Pearson und Google kündigen strategische Partnerschaft an, um die Entwicklung von KI-Tools der nächsten Generation für Schüler und Lehrkräfte zu beschleunigen

Google Cloud und Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges Lernen, heute eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit bekannt, um neue KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen voranzutreiben, die das Lernen für Schüler/innen personalisieren, Lehrkräfte mit Erkenntnissen unterstützen und zur Verbesserung der Bildungsergebnisse beitragen.

KI- und Cloud-Technologien verändern die Branchen und definieren die erforderlichen Fähigkeiten der Arbeitskräfte von morgen neu. Wenn man Lehrkräften das Wissen sowie die Ressourcen an die Hand gibt, um KI sicher und effektiv in den Lernalltag zu integrieren, hat man das Potenzial, die Lernfähigkeit der Schüler/innen zu verbessern und sie mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie brauchen, um in einer KI-gesteuerten Welt erfolgreich zu sein.

Pearson, bekannt für bewährte K-12-Produkte und -Dienstleistungen wie Connections Academy, virtuelle Schulen, GED, Schulbewertungen und Lehrmaterial, wird mit Google zusammenarbeiten, um Lernenden weltweit leistungsstarke KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen. Diese Zusammenarbeit kombiniert Pearsons Fachwissen im Bereich des K-12-Lernens mit den KI-Technologien der Vertex-KI-Plattform von Google Cloud, einschließlich Gemini, Googles fortschrittlicher Familie von KI-Modellen, die mit LearnLM, Googles Familie von Modellen, die auf das Lernen abgestimmt sind, und agentenbasierter KI angereichert sind.

Die Partnerschaft wird Lernenden, welche KI-Produkte und -Dienste von Pearson nutzen, vor allem im K-12-Bereich reichhaltigere Inhalte und ansprechendere Lernerfahrungen bieten. Darüber hinaus werden Google for Education und Pearson bei der Markteinführung zusammenarbeiten und Möglichkeiten für die Integration ihrer Produktreihen prüfen.

Pearson und Google werden in mehrfacher Hinsicht zusammenarbeiten:

Personalisiertes Lernen für Schüler/innen: Pearson und Google Cloud werden zusammenarbeiten, um die Bereitstellung von agentengesteuerten KI-gestützten Lerntools zu beschleunigen, die personalisiertes Lernen ermöglichen, das sich an das individuelle Tempo und den Fortschritt jedes einzelnen Schülers anpasst und die Lernenden auf ihrem Weg zum akademischen Erfolg begleitet sowie unterstützt.

Pearson und Google Cloud werden zusammenarbeiten, um die Bereitstellung von agentengesteuerten KI-gestützten Lerntools zu beschleunigen, die personalisiertes Lernen ermöglichen, das sich an das individuelle Tempo und den Fortschritt jedes einzelnen Schülers anpasst und die Lernenden auf ihrem Weg zum akademischen Erfolg begleitet sowie unterstützt. Datengestützte Unterstützung für Lehrkräfte: Pearson und Google Cloud werden Lehrkräften datengestützte Einblicke ermöglichen, indem sie Plattformen wie BigQuery nutzen, um einen umfassenden Überblick über die Fortschritte und Lernbedürfnisse der Schüler zu erhalten und so einen gezielteren Unterricht zu ermöglichen, der sich an den Bildungsstandards orientiert.

Pearson und Google Cloud werden Lehrkräften datengestützte Einblicke ermöglichen, indem sie Plattformen wie BigQuery nutzen, um einen umfassenden Überblick über die Fortschritte und Lernbedürfnisse der Schüler zu erhalten und so einen gezielteren Unterricht zu ermöglichen, der sich an den Bildungsstandards orientiert. Skalieren Sie KI-gestützte Inhalte und Dienste: Pearson und Google Cloud werden die Art und Weise verbessern, wie Schulen auf die KI-gestützten Inhalte und Dienste von Pearson zugreifen, sie einsetzen und skalieren. Dabei werden die KI-Tools von Google Cloud zur Erstellung von Inhalten, wie Veo sowie Imagen, genutzt, um eine schnelle und sichere Bereitstellung von Bildungsressourcen in allen Lernumgebungen zu gewährleisten.

Pearson und Google Cloud werden die Art und Weise verbessern, wie Schulen auf die KI-gestützten Inhalte und Dienste von Pearson zugreifen, sie einsetzen und skalieren. Dabei werden die KI-Tools von Google Cloud zur Erstellung von Inhalten, wie Veo sowie Imagen, genutzt, um eine schnelle und sichere Bereitstellung von Bildungsressourcen in allen Lernumgebungen zu gewährleisten. Verantwortungsvolle und sichere KI: Pearson und Google Cloud werden gemeinsam an verantwortungsvollen KI-Praktiken arbeiten, um sicherzustellen, dass KI-gestützte Bildungsprodukte und -dienste sicher und privat sind sowie die Bedürfnisse von Lernenden, Lehrkräften und Schulen berücksichtigen.

