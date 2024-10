Pearson

Pearson und ServiceNow arbeiten zusammen, um die Personalentwicklung und das Mitarbeitererlebnis im Zeitalter der KI zu verbessern

London und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Globale, mehrjährige Vereinbarung zur Beschleunigung der Identifizierung, Entwicklung und Validierung von Fähigkeiten, um Mitarbeiter und Unternehmen auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten

Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit aufgestellte Unternehmen für lebenslanges Lernen, und ServiceNow (NYSE: NOW), die KI-Plattform für Unternehmenstransformation, gaben heute eine globale Zusammenarbeit bekannt, um die Personalentwicklung und die Mitarbeitererfahrung im Zeitalter der KI zu verbessern. In der ersten Phase der mehrjährigen Vereinbarung wird ServiceNow mit Pearson zusammenarbeiten, um zu analysieren, wie sich aufkommende Technologien auf die globale Belegschaft auswirken, und Credly by Pearson nutzen, um Akkreditierungen auszustellen und die Entwicklung von Fähigkeiten zu verfolgen. Pearson wird die KI-gestützte Now-Plattform von ServiceNow nutzen, um die Produktivität und Effizienz seiner Mitarbeiter zu steigern und Talente zu binden.

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass bis 2030 eine Milliarde Menschen umgeschult werden müssen.1 Da KI-Technologien unsere Wirtschaft und Gesellschaft rasch verändern, benötigen Arbeitnehmer und Unternehmen technologische Fähigkeiten, um sich auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten und eine wachsende Qualifikationslücke zu schließen. Dieser Dreijahresvertrag baut auf dem gemeinsamen Engagement von ServiceNow und Pearson auf, diese Qualifikationslücke zu schließen, die Produktivität zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und den Menschen zu helfen, in ihrem Leben weiterzukommen.

Mitarbeiter und Unternehmen in die Lage versetzen, in einer KI-Zukunft erfolgreich zu sein

In der ersten Phase dieses Engagements planen ServiceNow und Pearson eine Zusammenarbeit in folgenden Bereichen:

ServiceNow wird gemeinsam mit Pearson untersuchen, wie sich aufkommende Technologien auf die globale Belegschaft auswirken werden. Dazu gehört auch die Frage, welche Arbeitsplätze davon betroffen sein werden, welche Qualifikationen automatisiert werden, welche Rollen gefragt sein werden und wie Führungskräfte ihre Belegschaft neu qualifizieren können, um ihre Unternehmen zukunftssicher zu machen.

ServiceNow wird die Credly-Lösung von Pearson in seine Plattform integrieren, um die Art und Weise zu verändern, wie es Akkreditierungen ausstellt, die Entwicklung von Fähigkeiten verfolgt und Menschen hilft, ihre Karriere voranzutreiben.

Pearson erweitert seine Nutzung der ServiceNow-Plattform, um bereichernde Lernerfahrungen in großem Umfang zu schaffen und nachhaltiges, profitables Umsatzwachstum zu erzielen. Die GenAI-Funktionen von Now Assist werden dazu beitragen, die Produktivität und Effizienz der Mitarbeiter zu steigern, während ServiceNow HR Service Delivery und Talent Development die Mitarbeiter von der Einstellung bis zum Ausscheiden aus dem Unternehmen unterstützen und letztlich die Bindung von Talenten verbessern und das Unternehmenswachstum fördern wird.

Pearson wird außerdem ServiceNow Source-to-Pay Operations einsetzen, um den Onboarding-Prozess für Lieferanten von der Aufnahme bis zum Abschluss zu rationalisieren, was zu vereinfachten Erfahrungen der Mitarbeiter führt.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Pearson und ServiceNow weiter an Technologien und Prozessen zusammenarbeiten, die Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen, die Produktivität, Agilität und Anpassungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu verbessern und gleichzeitig deren Engagement, Zufriedenheit und Karrierechancen zu steigern.

