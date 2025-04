Tradition trifft Digitalisierung: Tobias Fichtel von der Fichtel Consulting GmbH erklärt, warum moderne Werbung für Metzger immer wichtiger wird

Fichtel Consulting GmbH

Viele Metzgereien kämpfen mit sinkenden Kundenfrequenzen und wachsender Konkurrenz durch Supermärkte. Gleichzeitig verpassen sie oft die Chance, mit gezielter digitaler Werbung neue Kunden zu gewinnen. Tobias Fichtel, Gründer der Fichtel Consulting GmbH, kennt die Herausforderungen der Branche genau und weiß, warum Social-Media-Marketing für Metzger oft nicht funktioniert. Spontane Posts ohne Strategie bringen selten den gewünschten Erfolg - stattdessen braucht es professionelle Kampagnen, die gezielt die richtige Zielgruppe ansprechen. In diesem Artikel erklärt Tobias Fichtel, wie Metzgereien mit durchdachter digitaler Werbung ihre Sichtbarkeit erhöhen und Neukunden für sich begeistern.

Die Metzgereien stehen aktuell vor erheblichen Herausforderungen. Neben dem Mangel an Fachkräften und Auszubildenden macht es ihnen die Konkurrenz durch Supermärkte und Discounter schwer, wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele Betriebe versuchen daher, potenzielle Kunden über die sozialen Medien zu erreichen – in den meisten Fällen allerdings mit mäßigem Erfolg. „Das Problem ist, dass die Sache nicht professionell betrieben wird“, sagt Tobias Fichtel, Gründer und Geschäftsführer der Fichtel Consulting GmbH. „Die Metzgereien setzen mal hier einen Post ab und machen mal da eine Story, ohne wirklich systematisch vorzugehen. Auf diese Weise läuft moderne Werbung aber nicht und es ist mehr als unwahrscheinlich, dass sie damit neue Kunden in ihr Ladengeschäft locken. Die Zeit, die sie darauf verwenden, können sie an anderer Stelle sicherlich besser einsetzen.“

„Die sozialen Medien sind natürlich der beste Ort, wenn es um die Kundengewinnung geht. Das funktioniert aber nur mit bezahlter Werbung, die gezielt an den richtigen Personenkreis in der Region ausgespielt wird“, fügt Tobias Fichtel hinzu. Mit der Fichtel Consulting GmbH unterstützt der Experte Metzgereien von 10 bis 250 Mitarbeitern und eigener Produktion in Sachen Führungskompetenz und Personalstruktur, um reibungslose Arbeitsabläufe zu schaffen und die Effizienz zu erhöhen. Dabei ist Tobias Fichtel keineswegs fremd in der Branche. Er ist selbst Metzgermeister, Fleischsommelier sowie Betriebswirt. Sein großer Vorteil ist folglich, dass er das Handwerk und die Herausforderungen von Metzgern bestens versteht.

Das Problem gewöhnlicher Social-Media-Posts

Das grundsätzliche Problem mit gewöhnlichen Social-Media-Posts besteht darin, dass sie sich nicht dazu eignen, neue Kundenkreise zu erschließen. Mit solchen Posts lassen sich nur diejenigen erreichen, die dem Geschäft ohnehin schon in den sozialen Medien folgen. Das wiederum sind meist Kunden, die regelmäßig in den Laden kommen oder die Metzgerei vom Catering kennen. Vielleicht ist noch jemand dabei, der beim Warten an der Ampel die Werbung auf dem Firmenfahrzeug gesehen hat – das war es dann aber auch. Natürlich ist es sinnvoll, Bestandskunden über die sozialen Medien auf dem Laufenden zu halten und sie über besondere Angebote, neue Öffnungszeiten oder wichtige Entwicklungen innerhalb des Betriebs zu informieren. Gleichzeitig geht es aber auch darum, Menschen zu erreichen, die noch nie von der Metzgerei gehört haben.

