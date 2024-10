FeNO and Asthma

Tausende Asthma-Tote pro Jahr vermeidbar - aber Hilfe ist da

Oxford, Großbritannien (ots/PRNewswire)

Lassen Sie Ihr FeNO messen – Patienten dringend gebeten

Tausende falsch diagnostizierte Patienten erhalten entweder unnötige Asthmabehandlungen oder nicht die Behandlung, die sie tatsächlich brauchen.1 Eine einfache Messung könnte all dies ändern.

Bei etwa 50 % der Kinder und Erwachsenen wird Asthma falsch diagnostiziert und damit womöglich ihre Lebensqualität beeinträchtigt. All das, obwohl ein einfacher Schnelltest beim Lungenfacharzt oder Allergologen zu einem besseren Verständnis ihrer Erkrankung beitragen könnte.2-5

Noch beunruhigender: Einige Patienten erhalten eine Asthmadiagnose, obwohl sie möglicherweise an einer anderen, nicht behandelten Erkrankung leiden.1

In Deutschland leiden etwa 8 Millionen Menschen an Asthma.6 Das sind rund 5 bis 7 % der Erwachsenen und 10 bis 15 % der Kinder.6

Tragischerweise sterben weltweit jeden Tag etwa 1000 Menschen an Asthma – laut Schätzungen wären zwei Drittel dieser Todesfälle vermeidbar.7,8

Für bessere Diagnosen steht den Ärzten jetzt landesweit ein Schnelltest zur Verfügung.4,9 Die sogenannte FeNO-Messung misst beim Ausatmen die Menge des Gases Stickstoffmonoxid in Ihren Lungen. Ein zu hoher FeNO-Wert deutet auf eine Entzündung der Atemwege hin – eines der Hauptmerkmale von Asthma.10,11

Diese nicht-invasiven Messungen der Ausatemluft fühlen sich an, als würde man mit dem Strohhalm in ein Getränk blubbern. In etwa einer Minute liegen die Ergebnisse vor und können bei der Asthmadiagnose helfen, die Behandlung optimieren und die Asthmakontrolle verbessern.9,12

Weltweit wurden bereits Millionen von FeNO-Messungen durchgeführt, doch in Deutschland wird die Messung weniger genutzt als möglich.

Dr. med. Verena Mandelbaum führt eine Praxis für Atemwegserkrankungen & Allergien bei Kindern & Jugendlichen in der ATOS Klinik Heidelberg und stellt fest: „Der FeNO-Test, also die Messung des ausgeatmeten Stickstoffmonoxid-Gehalts des Atems, ist entscheidend, um zu erkennen, ob ich eine Entzündung in den Atemwegen habe." „FeNO hilft uns, die Diagnose Asthma so früh wie möglich zu stellen und vor allem die daraus folgende bronchiale Hyperreagibilität einschätzen zu können."13

Über fenoundasthma.com:

Fenoundasthma.com will das Bewusstsein für FeNO-Messungen und für ihre Rolle bei der Behandlung und Diagnose von Asthma erhöhen – um somit das Leben der Patienten zu verbessern. Dazu bekommen Patienten pädagogische Inhalte und Informationen und können ihren Arzt dann über FeNO fragen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fenoundasthma.com

*Fraktioniertes exhaliertes Stickstoffmonoxid

