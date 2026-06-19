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Slow Bike im Eisacktal - wer langsamer radelt, erlebt mehr

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Klausen (ots)

Entschleunigung statt Beschleunigung ist die Devise, und dieser Trend macht auch vor dem Radfahren nicht halt. Mit dem Konzept "Slow Bike" wird aus einer Radstrecke eine bewusste Entdecker-Route: Statt möglichst viele Kilometer in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen, geht es darum, Landschaften intensiv wahrzunehmen, kulturelle Schätze zu entdecken und den Moment zu genießen.

Wo das Erlebnis auf dem Weg zum Ziel wird

Wie geschaffen für diese Art des Radelns ist der Brennerradweg, der auf rund 96 Kilometern vom Brenner bis nach Bozen durch das Eisacktal führt. Die überwiegend asphaltierte Strecke verläuft auf einer ehemaligen Bahntrasse und führt fast durchgehend bergab durch eine Landschaft, die von sanften Weinbergen, historischen Orten und imposanten Bergkulissen geprägt ist. Wer die Strecke lediglich als sportliche Herausforderung betrachtet, verpasst einen wesentlichen Teil kultureller Höhepunkte und Südtiroler Genussmomente.

Klausen: Kleinod mit großer Geschichte

Kaum ein Ort verkörpert die Slow-Bike-Philosophie so authentisch wie Klausen im Eisacktal. Der Radweg führt mitten durch die historische Altstadt. Hier erinnern eigens angebrachte Tafeln und Schneckensymbole mit Geschwindigkeitsbegrenzungen daran, dass Geschwindigkeit nicht immer ein Vorteil ist. Wer gemächlich fährt, oder die Stadt das Fahrrad schiebend erkundet, entdeckt Plätze, die Geschichten auf besonders charmante Weise erzählen.

Die schönen Bürgerhäuser verleihen der Stadt ihr unverwechselbares Gesicht. Enge Gassen, kunstvolle Fassaden und kleine Plätze schaffen eine Atmosphäre, die Besucher sofort in ihren Bann zieht. Über allem thront der markante Säbener Berg mit dem Kloster Säben, das seit Jahrhunderten das Stadtbild prägt. Spannende Einblicke in die Geschichte der Region findet man im Stadtmuseum, das unter anderem den berühmten Loretoschatz beherbergt.

Südtirol genießen: Gang für Gang

Slow Bike bedeutet in Klausen jedoch nicht, dass hier nur langsames Radfahren möglich ist. Wer nach dem Bike-Sightseeing noch Höhenmeter machen möchte, findet im Eisacktal abwechslungsreiche Bikerouten. Von aussichtsreichen Almen bis zu sportlichen Anstiegen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die wahre Kunst des Radfahrens besteht darin, zu wissen, wann man in die Pedale tritt und wann man lieber einen Gang zurückschaltet.

Gemütliche Cafés, traditionelle Gasthäuser und kleine Geschäfte laden nach einem Biketag dazu ein, anzuhalten, zu verweilen und die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Ob ein Espresso in der Morgensonne, ein hausgemachtes Eis am Nachmittag oder regionale Spezialitäten in den historischen Gassen - Klausen zeigt eindrucksvoll, dass Radfahren mit dem Dolce Vita kombiniert werden kann.

Wer sich auf das Tempo der Stadt einlässt, nimmt genau dieses Stück Südtiroler Lebensgefühl mit auf den Weg. www.klausen.it

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