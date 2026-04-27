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Marko Slusarek über Altersarmut: Warum sich immer mehr Angestellte einen Plan B aufbauen

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Bismark (ots)

Jahrzehntelang einzahlen, verlässlich arbeiten – und am Ende trotzdem nicht wissen, ob die Rente reicht: Für Millionen Angestellte in Deutschland bröckelt das Fundament eines Lebensmodells, das lange als sicher galt. Steigende Lebenshaltungskosten, sinkende Rentenniveaus und eine demografische Entwicklung, die das System zunehmend unter Druck setzt, lassen eine unbequeme Frage immer lauter werden: Kann man sich im Alter wirklich noch auf ein einziges Einkommen verlassen?

Lange schien die Sache klar: Wer arbeitet, einzahlt und Geduld hat, wird im Alter versorgt sein. Dieses Versprechen hat ganze Generationen geprägt und das Lebensmodell vieler Angestellter in Deutschland geformt. Doch was einst als verlässliches Fundament galt, zeigt heute tiefe Risse. Steigende Kosten, wirtschaftliche Unsicherheiten und ein unter Druck stehendes Rentensystem lassen Zweifel wachsen. Gleichzeitig verschärft die demografische Entwicklung die Lage: Immer weniger Erwerbstätige finanzieren immer mehr Rentenbezieher. Besonders Menschen zwischen 35 und 60 Jahren beginnen deshalb umzudenken und stellen sich zentrale Fragen zur eigenen Zukunft. Das daraus entstehende Gefühl ist kein Zufall – sondern ein Warnsignal. „Wer sich erst im Rentenalter fragt, ob seine Vorsorge ausreicht, hat den entscheidenden Moment bereits verpasst. Altersarmut entsteht nicht über Nacht, sondern durch jahrelange Untätigkeit“, warnt Marko Slusarek, Unternehmer und Experte für digitale Einkommensmodelle.

„Der effektivste Weg, sich vor Altersarmut zu schützen, ist nicht, mehr zu sparen, sondern mehr Einkommensquellen aufzubauen“, fügt er hinzu. Marko Slusarek weiß, wovon er spricht: Er kennt die Situation, in der sich viele Angestellte heute befinden, aus eigener Erfahrung. Jahrelang arbeitete er als Pförtner und lebte von einem einzigen Gehalt – mit wenig Spielraum für die Zukunft. Nach einer persönlichen Krisenphase begann er, sein Leben zu hinterfragen und entdeckte das Internet als neue Chance. Neben seinem Job baute er sich schrittweise ein Online-Business auf, das ihn schließlich in die finanzielle Unabhängigkeit führte. Heute unterstützt er Menschen dabei, neue Wege zu gehen und sich ein digitales Einkommen aufzubauen. Mit seiner Erfahrung aus der Praxis, zahlreichen Trainingsprogrammen und Coachings zeigt Marko Slusarek Angestellten, wie sie sich neben dem Beruf schrittweise ein zweites Standbein aufbauen können und warum genau das heute wichtiger ist denn je.

Warum Altersarmut kein Randphänomen ist

Altersarmut entsteht selten plötzlich, sondern entwickelt sich über viele Jahre hinweg. Ursachen sind häufig lange Phasen mit niedrigem Einkommen, unterbrochene Erwerbsbiografien, steigende Lebenshaltungskosten im Alter und eine unzureichende private Vorsorge. Viele Angestellte erkennen erst spät, dass ihre spätere Rente deutlich unter ihrem aktuellen Einkommen liegen wird. Besonders betroffen sind Menschen mit durchschnittlichem Einkommen, längeren Familienzeiten sowie Selbstständige ohne ausreichende Absicherung. Verstärkt wird das Problem durch den demografischen Wandel: Immer weniger Erwerbstätige tragen immer mehr Rentenbezieher, das Rentenniveau sinkt entsprechend. „Altersarmut ist kein Schicksal, das einen einfach trifft – sie ist das Ergebnis von Entscheidungen, die man getroffen oder eben nicht getroffen hat“, betont Marko Slusarek.

