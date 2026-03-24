Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders

Erst die Bewegung, dann der Genuss: So startet die Region Klausen in den Südtiroler Frühling

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Klausen (ots)

In Südtirol ist der Frühling nicht nur eine Jahreszeit, er wird erwandert, erschmeckt und im Glas gefeiert. Vom 2. Mai bis zum 7. Juni 2026 dreht sich in der Region Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders alles um das körperliche und seelische Wohl.

Erst die Waden in den Bergen fordern, dann den Gaumen im Tal belohnen - das ist der Eisacktaler Genussfrühling. Die wohl schönste Zeit, um die kulinarische Vielfalt und die besondere Naturlandschaft Südtirols zu erleben.

Wanderglück: Das Aktivprogramm

In diesem Frühling gehört das Eisacktal den Wanderern. Wenn der Schnee auf den Almen weicht, schlägt die Stunde der Entdecker. Das Genussfrühling-Aktivprogramm führt Sie dorthin, wo das Panorama am weitesten und die Luft am klarsten ist:

Höhenmeter machen, Weitblick genießen: Ob auf den sonnigen Pfaden des Keschtnwegs oder durch die sprießenden Zwetschkenblütenbäume hinauf zur Villanderer Alm, die Touren im Frühling bieten die ideale Temperatur für ausgiebige Wanderungen.

Ob auf den sonnigen Pfaden des Keschtnwegs oder durch die sprießenden Zwetschkenblütenbäume hinauf zur Villanderer Alm, die Touren im Frühling bieten die ideale Temperatur für ausgiebige Wanderungen. Wandern mit Tiefgang: Es geht nicht nur um Distanzen. Geführte Themenwanderungen wie z. B. die Latschenkieferwanderung, Wanderungen zum Barbianer Wasserfall, zu Bauernhöfen sowie Genusswanderungen mit Knödelerlebnis, bringen Ihnen die Natur und die Kulinarik des Eisacktals näher.

Es geht nicht nur um Distanzen. Geführte Themenwanderungen wie z. B. die Latschenkieferwanderung, Wanderungen zum Barbianer Wasserfall, zu Bauernhöfen sowie Genusswanderungen mit Knödelerlebnis, bringen Ihnen die Natur und die Kulinarik des Eisacktals näher. Regeneration unter freiem Himmel: Nach der Bewegung folgt die Entschleunigung. Die Ruhe von Kraftorten wie das Kloster Säben, Dreikirchen, das Latzfonser Kreuz sind die beste Therapie gegen den Alltagsstress.

Die Belohnung: Kulinarische Höhepunkte

Wer aktiv ist, soll auch genießen. Im Frühling wird das Handwerk der Winzer und Bauern mit einigen Highlights gefeiert, die Sie nicht verpassen dürfen:

02.05.26 | Der Startschuss in Feldthurns:

Die Saison wird mit dem Kräutermarkt eröffnet. Hier treffen alpine Heilkunst, Tradition und frische Kulinarik aufeinander, wie in der Kräuter-Showküche mit Südtiroler Haubenköchin Tina Marcelli, bei den Schuhplattler-Aufführungen, bei traditioneller Musik der Familie Pichler und vieles mehr. Ein Muss für alle, die den Geschmack der Berge erleben und genießen möchten.

09.05.26 | "Ban Winzer" - Tag der offenen Weingüter:

Das Eisacktal ist berühmt für seine charakterstarken Weißweine. An diesem Tag öffnen die Weinbauern ihre Tore. Wandern Sie von Hof zu Hof, oder nutzen Sie den Shuttle Dienst von Weingut zu Weingut, schauen Sie in die Keller und verkosten Sie dort, wo der Wein entsteht. Authentischer geht es nicht.

05.06.26 | "SABIONA26" - das große Finale:

Wenn der Frühling in den Sommer übergeht, wird das Eisacktaler Weißweinfestival gefeiert. Im Kapuzinergarten in Klausen erleben Sie die Vielfalt der typischen Weißweine des Eisacktals. Die Rebsortenverkostung lädt ein, charaktervolle Spitzenweine in Kombination mit typisch Südtiroler Kulinarik zu genießen. All dies in stimmungsvoller Atmosphäre, geselligem Beisammensein und musikalischer Umrahmung.

Der Genussfrühling rund um die Region Klausen ist die Zeit für all jene, die das Echte suchen. Keine Inszenierung, sondern ehrliche Gastfreundschaft und die pure Lust an Bewegung und Geschmack. Alle Infos zum vollständigen Programm: www.klausen.it/genussfruehling

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