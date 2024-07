MagentaTV

EM komplett live bei MagentaTV: Halbfinals am Dienstag und Mittwoch schon ab 19.30 Uhr und auf 3 Kanälen

Matthäus exklusiv bei MagentaTV, dazu Kemme, Ballack, Hargreaves, Borowski und Baum

München (ots)

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus wird beide EM-Halbfinals exklusiv für MagentaTV als Experte und Co-Kommentator begleiten.

Ab 19.30 Uhr eröffnen Johannes B. Kerner mit Experte Michael Ballack am Dienstag die Partie des Deutschland-Bezwingers Spanien gegen Frankreich in München. Christian Straßburger kommentiert das erste Halbfinale mit Matthäus, Jan Henkel analysiert im Kölner Studio. MagentaTV bietet zum Anpfiff ab 21 Uhr im Taktikfeed mit Jan Platte und Tim Borowski erneut die spezielle Sichtweise auf das Duell Spanien gegen Frankreich. Die dritte Aufbereitung des Spiels übernimmt das Trio Calcio Berlin in der Reaction Show - auch am Mittwoch. EM-Vielfalt a la MagentaTV auf 3 Kanälen.

Der zweite Halbfinaltag startet ebenfalls um 19.30 Uhr mit ausführlichen Vorberichten zur Begegnung Niederlande gegen England. Johannes B. Kerner moderiert diesmal aus Dortmund. Er wird von Lothar Matthäus als Co-Kommentator bei Wolff Fuss, sowie vom 42-maligen englischen Nationalspieler Owen Hargreaves unterstützt.

Aus dem Kölner Studio moderiert Laura Wontorra, Tabea Kemme sorgt für die weiteren Expertisen. Paul Fischer sorgt am Dienstag und Mittwoch dafür, dass die Meinungen und Reaktionen der Fans nicht zu kurz kommen. Benni Zander und Manuel Baum beleuchten die Partie Niederlande gegen England im Taktikfeed.

Fahri Yardim und Jonas Hector runden die Halbfinals im "Studio Pille-Palle" gegen 23.30 Uhr ab.

Schiedsrichter- und Regel-Experte ist an beiden Tagen Patrick Ittrich.

Besetzung Halbfinals - Überblick

EM-Tag 22 - Dienstag, 09.07.2024

Kanal TV 1 ab 19.30 Uhr: Vorbericht Spanien - Frankreich

Moderation: Johannes B. Kerner

Experten: Michael Ballack & Lothar Matthäus

Analyse Studio: Jan Henkel

Schiedsrichterexperte: Patrick Ittrich

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 20.50 Uhr: Spanien - Frankreich Kommentar: Christian Straßburger und Lothar Matthäus

TV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed Spanien - Frankreich mit Jan Platte und Tim Borowski

TV 3 ab 20.45 Uhr: Reaction Show Spanien - Frankreich - u.a. mit Calcio Berlin

EM-Tag 23 - Mittwoch, 10.07.2024

Kanal TV 1 ab 19.30 Uhr: Vorbericht Niederlande - England

Moderation Studio: Laura Wontorra

Expertin im Studio: Tabea Kemme

Analyse Studio: Jan Henkel

Moderation Stadion: Johannes B. Kerner

Experte Stadion: Owen Hargreaves & Lothar Matthäus

Schiedsrichterexperte: Patrick Ittrich

Social-Moderation: Paul Fischer

TV 1 ab 20.50 Uhr: Niederlande - England Kommentar: Wolff Fuss und Lothar Matthäus

TV 2 ab 20.45 Uhr: Taktikfeed Niederlande - England mit Benni Zander und Manuel Baum

TV 3 ab 20.45 Uhr: Reaction Show Niederlande - England - u.a. mit Calcio Berlin

TV 1 ab 23.15 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector

Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuell