Yamals Stern leuchtet heller als je zuvor und zum 17. Geburtstag will "er natürlich das Finale gewinnen"

Spanien steht am Sonntag im Finale (ab 19.30 Uhr live bei MagentaTV ) um den EM-Titel und der Stern von Spaniens Jungstar Lamine Yamal leuchtet nach dem 2:1 gegen Frankreich heller als jemals zuvor. Heller als der von Frankreichs Top-Star Mbappe, dem immerhin eine Vorlage zum 1:0 gab. Yamals 1:1 - ein Traumtor! Am Samstag wird er 17 Jahre alt, was er sich zum Geburtstag im Finale wünscht, ist sonnenklar: "Natürlich gewinnen. Das wäre mein schönstes Geburtstagsgeschenk." MagentaTV-Experte Michael Ballack hat eine klare Tendenz für das Finale (Sonntag, live ab 19.30 Uhr bei MagentaTV). "Das sieht alles sehr harmonisch aus, sehr flüssig und deswegen sind die Spanier hier natürlich jetzt sowieso absoluter Topfavorit auf den Titel." Nacho, Kapitän von Real Madrid, ist mehr als selbstbewusst: "Wir wollen das Finale auch gewinnen. Die Qualität haben wir und wir werden das schaffen." Der Torschütze zum 2:1, Dani Olmo, hat keine Wunschgegner fürs FInale: "Das ist mir egal, das ist mir ganz egal." Nach der starken Leistung gegen Frankreich zieht auch MagentaTV-Experte Lothar Matthäus den Hut: "Danke für diesen Spaß. Danke an Spanien, die verdient ins Finale am Sonntag in Berlin einziehen." Der Gegner heißt entweder England oder Niederlande - Mittwoch, ab 19.30 Uhr live bei MagentaTV.

Nachfolgene die wichtigsten Stimmen und Clips des ersten Halbfinals zwischen Spanien und Frankreich

Spanien - Frankreich 2:1

Spanien schlägt Frankreich und zieht ins EM-Finale ein! Frankreich verliert damit das 1. Mal ein Halbfinale unter Didier Deschamps. Den sehenswerten Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte der erst 16-jährige Lamine Yamal, der zum jüngsten EM-Torschützen der EM-Geschichte aufsteigt.

Lothar Matthäus, MagentaTV-Experte: "Danke dem Fußball. Danke für diese Unterhaltung. Danke für diesen Spaß. Danke an Spanien, die verdient ins Finale am Sonntag in Berlin einziehen."

Lamine Yamal, jüngster EM-Torschütze aller Zeiten:"Es war ein bisschen schwierig, weil es das frühe Führungstor der Franzosen gab und dann habe ich einfach nicht viel nachgedacht und fertig." Über den Wunsch zu seinem Geburtstag am Samstag:"Natürlich gewinnen. Das wäre mein schönstes Geburtstagsgeschenk."

Dani Olmo, Torschütze zum 2:1:"Jetzt sind wir ganz, ganz nah am Titel. Ein kleiner Schritt fehlt nur noch. Ich denke wir habe es verdient ins Finale zu kommen." Einen Wunschgegner hat er nicht für das Finale:"Das ist mir egal, das ist mir ganz egal."

Nacho Fernandez, Spanien, über die Feier der Spanier: "Das muss man ja feiern ins Finale zu kommen. Das war ja das Ziel, das wir hatten von Anfang an. Es fehlt noch ein kleiner Schritt." Selbstbewusstsein hat er für das Finale: "Wir wollen das Finale auch gewinnen. Die Qualität haben wir und wir werden das schaffen."

Didier Deschamps, Trainer Frankreich, der erstmals ein Halbfinale verlor:"Vielleicht hat uns einfach ein bisschen Frische gefehlt, sodass wir da nicht mehr richtig zurückkommen konnten. Hatten dann auch so ein paar technische Fehler, die sich eingeschlichen haben in unserem Spiel. Spanien war die stärkere Mannschaft."

Michael Ballack, MagentaTV-Experte:"Selbst in der Müdigkeit halten sie ihre Position. Man hat gemerkt die Franzosen wollten, aber sie kommen nicht hin. Sie haben sie nicht hinkommen lassen. Ein Kontakt, wieder gespielt, wieder gespielt. Das sieht alles sehr harmonisch aus, sehr flüssig und deswegen sind die Spanier hier natürlich jetzt sowieso absoluter Topfavorit auf den Titel."

Michael Ballack, MagentaTV-Experte, findet besonders den Turnierverlauf der Spanier beeindruckend: "Also, die haben jetzt alles aus dem Weg geräumt, was aus dem Weg zu räumen war. Kroatien, Italien, Deutschland, Frankreich, also das ist schon oberstes Regal. Wir haben gesagt, auf der anderen Seite ist es etwas schwächer, was nicht heißt, dass im Finale nicht alles passieren kann."

Mit der Schiedsrichterleistung ist Ballack erneut unzufrieden: "Es ist zu erkennen, dass Schiedsrichter ihre Linie hier verlassen. Also sie fangen an, einen Ticken oft relativ früh Gelb zu geben. Heute war es andersrum hier. Er hat viel laufen lassen und hat dann irgendwo angefangen, wo es vielleicht nicht berechtigt war."

Jan Henkel, Analyse-Moderator, über das Passspiel der Spanier:"Das macht dich müde, das macht dich fertig. [...] Die Spanier bewegen sich viel, viel mehr. Die Franzosen pressen nicht richtig. Das ist das, was eine Spitzenmannschaft wie die Spanier in Perfektion im Moment macht."

Nach dem Spiel rannte ein Flitzer auf das Feld. Dabei kam es dazu, dass ein Ordner Alvaro Morata umgrätschte.