Pearson und Google Cloud werden gemeinsam an verantwortungsvollen KI-Praktiken arbeiten, um sicherzustellen, dass KI-gestützte Bildungsprodukte und -dienste sicher und privat sind sowie die Bedürfnisse von Lernenden, Lehrkräften und Schulen berücksichtigen. Berufliche Qualifizierung: Google Cloud wird seine Vereinbarung zur Nutzung von Credly by Pearson für professionelle Abzeichen und Zertifizierungen erweitern.

„Wenn sie durchdacht und verantwortungsbewusst eingesetzt wird, hat KI das Potenzial, die K-12-Bildung zu verändern und über ein Einheitsmodell hinauszugehen, um jeden Lernenden auf seinem individuellen Lernweg zu unterstützen", sagte Omar Abbosh, Geschäftsführer von Pearson. „Durch die Kombination der Expertise von Pearson im Bereich des Deep Learning mit der Technologie und den KI-Fähigkeiten von Google werden wir Schüler/innen ein personalisiertes Erlebnis bieten und K-12-Lehrkräften Tools an die Hand geben, mit denen sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Neugierde zu wecken, kritisches Denken zu entwickeln und eine lebenslange Freude am Lernen zu fördern."

„KI und die fortschrittlichen Fähigkeiten von KI-Agenten werden ein noch nie dagewesenes Potenzial in der Bildung freisetzen, indem sie personalisierte Lernprozesse beschleunigen", sagt Tara Brady, Präsident bei Google Cloud EMEA. „Bei unserer Zusammenarbeit mit Pearson geht es darum, dieses Potenzial zu erschließen. Mithilfe der fortschrittlichen KI-Modelle von Google Cloud und dem Fachwissen der Agenten von erhalten Schüler/innen eine Unterstützung, die auf ihr individuelles Tempo sowie auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, und Lehrkräfte werden mit intelligenten Tools sowie umsetzbaren Erkenntnissen ausgestattet, sodass sie sich besser darauf konzentrieren können, die Neugier zu wecken und Schüler/innen auf ihren Erfolg vorzubereiten."

Pearson bietet Beurteilungen und auf den Lehrplan abgestimmte Inhalte für die K12-Bildung an, einschließlich staatsspezifischer Programme, klinischer Beurteilungen und virtueller Schulen der Connections Academy in den USA sowie international anerkannter Qualifikationen wie GCSEs und A-Levels. Pearson ist zudem die Muttergesellschaft von GED Testing Service, dem Erfinder des offiziellen GED-Tests und des GED-Programms, das seit 1942 mehr als 21 Millionen Absolventen die Türen zu besseren Jobs und College-Programmen geöffnet hat. Pearson hat sich verpflichtet, KI verantwortungsvoll einzusetzen. Der Einsatz von KI basiert auf lernwissenschaftlichen Erkenntnissen, wird von Fachexperten validiert und baut auf der bewährten Bibliothek von Lerninhalten auf.

Informationen zu Google Cloud

Google Cloud ist der neue Weg zur Cloud und bietet KI-, Infrastruktur-, Entwickler-, Daten-, Sicherheits- sowie Kollaborationstools, die für heute und morgen entwickelt wurden. Google Cloud bietet einen leistungsstarken, vollständig integrierten und optimierten KI-Stack mit einer eigenen Infrastruktur im Weltmaßstab, maßgeschneiderten Chips, generativen KI-Modellen sowie einer Entwicklungsplattform und KI-gestützte Anwendungen, die Unternehmen bei der Transformation unterstützen. Kunden in mehr als 200 Ländern und Territorien vertrauen auf Google Cloud als ihren Technologiepartner.

Informationen zu Pearson Unser Ziel bei Pearson (FTSE: PSON.L), ist einfach: Menschen helfen, das Leben, das sie sich vorstellen, durch Lernen zu verwirklichen. Wir sehen in jeder Lernmöglichkeit die Chance für einen persönlichen Durchbruch. Deshalb engagieren sich unsere 18 000 Beschäftigten bei Pearson dafür, lebendige und bereichernde Lernerfahrungen zu schaffen, die einen echten praktischen Wert haben. Wir sind das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges Lernen, das Kunden in fast 200 Ländern mit digitalen Inhalten, Bewertungen, Qualifikationen und Daten versorgt. Für uns ist Lernen nicht irgendetwas, was wir tun. Es ist das, was uns ausmacht. Besuchen Sie uns auf pearsonplc.com

