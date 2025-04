Fahrgastverband PRO BAHN e. V.

LieblingsbusfahrerIn 2025 gesucht

München (ots)

Der Fahrgastverband PRO BAHN ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verbraucherverband im Verbraucherzentrale-Bundesverband, der die Interessen der Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs in Bahnen und Bussen vertritt. Er gab den Impuls zum bundesweiten Wettbewerb "LieblingsbusfahrerIn", der 2025 in die dritte Runde geht.

Bis zum 31. Mai können Fahrgäste deutschlandweit Busfahrende, die durch Engagement, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft den Alltag bereichert haben, für den Wettbewerb einreichen. Eine vielfältig besetzte Jury wählt dann aus den Einsendungen aus, nominiert die TOP 25 und prämiert die bundesweiten Siegerinnen und Sieger. Zusätzliche regionale oder unternehmensweite Auszeichnungen können vor Ort erfolgen.

Dieses Jahr werden die Auszeichnungen in drei Kategorien vergeben:

"Held des Alltags"

"Außergewöhnliche Leistung"

"Schulbus" mit Nominierung gerne per gemaltem Bild

Jörg Bruchertseifer, Bundesreferent Integrierte Mobilität des Fahrgastverbands PRO BAHN, sagt hierzu: "Ein gutes Miteinander von Fahrgästen und Fahrpersonal ist entscheidend für die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs. Mit der bundesweiten Aktion 'LieblingsbusfahrerIn' drücken wir unsere Wertschätzung aus und rufen dazu auf, die schönen und unvergesslichen Momente des Busalltags sichtbarer zu machen - denn es gibt sie jeden Tag tausendfach in allen Regionen Deutschlands. Circa 100.000 Busfahrerinnen und Busfahrer sind in Deutschland bei privaten, kommunalen Verkehrsunternehmen im Einsatz, um Millionen von Fahrgästen sicher und zuverlässig an ihr Ziel zu bringen."

"Wir Fahrgäste sind jeden Tag mit Bus und Bahn unterwegs. Wir erleben immer wieder Busfahrerinnen und Busfahrer, die sich in besonderer Art und Weise um uns kümmern - ob etwas vergessen wurde, ob ein Lächeln geschenkt oder besondere Hilfe geleistet wird, sie sind für uns da. Dafür wollen wir uns bedanken und die Besten mit einem Preis auszeichnen", so Karl Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands PRO BAHN und Initiator des Wettbewerbs.

Das Einreichen ist ganz unkompliziert über die Webseite www.lieblingsbusfahrerin.de möglich.

Original-Content von: Fahrgastverband PRO BAHN e. V., übermittelt durch news aktuell