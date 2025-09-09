Waterdrop Filter

Internationaler Tag der Nächstenliebe: Waterdrop Filter und The Water Project feiern achtjähriges Jubiläum und bringen sauberes Wasser nach Kenia

Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire)

Anlässlich des Internationalen Tages der Wohltätigkeit der Vereinten Nationen hat sich Waterdrop Filter The Water Project angeschlossen, um die achtjährige Partnerschaft zu feiern, die sich für die Verbesserung des Zugangs zu sauberem Wasser im Westen Kenias einsetzt. Seit 2017 hat die Zusammenarbeit Tausenden von Kindern und Familien Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht. Die Zusammenarbeit hat sich von einzelnen Projektpatenschaften zu einer umfassenden Programmunterstützung entwickelt, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung fördert.

Die Partnerschaft begann im Jahr 2016, als die Unternehmensleitung von Waterdrop Filter von dem gravierenden Mangel an sauberem Wasser in Subsahara-Afrika erfuhr. Ausgehend von der Überzeugung, dass sauberes Wasser ein grundlegendes Menschenrecht ist, startete das Unternehmen 2017 die Initiative Water4Smile und versprach, dass jeder verkaufte Wasserfilter einem Kind einen Tag lang sauberes Wasser zur Verfügung stellen würde. Mit der Wahl von The Water Project als vertrauenswürdigem Partner hat Waterdrop Filter eine Zusammenarbeit aufgebaut, die sein anhaltendes Engagement für globale Solidarität widerspiegelt.

Waterdrop Filter ist stolzer Unterstützer einer gemeinsamen Vision, in der 100 % der Menschen in der Region Zugang zu sauberem, sicherem Wasser haben. Seit seiner Gründung hat The Water Project mehr als 900.000 Menschen im Westen Kenias Zugang zu sauberem und zuverlässigem Wasser ermöglicht, dank über 2.600 gebauten Anlagen, die überwacht werden und eine Funktionsrate von 96 % aufweisen.

An der Kakoyi-Grundschule erklärte die 13-jährige Angel: „Die neue Wasserquelle hilft unseren Eltern, Ausgaben zu sparen, weil wir dann nicht mehr mit durch Wasser übertragenen Krankheiten zu kämpfen haben. Die Lehrkräfte werden auch mehr Zeit mit den Schülern verbringen können, da wir die Schule nicht mehr verlassen müssen, um Wasser zu holen."

„An diesem Internationalen Tag der Wohltätigkeit werden wir daran erinnert, dass sauberes Wasser nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis ist, sondern auch eine Grundlage für Würde, Bildung und Gleichberechtigung", erklärte Philip, Präsident von Waterdrop Filter. „Unsere achtjährige Zusammenarbeit mit The Water Project zeigt, dass konsequentes karitatives Engagement Gemeinschaften verändern und nachhaltige Veränderungen bewirken kann."

Informationen zu Waterdrop Filter Waterdrop Filter wurde 2015 gegründet und ist eine führende Marke im Bereich Wasseraufbereitung, die Lösungen für Haushalte, Büros und den Außenbereich anbietet. Die Produktpalette umfasst Untertisch- und Aufsatz-Umkehrosmoseanlagen (RO-Anlagen), Kannen und Filter für den gesamten Haushalt. Mit der Mission, weltweit Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen, bietet Waterdrop Filter innovative Wasserfilterlösungen, denen Millionen von Haushalten vertrauen. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für ESG-Praktiken, nachhaltige Entwicklung und die Stärkung von Gemeinschaften ein.

