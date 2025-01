e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Beauty lanciert "e.l.f. von zehn"-Kampagne in Deutschland: Qualität, die gefeiert wird, inspiriert durch die Community

Oakland, Kalifornien (ots)

e.l.f. Beauty revolutioniert die Beauty-Welt in Deutschland mit der Kampagne "e.l.f. von zehn" - einer Initiative, die auf dem Markenversprechen basiert, eine andere Art von Unternehmen zu sein: e.l.f. bricht mit Normen, prägt die Kultur und verbindet Gemeinschaften. Mit einem humorvollen Blick auf die eigene Community baut e.l.f. mit dieser Kampagne Vertrauen auf, indem authentische Erfahrungen der engagierten Community auf unterhaltsame Weise erzählt werden - und dabei stets der gemeinsame Anspruch an höchste Qualität im Mittelpunkt steht.

Die Kampagne "e.l.f. von zehn" greift die Bewertung "11 von 10" auf und feiert so die übertrieben gute Qualität der erschwinglichen und hochwertigen Produkte von e.l.f.. Inspiriert von der großen Begeisterung der Community für Bewertungen und Rezensionen verbindet e.l.f. humorvolle Elemente mit Produkttests und definiert so die Standards traditioneller Qualitätsbewertungen völlig neu.

"In Deutschland liebt man gute Bewertungen. Wie zu erwarten, hat die deutsche Community uns eine 'e.l.f. von zehn' verliehen - eine Bewertung, die nur e.l.f. für sich beanspruchen kann", sagt Kory Marchisotto, Chief Marketing Officer von e.l.f. Beauty. "'e.l.f. von zehn' verkörpert unsere enge Verbindung zur Kultur und Community. Wir nutzen die Kraft echter Menschen und verwandeln sie in 'e.l.f.ing' unterhaltsamen Content - gemacht für sie selbst, von ihnen selbst. Indem wir die authentischen Perspektiven unserer Community mit Humor feiern, schaffen wir einen Ort des Miteinanders, der für Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit steht - für jedes Eye, Lip und Face."

Die Kampagne "e.l.f. von zehn!" ist Ausdruck von e.l.f.s unermüdlichem Engagement für Innovation und der Verpflichtung, die Community immer wieder mit hochwertigen Beauty-Produkten für jedes Auge, jede Lippe und jedes Gesicht zu begeistern. Durch die mitreißende Mischung aus Spaß und Qualität zeigt e.l.f. die unerreichte Stärke der Marke sowie die beständige und wachsende Loyalität der Community.

In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur 72andSunny erweckt e.l.f. die "e.l.f. von zehn"-Kampagne mit einer Reihe spannender Multi-Channel-Aktivierungen zum Leben. In verschiedenen humorvollen 30-Sekunden-Clips spielt Schauspieler Christopher Kouros ("Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück") einen verrückten Wissenschaftler, der echte Community-Bewertungen aufgreift und mit übertriebenen Experimenten Produkte wie das Glow Reviver Lip Oil, die Lash XTNDR Mascara, den Power Grip Primer und den Halo Glow Liquid Filter auf die Probe stellt.

Um die Botschaft von "e.l.f. von zehn" zu etablieren, arbeitet e.l.f. in Deutschland unter anderem mit Handelspartnern zusammen und erreicht Beauty-Fans über gezielte Sponsorings zum Beispiel auf Amazon Prime, Netflix und RTL+. Zudem wird die Kampagne durch aufmerksamkeitsstarke Digital-Out-of-Home-Werbung in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln und München ergänzt. Ein besonderes Highlight: Der eingängige Kampagnensong "The ELF Sting", der e.l.f.s Versprechen unterstreicht, den Status quo herauszufordern, sowie der TikTok-Account des "Wissenschaftlers" @elf_vonzehn.

Über e.l.f. Beauty

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) ist angetrieben von der Überzeugung, dass alles e.l.f.ing possible ist. Wir sind ein Unternehmen der besonderen Art, das Normen aufbricht, Kultur prägt und Gemeinschaften durch Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit verbindet. Unsere Mission ist klar: Die besten Beauty Produkte für jedes Eye, Lip und Face zugänglich zu machen. e.l.f. Beauty und seine Marken - e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN, Keys Soulcare, Well People und NATURIUM - handeln mit Sinn, streben nach Ergebnissen und schöpfen ihre Kraft aus besonderen Fähigkeiten. e.l.f. Beauty bietet saubere und vegane Produkte und ist stolz darauf, als erstes Beauty-Unternehmen weltweit Fair Trade Certified(TM)-Einrichtungen zu besitzen. Mit einem großen Herzen, das im Zentrum der Unternehmenswerte steht, spendet e.l.f. 2 % seines Nettogewinns an Organisationen, die positive Veränderungen bewirken. Mehr erfahren Sie unter www.elfbeauty.com.

Original-Content von: e.l.f. Cosmetics, übermittelt durch news aktuell