau dort möchten wir mit unserem Angebot einen echten Unterschied machen. Gemeinsam mit dem BVMW machen wir nachhaltiges Dienstradleasing für Unternehmen noch zugänglicher und unterstützen sie dabei, moderne Benefits wirkungsvoll einzusetzen."

Über Der Mittelstand. BVMW e.V.

Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands. Der BVMW vertritt rund 28.000 Mitgliedsunternehmen aus allen Branchen und ist mit über 200 Geschäftsstellen in jeder Region bundesweit präsent - ebenso wie mit über 85 Auslandsrepräsentanzen weltweit. Weitere Informationen unter www.bvmw.de.

Über BusinessBike

Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienstradleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an - für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de.

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