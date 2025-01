Pearson

Pearson und Microsoft kündigen mehrjährige Partnerschaft an, um die Zukunft des Lernens und Arbeitens mit KI zu verändern

London und Redmond, Wash. (ots/PRNewswire)

Beide Unternehmen verpflichten sich, die KI-Qualifizierung und das Lernen für Lernende, Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu verbessern und zu skalieren.

Pearson profitiert weiter von Microsoft Azure Cloud-Funktionen und KI-Tools, einschließlich der Einführung von Microsoft 365 Copilot für die gesamte Belegschaft.

Microsoft profitiert weiter von den Bewertungs- und Lerndienstleistungen von Pearson.

Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) und Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges Lernen, gab heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die dazu beitragen soll, eine der größten Herausforderungen zu bewältigen, vor denen Unternehmen weltweit stehen: Qualifizierung für das Zeitalter der KI. Die Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Lernenden neue KI-gestützte Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, um aktuelle und künftige Arbeitskräfte in allen Branchen auf das Zeitalter der Arbeit in einer KI-gesteuerten Wirtschaft vorzubereiten. Durch die Kombination von Pearsons Expertise in den Bereichen Lernen und Bewertung mit Microsofts Cloud- und KI-Technologien wird diese Partnerschaft eine grundlegende Rolle spielen, wenn es darum geht, Unternehmen zu helfen, den vollen Wert von KI durch Umschulung zu realisieren.

Eine weltweite IDC-Umfrage[i] ergab, dass der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften die größte Herausforderung für Unternehmen ist, die KI-Technologie in ihren Organisationen einsetzen. Der 2024 Work Trend Index Annual Report von Microsoft und LinkedIn ergab außerdem, dass 66 % der Führungskräfte sagen, dass sie niemanden ohne KI-Kenntnisse einstellen würden. Qualifikationsprognose von Pearson: Zeit zurückholen! Untersuchungen zeigen, dass generative KI Arbeitnehmern in den USA helfen kann, 78 Millionen Stunden pro Woche bei Routine- und sich wiederholenden Aufgaben einzusparen, die oft ihren Tag ausfüllen und zu Burnout führen können.

Umschulung neu denken, Wachstum fördern

Angesichts der dringenden Notwendigkeit, das Lernen zu überdenken und Arbeitnehmer neu zu qualifizieren, werden Microsoft und Pearson auf verschiedene Weise zusammenarbeiten:

Personalisiertes Lernen in großem Maßstab: Pearson wird seine bewährten und weltweit anerkannten Inhalte, Bewertungs-, Weiterbildungs- und Zertifizierungsdienste mit der Microsoft Azure Cloud Computing- und KI-Infrastruktur betreiben. Diese Partnerschaft wird Pearson dabei helfen, die KI- und Technologiekapazitäten im gesamten Unternehmen weiter auszubauen und personalisiertes Lernen und KI-gestützte Dienste für Millionen von Lernenden in verschiedenen Stadien ihres Lernprozesses auf der ganzen Welt anzubieten.

Pearson wird seine bewährten und weltweit anerkannten Inhalte, Bewertungs-, Weiterbildungs- und Zertifizierungsdienste mit der Microsoft Azure Cloud Computing- und KI-Infrastruktur betreiben. Diese Partnerschaft wird Pearson dabei helfen, die KI- und Technologiekapazitäten im gesamten Unternehmen weiter auszubauen und personalisiertes Lernen und KI-gestützte Dienste für Millionen von Lernenden in verschiedenen Stadien ihres Lernprozesses auf der ganzen Welt anzubieten. Innovative Zusammenarbeit und Möglichkeiten zur Markteinführung: Pearson und Microsoft starten eine strategische Zusammenarbeit, die darauf abzielt, Menschen beim Aufbau von KI-Kenntnissen und technischen Fähigkeiten durch neue KI-Nachweise und -Zertifizierungen zu unterstützen. Darüber hinaus werden Pearson und Microsoft bei einer Reihe von Copiloten, Agenten und KI-Tools zusammenarbeiten, die Menschen dabei helfen sollen, ihre Fähigkeiten – etwa beim Erlernen der englischen Sprache – zu verbessern und Qualifikationslücken nahtlos zu erkennen, während sie arbeiten. Diese Kooperationen werden gemeinsame Innovations- und Markteinführungsaktivitäten ermöglichen, um das Wachstum von Microsoft und Pearson zu fördern.

Pearson und Microsoft starten eine strategische Zusammenarbeit, die darauf abzielt, Menschen beim Aufbau von KI-Kenntnissen und technischen Fähigkeiten durch neue KI-Nachweise und -Zertifizierungen zu unterstützen. Darüber hinaus werden Pearson und Microsoft bei einer Reihe von Copiloten, Agenten und KI-Tools zusammenarbeiten, die Menschen dabei helfen sollen, ihre Fähigkeiten – etwa beim Erlernen der englischen Sprache – zu verbessern und Qualifikationslücken nahtlos zu erkennen, während sie arbeiten. Diese Kooperationen werden gemeinsame Innovations- und Markteinführungsaktivitäten ermöglichen, um das Wachstum von Microsoft und Pearson zu fördern. Investitionen in technologieorientierte Karrieren: Microsoft wird seine aktuelle Partnerschaft mit Pearson VUE, einem wichtigen Anbieter von Microsoft Cloud- und Office-Zertifizierungen, bis 2029 verlängern. Diese Zertifizierungen haben bereits Millionen von jungen Menschen, Ausbildern und Arbeitnehmern geholfen, sich auf Berufe vorzubereiten, in denen die Weltklasse-Technologie von Microsoft zum Einsatz kommt. Durch diese Ausweitung werden diese wichtigen Fähigkeiten zahlreichen zusätzlichen Lernenden und Arbeitnehmern in aller Welt zugänglich gemacht.

