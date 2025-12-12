Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders

Der Winter in der Genussregion Klausen ist sanft, kraftvoll und erlebnisreich

Bild-Infos

Download

Klausen (ots)

Wenn der erste Schnee die idyllischen Ortschaften Klausen, Barbian, Villanders und Feldthurns zärtlich bedeckt, erwacht der Südtiroler Winter: leise, kraftvoll und voller Zauber. Hier dreht sich alles um bewusste Naturerlebnisse, wohltuende Stille und kulinarischen Genuss.

Mittelalterlicher Zauber und ruhige Winterpfade

Bereits in Klausen, dem mittelalterlichen Herz des Eisacktals, spürt man den besonderen Charme: Kopfsteinpflaster, urige Gässchen und eine zarte Schneedecke, die die Stadt in ein stimmiges Winterkleid hüllt.

Abseits des Trubels wartet eine Fülle von Winterwander- und Schneeschuhtouren, die durch verträumte Wälder, über sanfte Hügelgrate und hin zu klaren Aussichtspunkten führen.

Wer die Region auf nachhaltigem Weg entdecken möchte, kann den kostenlosen Winterbus nutzen, der im Rahmen der "Winter-Safari" zu den schönsten Winter-Hotspots fährt.

Winterglück und Spuren im Schnee

Nur einen Steinwurf entfernt liegt Barbian - ein kleines Dorf, das im Winter besonders seine ruhige, unberührte Natur offenbart. Auf den Almen rund um Barbian entfaltet sich im Winter ein echtes Winterparadies: Schneeschuhwanderungen und einsame Winterwege mit Blick auf die Dolomiten.

Der Winter-Skibus bringt Besucher bequem auf die Almen, sodass man das Auto stehen lassen kann und den Schnee ohne Eile genießt. Hier wird jeder Schritt zum bewussten Erlebnis.

Die weite Villanderer Alm als Kraftort

Weiter oberhalb liegt Villanders, auf einem sonnigen Plateau unter den Dolomiten. Die weitläufige Villanderer Alm, eine der größten Hochalmen Europas, wird im Winter zum stillen Kraftort.

Langlauffans kommen hier voll auf ihre Kosten. Der weitläufige Blick und die sonnige Lage laden zu einem unvergesslichen Langlaufabenteuer ein. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, findet unzählige Winterwanderwege und Schneeschuhrouten, die in absoluter Ruhe die Schönheit der Dolomiten offenbaren.

Nach einem aktiven Tag bieten die umliegenden Almhütten einen geselligen Ort zum Aufwärmen - bei einer Tasse Tee, einem herzhaften Kaiserschmarrn oder traditionellen Knödeln.

Rodelspaß und winterliche Weitblicke

Feldthurns, das sonnige Kastanien-Dorf, rundet das Ensemble dieser sanften Winterregion ab. Hier prägen dichte Wälder, verschneite Wiesen und Panoramablicke auf die Gebirgsketten das Erlebnis.

Im Winter führen markierte Pfade durch die Natur, und wer möchte, kann auf den Naturrodelbahnen eine rasante Rodelfahrt genießen - etwa auf der Lahnwiesen-Rodelbahn.

Genussmomente, die den Winter wärmen

Wie der Schnee gehört auch die Südtiroler Kulinarik zum Winter. In den Almhütten, Gasthäusern und Restaurants erlebt man authentische Gastfreundschaft und Südtiroler Küche. Hausgemachte Knödel, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, regionale Weine - all das schmeckt nach Heimat, nach Südtirol, nach einem Winter, der nicht laut sein muss, um Erinnerungen zu schaffen.

Während draußen die Schneeflocken leise fallen, wärmt drinnen nicht nur das Feuer im Ofen, sondern auch das gute Essen und die persönliche Atmosphäre.

Ein Winter voller Momente: nachhaltig, ruhig, berührend

Dieser sanfte Winter in der Genussregion Klausen ist eine Einladung, im Schnee zu entschleunigen, die Natur tief zu erleben und sich vom echten Südtiroler Charme verzaubern zu lassen.

Hier pulsiert der Winter nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Stille, Herzlichkeit und Genuss. Genau das macht diese Region einzigartig und so unglaublich begehrenswert für alle, die mehr wollen als nur weiße Pisten. www.klausen.it

Original-Content von: Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders, übermittelt durch news aktuell