Marko Slusarek: Warum ein Plan B keine Option, sondern eine Notwendigkeit ist

Die wachsende Unsicherheit führt dazu, dass sich immer mehr Menschen mit alternativen Einkommensmöglichkeiten beschäftigen. Ein zweites Einkommen kann helfen, finanzielle Risiken zu streuen und unabhängiger von äußeren Faktoren zu werden. Gleichzeitig entsteht ein neues Gefühl von Kontrolle über die eigene Zukunft. Zusätzliche Einnahmen eröffnen nicht nur finanzielle Spielräume, sondern auch mehr Flexibilität im Alter. „Ein zweites Einkommen ist heute kein Luxus mehr, sondern für viele eine notwendige Ergänzung zur klassischen Altersvorsorge“, erklärt Marko Slusarek. Dabei gilt: Wer heute anfängt, sich ein zweites Einkommen aufzubauen, investiert nicht nur in Geld – er investiert in Freiheit und Selbstbestimmung im Alter.

Digitale Einkommensmodelle: Chancen, die viele noch unterschätzen

Das Internet hat in den vergangenen Jahren völlig neue Möglichkeiten geschaffen, Einkommen aufzubauen, und das mit vergleichsweise niedrigen Einstiegshürden. Digitale Geschäftsmodelle wie Affiliate-Marketing, der Verkauf digitaler Produkte, Online-Trainings, E-Books oder digitale Beratungsangebote erfordern oft kein großes Startkapital, lassen sich ortsunabhängig betreiben und bieten durch ihre Skalierbarkeit einen entscheidenden Vorteil: Digitale Produkte können mehrfach verkauft werden, ohne dass jedes Mal neue Arbeit anfällt. Viele Prozesse sind heute zudem deutlich einfacher als noch vor einigen Jahren – automatisierte Marketing-Systeme, E-Mail-Marketing und digitale Verkaufsplattformen haben die technischen Hürden erheblich gesenkt. „Viele Menschen unterschätzen, wie zugänglich der digitale Raum heute wirklich ist. Die Werkzeuge sind da, man muss sie nur nutzen", erklärt Marko Slusarek.

Trotz aller Chancen zögern viele Angestellte, den ersten Schritt zu gehen. Unsicherheiten, fehlendes technisches Wissen oder die Angst vor dem Scheitern halten sie davon ab, neue Wege zu erkunden. Diese Hemmungen sind verständlich, aber kein Grund zur Untätigkeit. Denn der entscheidende Faktor beim Aufbau eines zweiten Einkommens ist laut Marko Slusarek nicht die Technik, sondern die Entscheidung, Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen, neue Wege auszuprobieren und langfristig zu denken. Dabei geht es nicht darum, sofort seinen Job zu kündigen oder alles auf eine Karte zu setzen. Vielmehr empfiehlt er einen schrittweisen Aufbau neben dem bestehenden Job – mit realistischen Erwartungen und einer klaren Strategie. „Der größte Fehler ist nicht, zu scheitern, sondern gar nicht erst anzufangen“, so Marko Slusarek.

Ein besseres Morgen beginnt mit einer Entscheidung von heute

Wer die Zeichen der Zeit erkennt und handelt, muss den Abgrund der Altersarmut nicht fürchten. Ein zweites Einkommen aufzubauen bedeutet nicht, das bisherige Leben auf den Kopf zu stellen – es bedeutet, es um eine Dimension zu erweitern, die langfristig Sicherheit, Flexibilität und Selbstbestimmung schafft. Angestellte, die diesen Weg gehen, stärken nicht nur ihre finanzielle Basis, sondern gewinnen auch ein neues Gefühl von Kontrolle über ihre eigene Zukunft. Die Möglichkeiten dafür sind vorhanden – im digitalen Raum, mit überschaubarem Aufwand und ohne großes Startkapital. Was es braucht, ist der erste Schritt.

„Niemand muss diesen Weg allein gehen. Mit der richtigen Unterstützung lassen sich auch komplexe Themen verständlich und umsetzbar gestalten“, so Marko Slusarek. Er weiß, wovon er spricht: Denn auch er hat seinen eigenen Weg aus einer ähnlichen Situation heraus gefunden und begleitet heute Menschen dabei, ihren eigenen zu gehen. „Es ist nie zu spät, die Weichen neu zu stellen – aber es gibt einen Moment, ab dem es deutlich schwerer wird. Dieser Moment ist jetzt“, appelliert er. „Ein besseres Morgen beginnt mit einer Entscheidung von heute!“

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