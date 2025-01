Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Wir pflanzen Zukunft!

Jugendbaumpflanzung Solingen: 1.000 Bäume für das Klima

Bonn (ots)

Immer mehr junge Menschen wollen sich für den Natur- und Klimaschutz stark machen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) gibt ihnen bei der Jugendbaumpflanzung am 01. Februar in Solingen die Möglichkeit aktiv zu werden. Mit fachlicher Unterstützung möchten wir gemeinsam nahe Dorperhof im Solinger Stadtbezirk Burg/Höhscheid 1.000 Bäume pflanzen.

"Klimaschutz ist eine Generationenaufgabe", so Bundesgeschäftsführer Christoph Rullmann. Die Wachstumszeiten der Bäume führen dazu, dass eine aufgeforstete Fläche bis zu 100 Jahre benötigen kann, um sich zu einem voll funktionsfähigen Wald zu entwickeln. Nur ein stabiler und etablierter Wald kann zuverlässig wichtige Ökosystemleistungen erbringen. Unser heutiges Handeln bestimmt also die Zukunft junger und nachfolgender Generationen. Daher hat es sich die SDW zum Ziel gesetzt, junges Engagement für den Wald zu stärken.

Jetzt seid ihr gefragt! Die Pflanzfläche befindet sich im Solinger Stadtbezirk Burg/Höhscheid nahe Dorperhof am Rande der Wupperberge. Um 11 startet die Pflanzung, den Treffpunkt findet ihr direkt an der Pflanzfläche (Koordinaten: 51.15269, 7.117314). Anreisen könnt ihr mit der Buslinie 683. Von der Haltestelle "Solingen Dorperhof" sind es 650 Meter bis zum Treffpunkt. Freiwillige sind flexibel über den gesamten Zeitraum der Pflanzung willkommen - wir freuen uns über jede Unterstützung!

Du möchtest dabei sein? Dann komm vorbei und pflanz mit:

Wann: Samstag, der 01. Februar 2025; 11 bis 15 Uhr.

Wo: Solingen, Burg/Höhscheid; Treffpunkt direkt an der Pflanzfläche; Koordinaten: 51.15269, 7.117314.

Anreise: Bus 683 bis Haltestelle "Solingen Dorperhof". Von dort sind es 650 Meter bis zur Pflanzfläche.

Ausrüstung: Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung.

Anmeldung: Spontane Waldschützer:innen sind auch ohne Anmeldung willkommen. Ihr könnt im Zeitraum der Pflanzung jederzeit vorbeikommen und mithelfen.

Gemeinsam ein Zeichen setzen

Mit unserer Pflanzaktion möchten wir ein Zeichen für Solidarität und gemeinsames Engagement setzen. Mit eurer Unterstützung und Anwesenheit helft ihr uns wichtige Zukunftsthemen wie den Klima- und Naturschutz auch in schwierigen Zeiten weiterhin in den Fokus zu rücken. Die Pflanzaktion ist Teil der jährlich bundesweit stattfindenden SDW-Jugendbaumpflanzungen. Unter dem Motto "Wir pflanzen Zukunft!" werden von den Teilnehmenden, gemeinsam mit Expert:innen, jeweils 1.000 Bäume an einem Standort in den Boden gebracht. Die SDW greift damit das Engagement junger Generationen auf und bietet ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten für den Klimaschutz.

Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):

Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Auch in diesem Jahr begründet die SDW gemeinsam mit Helfer:innen aller Altersstufen an verschiedenen Standorten klimastabile Waldflächen. Die jährlich stattfindenden Jugendbaumpflanzungen sollen jungen Menschen eine Chance geben aktiv zu werden.