„KI und Technologie entwickeln sich in einem atemberaubenden Tempo, und wir müssen das Lernen und die Entwicklung von Fähigkeiten genauso schnell vorantreiben. Diese Vereinbarung legt den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit, um diese Herausforderung zu meistern und einen erheblichen Mehrwert für alle Unternehmen zu schaffen. Die Kombination der Expertise von Pearson und ServiceNow wird die Art und Weise, wie Menschen ihre Karriere in einer durch KI neu definierten Welt vorantreiben, entscheidend verändern", so Vishaal Gupta, President of Workforce Skills bei Pearson.

„Da KI die globale Wirtschaft beeinflusst, Talentlücken vergrößert und die Transformation der Belegschaft vorantreibt, ist ServiceNow einzigartig positioniert, um die Zukunft der Arbeit zu gestalten", sagte Jayney Howson, Senior Vice President, Global Learning and Development, ServiceNow. „Wir glauben, dass KI eine Renaissance des Menschen einläuten wird, die neue Möglichkeiten eröffnet, Innovationen fördert und die Kreativität unserer Mitarbeiter und des gesamten Tech-Ökosystems freisetzt. Um diese Renaissance zu ermöglichen, muss der Schwerpunkt auf Ausbildung, Fortbildung und Umschulung gelegt werden. Unsere Zusammenarbeit mit Pearson wird diese Mission bei ServiceNow vorantreiben und uns dabei helfen, nicht nur Top-Talente zu gewinnen und zu fördern, sondern auch ein Ökosystem von zukunftsfähigen Menschen für die KI-getriebene Welt zu schaffen."

Die heutige Ankündigung ist Teil des anhaltenden strategischen Engagements von Pearson auf dem Markt für Unternehmens- und Arbeitskräftequalifikationen. Die Abteilung Workforce Skills von Pearson konzentriert sich auf die Vorbereitung von Einzelpersonen und Unternehmen auf die Zukunft der Arbeit. Die auf Unternehmen ausgerichteten Geschäftsbereiche von Pearson unterstützen Menschen beim Aufbau gefragter Qualifikationen und bieten Organisationen Lösungen für strategische Personalplanung, digitale Qualifikationsnachweise, Rollenbewertungen und GED-Ausbildung.

ServiceNow ist auf dem Weg, eine innovative Lernerfahrung zu schaffen, die auf einem einheitlichen Profil aufbaut, das die Fähigkeiten, Erfahrungen und Wünsche einer Person kennt, um vorausschauendes, personalisiertes und relevantes Lernen am Ort des Bedarfs zu liefern – für Kunden, Partner, Mitarbeiter und das breitere technologische Ökosystem. Dies geschieht durch Programme wie die ServiceNow University sowie durch Produkte wie Talent Development, das die Leistung von KI und Kompetenzintelligenz nutzt, um Talente proaktiv zu führen und zu entwickeln und gleichzeitig den zukünftigen Personalbedarf strategisch zu planen.

Informationen zu Pearson Bei Pearson ist unser Ziel einfach: den Menschen zu helfen, das Leben, das sie sich vorstellen, durch Lernen zu verwirklichen. Wir erkennen in jeder Lernmöglichkeit die Chance für einen persönlichen Durchbruch. Deshalb engagieren sich unsere rund 18.000 Pearson-Mitarbeiter dafür, lebendige und bereichernde Lernerfahrungen zu schaffen, die sich auf die Praxis auswirken. Wir sind das weltweit aufgestellte Unternehmen für lebenslanges Lernen, das Kunden in fast 200 Ländern mit digitalen Inhalten, Bewertungen, Qualifikationen und Daten versorgt. Für uns ist Lernen nicht nur eine Sache, die wir tun. Es ist das, was wir sind. Besuchen Sie uns unter pearsonplc.com.

Informationen zu ServiceNow ServiceNow (NYSE: NOW) setzt KI für die Menschen ein. Wir gehen mit dem Innovationstempo mit, um unsere Kunden bei der Umgestaltung ihrer Unternehmen in allen Branchen zu unterstützen. Dabei verfolgen wir einen vertrauenswürdigen, auf den Menschen ausgerichteten Ansatz, um unsere Produkte und Dienstleistungen in großem Umfang einzusetzen. Unsere KI-Plattform für die Unternehmenstransformation verbindet Menschen, Prozesse, Daten und Geräte, um die Produktivität zu steigern und die Geschäftsergebnisse zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.servicenow.com.

