Max Wagner Autarkie GmbH

Energiequelle auf Rädern: Wie bidirektionales Laden das Stromnetz revolutioniert

Bild-Infos

Download

St. Andrä Wördern (ots)

Elektroautos sind längst mehr als nur umweltfreundliche Fortbewegungsmittel – sie könnten in Zukunft zu mobilen Energiespeichern werden, die Strom nicht nur aufnehmen, sondern auch ins Netz zurückspeisen. Bidirektionales Laden ermöglicht genau das und könnte eine echte Revolution für das Energiesystem darstellen. Doch wie funktioniert diese Technologie und welche Vorteile bringt sie für Autofahrer und das Stromnetz?

E-Autos als flexible Batteriespeicher zu nutzen, kann nicht nur das Netz stabilisieren, sondern auch Besitzern Geld sparen. Wer seinen überschüssigen Strom zu Spitzenzeiten ins Auto einspeist, profitiert von günstigeren Stromtarifen und reduziert die eigenen Energiekosten. Hier lesen Sie, wie bidirektionales Laden funktioniert und welche Automodelle diese Technologie bereits unterstützen.

Drei Arten des bidirektionalen Ladens

Die Technologie des bidirektionalen Ladens ist mittlerweile gut erforscht und wird in drei unterschiedlichen Varianten eingesetzt:

Vehicle-to-Device (V2D): Hier fungiert das Elektroauto als mobile Steckdose. Geräte wie Laptops, Elektrowerkzeuge oder Haushaltsgeräte können direkt aus der Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt werden – eine praktische Lösung für Campingausflüge oder den Einsatz an Orten ohne Stromanschluss.

Vehicle-to-Home (V2H): In dieser Variante speist das Elektroauto Strom direkt ins Haus ein. Besonders Besitzer von Photovoltaikanlagen profitieren von dieser Möglichkeit: Überschüssige Energie, die tagsüber nicht sofort verbraucht wird, kann ins E-Auto geladen und später, beispielsweise in den Abendstunden, wieder ins Hausnetz zurückgeführt werden. So reduziert sich die Abhängigkeit vom Stromversorger und es lassen sich Energiekosten sparen.

Vehicle-to-Grid (V2G): Die fortschrittlichste Stufe ist die Rückspeisung des Stroms ins öffentliche Netz. Hier wird das Auto zu einem aktiven Bestandteil des Energiesystems und hilft, Lastspitzen auszugleichen. Besonders mittags, wenn Photovoltaikanlagen viel Strom produzieren, könnten Elektroautos als Puffer dienen, um Netzüberlastungen zu vermeiden. Umgekehrt könnte in Zeiten hoher Nachfrage Energie aus den Fahrzeugbatterien zurück ins Netz gespeist werden, was das gesamte Stromsystem effizienter macht.

Die großen Vorteile des bidirektionalen Ladens

Dabei ist die Technologie aus zahlreichen Gründen sinnvoll – sowohl für die Fahrzeugbesitzer als auch das Stromnetz und die gesamte Energiewirtschaft. Besonders vorteilhaft ist diese Technologie für Haushalte mit einer Photovoltaikanlage: Sie können überschüssigen Strom im Elektroauto speichern, anstatt ihn zu geringen Vergütungssätzen ins Netz einzuspeisen. Der selbst erzeugte Strom kann später genutzt werden, wenn die Sonne nicht scheint – etwa in den Abend- oder Nachtstunden. Dadurch lassen sich nicht nur Stromkosten senken, sondern auch CO₂-Emissionen reduzieren.

Außerdem fungieren Elektroautos als dezentrale Stromspeicher und helfen, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen. Ganz allgemein kann man durch eine bessere Nutzung von überschüssigem erneuerbarem Strom auch die fossilen Kraftwerke entlasten. Es gibt aktuell einige Automodelle, die die Technik des bidirektionalen Ladens voll ausschöpfen. Dazu zählen der Hyundai IONIQ, der Škoda Enyaq und der VW ID.4. Sie ermöglichen es Autobesitzern, flexibel auf den eigenen Energiebedarf zu reagieren und sogar von Preisschwankungen am Strommarkt zu profitieren.

Hürden und Widerstände

Trotz des enormen Potenzials wird bidirektionales Laden in einigen Ländern, darunter Österreich, bislang nicht flächendeckend umgesetzt. Ein Grund dafür ist der Widerstand großer Energiekonzerne und Netzbetreiber, die befürchten, Marktanteile und Gewinne zu verlieren. Denn je mehr Haushalte ihre eigene Energie speichern und flexibel nutzen, desto weniger sind sie auf zentrale Stromanbieter angewiesen.

Diese Entwicklung gleicht einem Kampf "David gegen Goliath": Während Verbraucher durch bidirektionales Laden unabhängiger werden könnten, haben große Unternehmen ein wirtschaftliches Interesse daran, die bestehenden Strukturen beizubehalten. Langfristig muss hier ein Umdenken stattfinden und aus klimatechnischer Sicht sollte man alles daran setzen, die Technologie voranzutreiben. Denn sie bietet sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile – für Verbraucher, das Stromnetz und die Energiewende insgesamt.

Über Maximilian Wagner:

Maximilian Wagner ist Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH und spezialisiert auf die Planung und Errichtung von Photovoltaikanlagen für Privat- und Industriekunden. Mit seinem erfahrenen Team bietet er maßgeschneiderte Lösungen und setzt auf hochwertige Komponenten. Er begleitet seine Kunden von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme und berät sie zu Förderprogrammen zur Senkung der Investitionskosten. Mehr Informationen unter: https://www.autarkie.eu/

Original-Content von: Max Wagner Autarkie GmbH, übermittelt durch news aktuell