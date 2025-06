Dr. Hein-Horst Deichmann Stiftung

Hilfe für Madagaskar - Zwischen Reiseziel und Überlebenskampf

Essen (ots)

Im indischen Ozean, östlich des afrikanischen Kontinents, liegt die viertgrößte Insel der Welt: Das Naturparadies Madagaskar, das touristisch aber kaum erschlossen ist. Allerdings liegen hier Schönheit und Leid nah beieinander: Der größte Teil der Bevölkerung des Inselstaats kämpft nämlich ums Überleben. Sauberes Wasser und Sanitäranlagen sind Mangelware - unterernährte Kinder an der Tagesordnung. Krankheiten wie Cholera, Tuberkulose und sogar die Pest brechen immer wieder aus. Statistisch muss sich ein Arzt um 5.000 Patienten kümmern. Zustände, die die Deichmann Stiftung ändern will. Jessica Martin berichtet.

Sprecherin: Die Deichmann Stiftung gibt es seit rund 50 Jahren. In Deutschland begleitet sie Projekte aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung. International engagiert sie sich in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe. Bei vielen Projekten der Stiftung steht die Unterstützung von Kindern im Mittelpunkt, so auch in Madagaskar.

O-Ton 1 (Jakob Adolf, 23 Sek.): "In Madagaskar leben sehr viele Menschen unter sehr schweren Bedingungen. Vor zwei Jahren haben wir dann uns für Madagaskar entschieden, weil die Hälfte der Bevölkerung unter 16 Jahre alt ist. Wir haben dann nach vertrauenswürdigen Organisationen vor Ort gesucht, mit denen wir Projekte umsetzen können. Dabei möchten wir immer nur so viel Einsatz bringen, wie nötig ist, damit die Menschen ihr Leben möglichst schnell eigenverantwortlich gestalten können."

Sprecherin: So Projektkoordinator Jakob Adolf von der Deichmann Stiftung, der als Pilot in der Entwicklungszusammenarbeit zwölf Jahre lang auf Madagaskar gelebt und gearbeitet hat. Eines der wichtigsten Projekte auf der Insel ist der Einsatz mobiler Kliniken, denn nur jeder fünfte Einwohner hat Zugang zu Medizin.

O-Ton 2 (Jakob Adolf, 25 Sek.): "Das ändert sich jetzt mit unseren feuerwehrroten Trucks, die wir im Einsatz haben. Das sind Unimogs, die geländetauglich sind. Da, wo wir halt machen, bauen wir dann ein klimatisiertes Behandlungszelt auf. Mit dabei sind immer Allgemeinarzt, Kinderarzt, eine Hebamme und natürlich Pflegekräfte. In den ersten 14 Tagen Einsatz haben wir rund 1.400 Patienten behandelt, geimpft, Medizin verteilt und auch Hygiene-Tipps gegeben."

Sprecherin: Neben den mobilen Kliniken kümmert sich die Stiftung auch um die Wasserversorgung auf Madagaskar, denn allein entlang der Ostküste gibt es tausende defekte Brunnen.

O-Ton 3 (Jakob Adolf, 21 Sek.): "Zusammen mit einem Partner vor Ort haben wir begonnen, zahlreiche Brunnen wieder instand zu setzen, zu restaurieren - und dann auch dafür zu sorgen, dass sie mindestens 10, 15 Jahre lang sauberes Wasser liefern können. Dann brauchen die Menschen natürlich auch viel weniger Brennholz, um Wasser abzukochen. Das schont die Wälder und die Gefahr, dass die Menschen durch das Trinken von verunreinigtem Wasser erkranken sinkt."

Abmoderationsvorschlag: Übrigens, die Deichmann Stiftung konnte auch schon viele Erfolge feiern. Neben den mobilen Kliniken, die jeden Monat bis zu 4.000 Menschen auf Madagaskar versorgen, gibt es zum Beispiel seit zwei Jahren auch ein Projekt in Tansania - eine Landwirtschaftsschule. Jedes Jahr gibt es dort bis zu 80 Abgänger, die sich mit dem angeeigneten Wissen selbstständig machen. Ein ähnliches Projekt soll im kommenden Jahr auf Madagaskar starten. Insgesamt hat die Deichmann-Stiftung im letzten Jahr rund 200 Projekte unterstützt - viele davon auch in Deutschland. Mehr Infos zum Thema gibt's unter deichmann-stiftung.org.