Microsoft wird seine aktuelle Partnerschaft mit Pearson VUE, einem wichtigen Anbieter von Microsoft Cloud- und Office-Zertifizierungen, bis 2029 verlängern. Diese Zertifizierungen haben bereits Millionen von jungen Menschen, Ausbildern und Arbeitnehmern geholfen, sich auf Berufe vorzubereiten, in denen die Weltklasse-Technologie von Microsoft zum Einsatz kommt. Durch diese Ausweitung werden diese wichtigen Fähigkeiten zahlreichen zusätzlichen Lernenden und Arbeitnehmern in aller Welt zugänglich gemacht. Energie für die Pearson-Belegschaft: Nach der Erprobung und dem Test von Microsoft 365 Copilot wird Pearson die Anwendung auf seine weltweite Belegschaft ausweiten. Dies ist Teil der laufenden Bemühungen, KI-Tools für den Arbeitsplatz einzuführen, die die Effizienz, Kreativität und Produktivität steigern und die betriebliche Leistung verbessern.

Omar Abbosh, CEO von Pearson, kommentierte: „KI treibt eine echte Revolution in der Bildung und der Arbeit voran, und wir müssen die Art und Weise, wie Menschen lernen, neu erfinden, um dieser entscheidenden Entwicklung gerecht zu werden. Durch die Partnerschaft mit Microsoft können wir mehr Lernende als je zuvor erreichen. Durch die Kombination von Microsofts KI-Führerschaft und Pearsons bewährten Qualifizierungs- und Lerndiensten für Unternehmen, , können wir Lernenden in Unternehmen genau das bieten, was sie brauchen, um in ihrer Karriere voranzukommen und ihnen dabei helfen, das Leben zu verwirklichen, das sie sich vorstellen. Dieses neue Kapitel mit Microsoft ist eine weitere Art und Weise, wie wir unser Engagement für den Ausbau von KI in unseren Produkten ausbauen und unseren Fokus auf den Unternehmensmarkt verstärken. Vor allem aber spiegelt es die Chancen wider, die sich für Pearson und die Menschen, für die wir arbeiten, ergeben."

Judson Althoff, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Microsoft, sagte: „Die Geschwindigkeit und der Umfang der heutigen KI-Innovationen bieten Unternehmen in allen Branchen die Möglichkeit, die KI-Transformation zu beschleunigen. Da die Investitionen in KI zunehmen, ist die Nachfrage nach Schulungen und Unterstützung für eine effektive und verantwortungsvolle Nutzung von KI so groß wie nie zuvor. Wir freuen uns sehr, mit Pearson zusammenzuarbeiten, um globale Unternehmen bei der Entwicklung von Lernerfahrungen zu unterstützen, die den Mitarbeitenden die KI-Fähigkeiten vermitteln, die sie brauchen, um ihre Karriere voranzutreiben und mehr zu erreichen."

Die Partnerschaft erweitert die Bemühungen von Microsoft und Pearson, Menschen auf der ganzen Welt KI-Kenntnisse zu vermitteln. 2024 haben Microsoft und seine Partner über 23 Millionen Menschen in digitalen Fähigkeiten geschult und zertifiziert. Pearson hat seine „Generative AI Foundations"-Zertifizierung auf den Markt gebracht, um Fachleuten und Studierenden die wesentlichen Fähigkeiten zu vermitteln, die für die Arbeit mit KI-Technologien erforderlich sind. Darüber hinaus nutzen Organisationen auf der ganzen Welt Pearson VUE zusammen mit der KI-gesteuerten Faethm-Funktion von Pearson und Credly Badging zur Diagnose, Bewertung und Zertifizierung von Fähigkeiten. Weitere Informationen zu Microsofts KI-Qualifikationsressourcen finden Sie auf der Seite des AI Skills Navigator.

Informationen zu Pearson

Bei Pearson (FTSE: PSON.L), ist unser Ziel einfach: Menschen helfen, das Leben, das sie sich vorstellen, durch Lernen zu verwirklichen. Wir sehen in jeder Lernmöglichkeit die Chance für einen persönlichen Durchbruch. Deshalb engagieren sich unsere 18.000 Mitarbeitenden bei Pearson dafür, lebendige und bereichernde Lernerfahrungen zu schaffen, die einen echten praktischen Wert haben. Wir sind das weltweit führende Unternehmen für lebenslanges Lernen, das Kunden in fast 200 Ländern mit digitalen Inhalten, Bewertungen, Qualifikationen und Daten versorgt. Für uns ist Lernen nicht irgendetwas, was wir tun. Es ist das, was uns ausmacht. Besuchen Sie uns auf pearsonplc.com

Informationen zu Microsoft Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) entwickelt Plattformen und Tools auf der Grundlage von KI, um innovative Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen unserer Kunden bereitzustellen. Das Technologieunternehmen setzt sich dafür ein, KI auf breiter Basis verfügbar zu machen und dabei verantwortungsbewusst vorzugehen – mit dem Ziel, jeden Menschen und jedes Unternehmen auf der Welt in die Lage zu versetzen, mehr zu erreichen.

rapidresponse@we-worldwide.com

Sami.miller@Pearson.com

Original-Content von: Pearson, übermittelt durch news aktuell