Was Sichtbarkeit bedeutet

Wer potenzielle Kunden in seiner Region auf seine Metzgerei aufmerksam machen möchte, braucht daher eine Online-Marketing-Strategie, die für eine bessere regionale Sichtbarkeit sorgt, betont Tobias Fichtel von der Fichtel Consulting GmbH. Was Sichtbarkeit bedeutet, lässt sich am besten verstehen, wenn wir uns die reale Welt ansehen: Eine Stadt ist voll mit Geschäften und wenn der Ladenbesitzer nicht etwas extrem Auffälliges in seinen Schaufensterauslagen hat, wird er von den meisten Menschen gar nicht wahrgenommen. Sie fahren oder laufen täglich an dem Geschäft vorbei, ohne zu wissen, dass es überhaupt existiert. Selbst wenn der Laden an einer Hauptstraße liegt, kennen ihn vermutlich nicht mehr als zehn Prozent der Menschen im Ort.

Mit unbezahlten Posts in den sozialen Netzwerken lassen sich lediglich diese zehn Prozent erreichen und die kommen bereits regelmäßig zum Einkauf ins Geschäft. Die einzige Ausnahme von dieser Regel sind Metzger, die mit extrem auffälligen, manchmal sogar provokanten Inhalten arbeiten: Stellen wir uns beispielsweise Schlachtvideos vor, bei denen Volksmusik im Hintergrund läuft. Solche Inhalte werden in den sozialen Medien häufiger ausgespielt, weil sie polarisieren. Da stellt sich allerdings die Frage, ob eine Metzgerei Inhalte dieser Art wirklich produzieren möchte. Die meisten von ihnen ziehen sicherlich ein seriöses und professionelles Werbekonzept vor. Das wäre dann etwa so, als ob der Schriftzug über dem Geschäft ein ganzes Stück heller leuchten würde, damit es schon von Weitem sichtbar wird.

Bezahlte digitale Werbung ist die Lösung

Bei der Werbung im regionalen Bereich ging es früher hauptsächlich darum, Anzeigen in der Lokalzeitung zu schalten. Es gab ein klares Ziel und ein festes Budget. Genau das leistet heute digitale Werbung: Sie spricht gezielt Menschen an, die das Angebot der Metzgerei noch nicht kennen. Das Problem ist, dass viele Metzger nicht wissen, wie die Sache funktioniert, weiß Tobias Fichtel von der Fichtel Consulting GmbH. Wir sollten festhalten, dass eine erfolgreiche digitale Werbekampagne eben auch ein tieferes Verständnis für Online-Marketing und Social-Media-Plattformen erfordert. Es beginnt schon damit, dass die Metzgerei in den sozialen Medien nicht zufällig gefunden werden soll, sondern mit ihrer Kampagne gezielt auf potenzielle Kunden zugehen muss. Es geht nicht darum, von denjenigen entdeckt zu werden, die nach einer Metzgerei suchen. Denn wenn jemand den Begriff Metzgerei bei Google eingibt, wird er den Betrieb ohnehin finden – Google unterstützt regionale Betriebe ganz enorm.

Das Ziel besteht vielmehr darin, Menschen in der Region anzusprechen, die als potenzielle Kunden infrage kommen: Vielleicht möchte jemand gerade ein perfektes Steak braten und sucht nach Informationen auf Facebook oder Instagram. Er bekommt dann nebenher die Werbung der Metzgerei eingespielt und stellt fest, dass der Laden bei ihm um die Ecke ist, großartige Steaks zu vernünftigen Preisen anbietet und sogar noch selbst produziert. Auf diese Weise funktioniert Online-Marketing und wenn es zunächst kompliziert klingt, lässt es sich mit ein bisschen Unterstützung leicht in Eigenregie umsetzen. Zudem ist keine aufwendige Videoproduktion erforderlich, weil ein gutes Foto und ein ordentlicher Text für eine sinnvolle Kampagne ausreichen.

Tobias Fichtel und sein Team konnten schon zahlreiche Male sehen, wie groß die Wirkung durch ihre Zusammenarbeit mit den Metzgern ist: So konnten sie bei einem Kunden bereits Umsatzsteigerungen bis zu 20 Prozent erreichen. Bei einem weiteren Kunden konnten sie die Werbekosten um 1.000 Euro pro Monat senken und gleichzeitig eine Umsatzsteigerung von 8 Prozent erreichen – womit sie eine deutlich bessere Rendite auf die Werbung erzielten. Wer sich mit der Sache überfordert fühlt, sollte sich also einen Partner wie Tobias Fichtel suchen, der ihm alles genau erklärt. Es ist keine gute Idee, das Ganze einfach zu ignorieren, denn die aktive Suche nach neuen Kunden ist heute für das Überleben eines Betriebs essenziell.

