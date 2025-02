Pearson

Pearson und AWS kündigen Zusammenarbeit an, um KI-gestütztes personalisiertes Lernen für Millionen von Menschen weltweit zu ermöglichen

Die Zusammenarbeit wird das Lernen für Millionen von Menschen durch Cloud- und KI-Tools verbessern, die die Bildung personalisieren und Einblicke in Echtzeit bieten

Pearson wird seine Nutzung der AWS-Cloud-Infrastruktur und der KI-Funktionen mit Amazon Bedrock ausweiten, um seine Lernprodukte und -dienste weiter zu optimieren und zu skalieren, insbesondere im Hochschulbereich

Amazon und AWS erweitern die Zusammenarbeit mit Pearson VUE zur Skalierung von Cloud-Schulungen und -Akkreditierung, damit Unternehmen ihre Produktivität steigern und schneller innovieren können

Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges Lernen, und Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gaben heute die Ausweitung ihrer langjährigen Zusammenarbeit bekannt, um die Bereitstellung von KI-gestütztem Lernen für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu beschleunigen und das Lernerlebnis für die Produkte und Dienstleistungen von Pearson zu verbessern.

Da KI das Bildungswesen und die Arbeitswelt verändert, ist die Verbesserung der Lernfähigkeit der Menschen für eine anpassungsfähige Belegschaft, die für eine kontinuierliche Weiterqualifizierung, Karrieresprünge und persönliche Karriereerfüllung gerüstet ist, von entscheidender Bedeutung. Jüngste Forschungsergebnisse von Pearson zeigen, dass ineffiziente Karriereübergänge und Lernlücken die US-Wirtschaft jährlich 1,1 Billionen Dollar kosten. Durch diese Zusammenarbeit werden AWS, die weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud, und Pearson die Einführung von technologiegestützter Bildung vorantreiben, mit dem Ziel, das Lernen effektiver, effizienter und zugänglicher zu machen.

Aufbauend auf einer 13-jährigen Zusammenarbeit wird AWS weiterhin als strategischer KI- und Cloud-Anbieter von Pearson fungieren und Infrastruktur- und KI-Funktionen weiterentwickeln, die es Pearson ermöglichen, seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und zu skalieren, insbesondere im Bereich der Hochschulbildung. AWS wird die Initiativen von Pearson unterstützen, die darauf abzielen, die Erfahrung von Lernenden und Lehrenden in seinem gesamten Portfolio durch personalisiertes Lernen, Echtzeit-Einblicke und verbesserte Zugänglichkeit zu verbessern.

Pearson und AWS werden in mehrfacher Hinsicht zusammenarbeiten:

Viele der Hochschulprodukte von Pearson, die von Studierenden an internationalen und US-amerikanischen Hochschulen genutzt werden, basieren auf AWS. Pearson wird die hochleistungsfähige Cloud-Infrastruktur von AWS und Amazon Bedrock verstärkt nutzen, um das Lernerlebnis in den Bereichen Hochschulbildung, virtuelle Schulen und englischsprachige Lernprodukte zu verbessern. Durch die kombinierte Nutzung von Amazon Bedrock mit dem Fachwissen und den Datensätzen von Pearson zielt diese Zusammenarbeit darauf ab, das Kursmaterial und die Inhaltserfahrung von Pearson zu verbessern und zu erweitern, Pädagogen mit KI-gestützter Lektionserstellung, Bewertungen und Einblicken zu versorgen und eine schnellere, visuell reichhaltigere Inhaltserstellung zu ermöglichen.

AWS und Amazon werden ihre Zusammenarbeit mit Pearson ausweiten, um die Qualifizierung von Arbeitskräften zu unterstützen. Derzeit profitieren Amazon und AWS von GEDWorks, einem vom Arbeitgeber gesponserten Programm, das Einzelpersonen dabei hilft, ihren GED-Abschluss zu erwerben, sowie von Credly by Pearson, der Plattform des Unternehmens für digitale Akkreditierung.

AWS wird seine Zusammenarbeit mit Pearson VUE fortsetzen, das jährlich AWS-Zertifizierungen für Hunderttausende von Fachleuten im Bereich Cloud-Technologie bereitstellt.

