Lake Placid / Winterglanz zwischen Gipfeln, Eis und olympischer Geschichte

Die Adirondacks gehören zu den eindrucksvollsten Naturlandschaften im Nordosten der USA, die zu jeder Jahreszeit mit ganz eigenen Reizen aufwarten. Im Winter wirken die markanten Gipfel, schneebedeckten Wälder und gefrorenen Seen der Region monatelang wie mit dem Bleistift gezeichnet. Inmitten dieser Umgebung liegt Lake Placid, ein Ort, der sich wie selbstverständlich in die Szenerie einfügt. Bereits zweimal war er Gastgeber Olympischer Winterspiele, 1932 sowie 1980, und pflegt dieses Erbe mit offensichtlichem Stolz. Bis heute zählt er zu den renommiertesten Wintersportdestinationen im Bundesstaat New York.

Lake Placid könnte einem Bilderbuch entsprungen sein und ohne weiteres als Kleinstadt-Kulisse einer amerikanischen Romantik-Komödie aus dem Hause Hallmark dienen - stilvoll geschmückt mit unzähligen Lichterketten und liebevoll dekorierten Schaufenstern, die weit über die winterlichen Feiertage hinaus für festliche Stimmung sorgen. Herzstück des Ortes ist der Mirror Lake, der, sobald sein Eis dick genug ist, zu vergnüglichen Rutschpartien unterschiedlichster Art einlädt. Der namensgebende Lake Placid hält sich dagegen, umringt von Privatgrundstücken, dezent im Hintergrund. Allgemeiner Treffpunkt ist die Main Street, zwischen deren charmanten Boutiquen, Buchläden, Cafés und Restaurants das alltägliche Treiben der Einheimischen mit dem Urlaubsspirit ihrer Kurzzeitgäste zu einem einladenden Ganzen verschmilzt. Wer will, gehört in Lake Placid einfach dazu. Eine Gastfreundschaft, die auch von den Wintersport-Profis gerne angenommen wird. Gar nicht wenige nennen Lake Placid ihr zu Hause.

Schnee-Weltchen

Lake Placids "Hausberg" Whiteface Mountain zählt zu den fünf höchsten Gipfeln der Region. Geübte Skifahrer nehmen es an seinen Hängen mit den historischen Olympiaabfahrten auf. Im Ganzen stehen in der Saison von November bis Mitte April rund 90 perfekt präparierte Pisten unterschiedlichster Schweregrade zur Auswahl. Hinzu kommen Langlaufloipen und beeindruckende Trails für ausgedehnte Schneeschuh- oder entspannende Winterwanderungen. Das passende Equipment zur jeweiligen Laune wird vor Ort verliehen. Urlauber, die den Winter lieber theoretisch als sportlich konsumieren, begnügen sich mit einem Ticket für den hochmodernen Skilift und genießen das Panorama von der Gondel aus.

Olympisches Erbe

Lake Placid zählt insgesamt vier olympische Stätten: Whiteface Mountain, das Olympic Center, den Olympic Jumping Complex und Mt. Van Hoevenberg. Zusammengefasst sind sie im Legacy Sites Passport, einem überaus lohnenden Kombi-Ticket, das Sportbegeisterte auf einen Streifzug durch die Winterspiele 1932 und 1980 einlädt. Einen ersten Überblick verschafft der Besuch des Lake Placid Olympic Museum voll originaler Erinnerungsstücke. Es ist Teil des Lake Placid Olympic Center, in dessen Herb Brooks Arena das US-Herren-Eishockeyteam 1980 mit seinem Sieg über die russische Mannschaft das "Miracle on Ice" vollbrachte. Ein unvergessliches Erlebnis garantiert auch ein Ausflug zu den ikonischen Schanzen des Olympic Jumping Complex. Schwindelfreie Besucher nehmen den Lift hinauf für einen Blick über die Adirondacks, der ursprünglich den Skispringern vorbehalten war. Wer sich hingegen in die Rolle eines Bobfahrers hineinversetzen möchte, findet im Rahmen der Legacy Tour am Mt. Van Hoevenberg Gelegenheit dazu. Bereits 1932 sausten hier Olympioniken in spektakulären Eiskanälen bergabwärts. Und wie überall in der Region zeugen moderne Trainings- und Wettkampfeinrichtungen an diesem historischen Ort davon, dass Lake Placid von seiner Bedeutung als Wintersportdestination seither nichts eingebüßt hat.

