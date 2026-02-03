PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Abel Rechtsanwälte GmbH

Statement Insolvenzverwalter SIGNA Prime Selection AG zu "ICC Schiedsspruch zu SIGNA"

Wien (ots)

Schiedsspruch nimmt keinen Einfluss auf weitere Verwertungstätigkeit der SIGNA Prime Selection AG

In seinem umfangreichen Schiedsspruch (zugestellt am 2.02.2026, Anm.) im Zusammenhang mit SIGNA hat das ICC-Schiedsgericht mit Sitz in Genf im Ergebnis entschieden, dass die SIGNA Prime Selection AG (SPS) bzw. deren Insolvenzmasse keinem Zahlungs- oder Feststellungsanspruch ausgesetzt ist. Es besteht auch kein Anspruch auf Ersatz von Verfahrenskosten.

Die weitere Abwicklung der SPS ist vom Schiedsspruch nicht gefährdet: Der Schiedsspruch nimmt keinen Einfluss auf die weitere Verwertungstätigkeit bzw. Durchsetzung von Haftungs-und Anfechtungsansprüchen.

Pressekontakt:

Thomas Huemer PR & Strategy Consulting
Mag. Thomas Huemer
Telefon: +43 6641864762
E-Mail: t.huemer@thomashuemer.at
www.thomashuemer.at

Original-Content von: Abel Rechtsanwälte GmbH, übermittelt durch news aktuell

