Aktueller AliExpress Consumer Insights Report zeigt: Rund ein Viertel der deutschen Verbraucher erledigen Einkäufe hauptsächlich online

München (ots/PRNewswire)

Fast ein Viertel der Deutschen kauft einen großen Teil aller Waren online, vorzugsweise über Online-Marktplätze

Durchschnittlich verbringen die Deutschen 4 Stunden pro Woche mit Online-Shopping – jeder zehnte 25- bis 34-Jährige sogar 9 Stunden und mehr.

Die Ergebnisse der Studie liefern Erkenntnisse zum Online-Offline-Verhältnis, wöchentliche Online-Zeiten, ausgegebenen Budgets und Anzahl gekaufter Artikel – aufgegliedert für Bundesländer, große Städte und Altersgruppen

MÜNCHEN, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die deutschen Verbraucher kaufen einen großen Teil aller Waren online, vorzugsweise über Online-Marktplätze. Dies geht aus dem jüngsten Consumer Insight Report hervor, der von AliExpress, einem internationalen Online-Einzelhandelsmarktplatz der Alibaba International Digital Commerce Group.

Die Studie liefert wichtige Trends und Erkenntnisse über das Online-Verhalten und die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher in Deutschland und anderen europäischen Schlüsselmärkten. Befragt wurden Privatpersonen in Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich – 1.507 davon allein in Deutschland.

Fast jeder Deutsche kauft online ein

Die Befragung zeigt, dass gut 96 Prozent der Befragten in Deutschland im ersten Quartal 2024 online eingekauft haben.

Fast ein Viertel aller Befragten in Deutschland (23,5 Prozent) tätigt einen Großteil ihrer Einkäufe online. Ein knappes Drittel der Befragten besorgt Produkte noch zu 26 bis 50 Prozent offline im Einzelhandel. Knapp 10 Prozent haben offline keinen Umsatz getätigt.

Personen, die online shoppen, haben in den letzten drei Monaten durchschnittlich sieben Artikel gekauft. Spitzenreiter sind die 35- bis 44-Jährigen mit fast acht Produkten.

Top 5 Kategorien des Online-Shoppings im vergangenen Quartal

Im Folgenden werden die fünf wichtigsten Online-Einkaufskategorien aufgeführt, die die Untersuchung ergab.

Die Kategorie Oberbekleidung, Unterwäsche, Schlafanzüge und Schuhe steht an erster Stelle: 75 Prozent der Befragten gaben an, in dieser Kategorie eingekauft zu haben Mit 72 Prozent folgt dicht darauf Kosmetik und Gesundheit Erst an dritter Stelle stehen Spielzeug und Hobby mit 55 Prozent Fast gleichauf folgt die Kategorie Smartphones und Kommunikation mit knapp 55 Prozent 53 Prozent der Befragten haben dagegen Haushaltstechnik und Elektronik online gekauft.

Tendenziell nimmt die Zahl der Online-Käufer bei größeren Budgets, die ausgegeben werden, ab. Dennoch gaben im Bereich Haushaltstechnik und Elektronik knapp 21 Prozent mehr als 100 Euro pro Quartal online aus, 4,4 Prozent sogar mehr als 500 Euro.

Die Altersgruppe mit den größten Online-Umsätzen sind die 35- bis 54-Jährigen, die im Schnitt mehr als 100 Euro pro Quartal online für technische Konsumgüter ausgeben. Relativ dicht folgen Shopper zwischen 25 und 34 Jahren.

Gary Topp, AliExpress European Commercial Director, betont: „Die Ergebnisse unseres aktuellen Consumer Insight Reports zeigen die wachsende Bedeutung des E-Commerce im Alltag der europäischen und deutschen Verbraucher.

Mit Blick auf einen Sommer voller Sportereignisse sehen wir, dass immer mehr Verbraucher sport- und wellnessorientierte Produkte kaufen. Als erster exklusiver E-Commerce-Partner der UEFA EURO 2024 freuen wir uns darauf, die Verbraucher näher an das Geschehen heranzuführen."

Online-Marktplätze sind besonders beliebt

Betrachtet man das Einkaufsverhalten nach Vertriebskanal, zeigt sich über die vergangenen drei Monate für die Top 5 folgende Verteilung:

Online-Marktplätze (62 Prozent) Retail-Webseiten (53 Prozent) Retail-Mobile-Apps (22 Prozent) Social-Media-Shops (13 Prozent) Second-Hand-Plattformen (12 Prozent)

Das ist ein deutlicher Unterschied zu beispielsweise Großbritannien und generell der EU, wo Online-Marktplätze nur den zweiten Platz belegen. Online-Marktplätze sind in Deutschland für alle Altersgruppen und Geschlechter die erste und wichtigste Einkaufsquelle.

Interessant (wenn auch nicht überraschend) kaufen junge Leute deutlich häufiger über Social-Media-Shops ein. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 31 Prozent. Es sind vor allem Frauen, die Second Hand kaufen, weniger Männer.

Datengrundlage zum AliExpress Consumer Insight Report

Eine von Censuswide im Auftrag von AliExpress durchgeführte Studie zu den Online-Einkaufsgewohnheiten von 1.507 Verbrauchern ab 18 Jahren in Deutschland. Die Verbraucher wurden zwischen dem 21. März und dem 7. Mai 2024 befragt.

In der EU wurden 12.547 Verbraucher ab 18 Jahren aus Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich von Censuswide im Auftrag von AliExpress zu ihren Online-Einkaufsgewohnheiten befragt. Der Befragungszeitraum lag zwischen dem 21. März und dem 2. April 2024.

Censuswide arbeitet mit Mitgliedern der Market Research Society zusammen und hält sich an den MRS-Verhaltenskodex und die ESOMAR-Grundsätze. Censuswide ist auch Mitglied des British Polling Council.

Über AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce-Plattform, über die Verbraucher weltweit direkt bei Herstellern und Händlern in China und auf der ganzen Welt einkaufen können. Neben der globalen englischsprachigen Version ist die AliExpress-Plattform in 17 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