Eis und Glanz

Dass ein Ort sein olympisches Erbe lebt heißt im Falle von Lake Placid wahrlich nicht, dass er ausschließlich davon lebt. Es lohnt sich also, dem Ort auch abseits der großen Sportstätten ein paar Urlaubsstunden zu schenken. Allem voran am Mirror Lake, der, sobald er zugefroren ist, zur offenen Bühne für Erlebnisse wird, bei denen vor allem Abenteuerlust gefragt ist. Gleich zwei Anbieter haben sich etwa auf Hundeschlittentouren spezialisiert und öffnen vollkommen neue Perspektiven auf den See sowie dessen Umgebung. Ausgewachsene Adrenalin-Junkies sausen hingegen im mehr oder weniger handelsüblichen Schlitten die Rampen des Lake Placid Toboggan Chute hinunter und erleben einen Ritt, der seinesgleichen sucht. Einen deutlich stilleren Akzent setzt wiederum ein Besuch des Wild Center, das Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt der Adirondacks bietet und sich von November bis März mit Wild Lights in ein glanzvolles Winterwunderland verwandelt.

Zur guten Nacht

Auch im Angebot seiner Unterkünfte bleibt Lake Placid seiner besonderen Mischung aus Bodenständigkeit und Raffinesse treu. Neben bekannten Hotelketten prägt eine Reihe privat geführter Häuser das Bild. Als eines der bekanntesten Beispiele heißt die Familie Weibrecht ihre Gäste im Mirror Lake Inn seit den 1970er Jahren willkommen, inzwischen in zweiter Generation unter der Führung des zweifachen Olympiamedaillengewinners Andrew Weibrecht und seiner Frau Denja. Ebenso traditionsreich präsentiert sich das Golden Arrow in direkter Seelage. Neben herzlicher Gastfreundschaft besticht diese überaus feine Adresse mit eindrucksvollen Sonnenauf- und -untergängen. In den Abendstunden sorgen gemütliche Feuerstellen, an denen Glühwein und heiße Schokolade serviert werden, für den stimmungsvollen Ausklang eines Tages zwischen Gipfeln, Eis und olympischer Geschichte. Lake Placid bietet das volle Paket.

Gut zu Wissen:

Flughafen: International Airport Plattsburgh (PBG), 1 Autostunde von Lake Placid, erreichbar via Boston.

Mit dem Auto: von New York City (5 Std.), Albany (2,5 Stunden), Rochester (5 Stunden), Buffalo (6,5 Stunden)

Top-Destination für: Wintersportler und Abenteurer aller Alltersgruppen

Sportangebot: Ski, Langlauf, Schneeschuhwandern, Rodeln, Hundeschlittenfahrten, Wandern

Spartipp: Der Legacy Sites Passport, das Kombi-Ticket für die historischen Olympiastätten. Erwachsene zahlen 59 USD, Kinder 49 USD.

Weitere Anregungen, praktische Reisetipps und vertiefende Informationen zu Lake Placid und dem Bundesstaat New York finden sich online unter iloveny.com.

Über New York State

Aufgeteilt in elf faszinierende Regionen bietet der Bundesstaat New York seinen Reisenden alles, was man gemeinhin mit einem Traumurlaub made in USA verbindet: Die Weltmetropole New York City neben unzähligen charmanten Kleinstädten, Naturschauspiele wie die überwältigenden Niagarafälle oder der alljährliche Indian Summer, Wildlife, Strände, Entertainment, Kultur und Lifestyle. New York gilt mit seinen exzellenten Weingütern, Brauereien und über 20.000 Restaurants als Mekka für Feinschmecker. Outdoor-Fans finden in den Bergen, Flüssen und Seen des Empire State abwechslungsreiche Reviere, Kunst- und Geschichtsinteressierte eine Fülle erstklassiger Museen. Der Empire State hält zu jeder Jahreszeit das passende Angebot bereit - für alle, die zum ersten Mal in die USA reisen, ebenso wie für erfahrene Amerika-Urlauber.