AWS und Amazon werden ihre Beziehung zu Pearson im Bereich Enterprise Learning während der Laufzeit der Vereinbarung weiter ausbauen.

AWS und Pearson werden gemeinsam weitere innovative Lernlösungen entwickeln, um die Erfahrungen und Ergebnisse der Lernenden in den Bereichen klinische und berufliche Assessments, Enterprise Learning und Englischlernen zu verbessern.

Omar Abbosh, CEO von Pearson, sagte : „Da die Technologie die Art und Weise, wie wir lernen, verändert, ist die Verbesserung der Lernfähigkeit der Menschen von entscheidender Bedeutung für eine anpassungsfähige Belegschaft. Mit Hilfe von AWS wird Pearson in der Lage sein, das Ziel schneller zu erreichen, personalisiertes Lernen zu skalieren und mehr Zugang zu KI-Tools für Lernende und Lehrende zu schaffen. Diese Partnerschaft bringt zwei angesehene und führende Unternehmen in den Bereichen Technologie und Lernen zusammen. Gemeinsam können wir viel mehr Lernende erreichen und ihnen das Rüstzeug geben, das sie brauchen, um erfolgreich zu sein und das Leben zu verwirklichen, das sie sich vorstellen."

„Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Pearson zu erweitern, um die Leistungsfähigkeit von Cloud und KI für Lernende auf der ganzen Welt zu erschließen", sagte Matt Garman, CEO von AWS. „Gemeinsam mit Pearson werden wir die globale Reichweite und die KI-Fähigkeiten von AWS nutzen, um innovative neue Lernerfahrungen zu ermöglichen, die personalisiert und für alle zugänglich sind."

Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt zur Erfüllung der Verpflichtung von Pearson, den Einsatz von KI in seinen Produkten zu beschleunigen und seinen Fokus auf den Markt für Enterprise Learning zu verstärken. Gemeinsam werden AWS und Pearson Menschen und Organisationen dabei unterstützen, zukunftsfähige Fertigkeiten zu entwickeln und ihr Potenzial in einer sich schnell entwickelnden Welt zu entfalten.

Informationen zu Pearson Bei Pearson ist unser Ziel einfach: Menschen helfen, das Leben, das sie sich vorstellen, durch Lernen zu verwirklichen. Wir sehen in jeder Lernmöglichkeit die Chance für einen persönlichen Durchbruch. Deshalb engagieren sich unsere rund 18.000 Pearson-Mitarbeiter dafür, lebendige und bereichernde Lernerfahrungen zu schaffen, die sich auf die Praxis auswirken. Wir sind das weltweit aufgestellte Unternehmen für lebenslanges Lernen, das Kunden in fast 200 Ländern mit digitalen Inhalten, Bewertungen, Qualifikationen und Daten versorgt. Für uns ist Lernen nicht irgendetwas, was wir tun. Es ist das, was uns ausmacht. Besuchen Sie uns unter pearsonplc.com.

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services das umfangreichste und am weitesten verbreitete Cloud-Angebot der Welt. AWS hat seine Services kontinuierlich erweitert, um praktisch jeden Workload in der Cloud zu unterstützen. AWS bietet mehr als 240 Services für Datenverarbeitung, Datenspeicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analytics, Machine Learning, künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IdD, IoT), mobile Applikationen, Sicherheit, hybride Umgebungen, Media sowie die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen. Die AWS Cloud ist in 114 Verfügbarkeitszonen innerhalb von 36 Regionen verfügbar. 12 weitere Verfügbarkeitszonen sowie vier weitere AWS Regionen in Neuselland, Saudi-Arabien, Taiwan und der AWS European Sovereign Cloud sind bereits angekündigt. Millionen von Kunden – darunter einige der am schnellsten wachsenden Startup-Unternehmen sowie große Konzerne und wichtige Behörden – vertrauen auf AWS, wenn es darum geht, agiler zu werden, Kosten zu senken und ihre Infrastruktur leistungsfähiger zu machen. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

