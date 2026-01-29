Idorsia Pharmaceuticals Germany GmbH

Milliardenverluste durch "Volkskrankheit" Schlafstörungen: Expert:innen fordern Politik in Deutschland zum Handeln auf

Bis zu einem Drittel der Erwachsenen in Deutschland zeigt Symptome wie Ein- und Durchschlafschwierigkeiten oder nicht-erholsame Schlafqualität (Insomnie) und eingeschränkte Leistungsfähigkeit am Tag - mit massiven Folgen für Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft.(§,1)

Allein die drei häufigsten Schlafstörungen (obstruktive Schlafapnoe, chronische Insomnie und Restless-Legs-Syndrom) verursachen in Deutschland medizinische und nicht-medizinische Kosten von schätzungsweise über 100 Mrd. Euro pro Jahr (58 Mrd. Euro obstruktive Schlafapnoe, 32 Mrd. Euro chronische Insomnie und 16 Mrd. Euro Restless-Legs-Syndrom, prä-COVID Jahr 2019).(*,2) Die tatsächlichen Kosten von unzureichendem Schlaf in Deutschland könnten noch deutlich höher sein (z. B. durch Präsentismus, subklinische Schlafstörungen, Schlafstörungen bei Minderjährigen, Langzeit- und indirekte Effekte durch die Begünstigung anderer Volkskrankheiten).(2)

Vor diesem Hintergrund fordern Expert:innen aus Schlafmedizin, Versorgungsforschung, Politik und einer Patientenorganisation die Politik in Deutschland auf, Schlafgesundheit in die nationalen Gesundheitsziele und die nationale Präventionsstrategie (§ 20 SGB V) aufzunehmen. Es müsse der Weg zu mehr Aufklärung, Prävention, Diagnostik und Versorgung geebnet werden, um die enormen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Schlafstörungen in Deutschland zu bremsen. Die Expert:innen haben hierfür ein Positionspapier mit Forderungen zur Schlafgesundheit in Deutschland verfasst, das heute im Rahmen einer politischen Veranstaltung in Berlin veröffentlicht wurde.

Ein- und Durchschlafschwierigkeiten, frühzeitiges Aufwachen, schlechte Schlafqualität: Schlafstörungen wie diese gelten als Einflussfaktor für eine Vielzahl an Volkskrankheiten, verursachen Produktivitätseinbußen am Arbeitsplatz und führen zu hohen Fehlzeiten.(§,1,2) Die Zahl der Betroffenen ist hoch: Bis zu einem Drittel der Erwachsenen in Deutschland zeigt laut Schätzungen Symptome der Insomnie und etwa 5,5 % der Menschen im Erwachsenenalter haben eine Chronische Schlafstörung.(§,1)

"Viel zu lange wurden Schlafstörungen bagatellisiert und nicht als eigenständiges Krankheitsbild gesehen. Die Auswirkungen für den Einzelnen, die Gesellschaft und die Wirtschaft in Deutschland sind alarmierend", halten Expert:innen aus Schlafmedizin, Versorgungsforschung, Politik und einer Patientenorganisation in einem jüngst veröffentlichten Positionspapier fest und appellieren an die Politik: "Lassen Sie uns in Deutschland diese Krise nicht verschlafen, sondern gemeinsam bewältigen: Guter Schlaf muss nationales Gesundheitsthema werden!"

Vier Forderungen zur Schlafgesundheit in Deutschland

Die Expertenrunde fordert die politisch Verantwortlichen in Deutschland auf, konkrete Schritte zu unternehmen, um dieses große und zunehmende gesellschaftliche Sicherheits- wie Produktivitätsrisiko von Schlafstörungen zu bewältigen und die Folgen einzudämmen.

Nationales Gesundheitsziel: Schlaf muss - gleichrangig zu Bewegung und Ernährung - als eine zentrale Säule der öffentlichen Gesundheit verankert werden: Schlafgesundheit muss hierfür Teil der Gesundheitskompetenz und der nationalen Gesundheitsziele werden. Das Bundesministerium für Gesundheit soll Schlaf als Querschnittsthema in die nationale Präventionsstrategie integrieren (§ 20 SGB V) und mit Ländern und Kommunen zusammenarbeiten. Verbesserung von Diagnostik und Versorgung: Präventiv Kosten sparen: Schlafstörungen müssen durch eine einfache Frage Teil des Patienten-Gesprächs in der Primärversorgung werden. Schlafmedizinische Leistungen müssen in der Primärversorgung vergütet werden, um teure Folgekosten zu vermeiden. Systematische Erfassung und Auswertung von Daten: Daten zu Schlafstörungen müssen systematisch erhoben und ausgewertet werden. Das Bundesministerium für Gesundheit sollte ein nationales Monitoring zur Schlafgesundheit aufsetzen. Ausbau betrieblicher Gesundheitsförderung: Es sind Anreize und Förderungen erforderlich, um Schlafprobleme am Arbeitsplatz zu erkennen, Betroffene zu begleiten sowie die Arbeitssicherheit und Produktivität zu erhöhen.

Erste Nachbarländer sind bereits aktiv geworden. So hat Frankreich unter Einbeziehung verschiedener Ministerien einen Aktionsplan aus fünf Verpflichtungen mit 25 Maßnahmen zur Förderung von gutem Schlaf und zur Vorbeugung von Schlafstörungen aufgestellt.(3) Die Expert:innen warnen, Schlafgesundheit als zentrales Public-Health-Thema auch in Deutschland nicht länger zu unterschätzen. Erst kürzlich haben europäische und kanadische Schlaf-Expert:innen ein internationales Positionspapier mit einem dringenden Appell des Handelns in der Fachzeitschrift "Sleep Medicine" veröffentlicht, in dem die Autor:innen politische Maßnahmen im Bereich Schlafgesundheit und Insomnie fordern.(4)

Erfahren Sie mehr im Positionspapier "Forderungen zur Schlafgesundheit in Deutschland"

Über Idorsia Pharmaceuticals Germany GmbH

Idorsia Pharmaceuticals Germany GmbH ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Idorsia Ltd., Allschwil (BL), Schweiz. Bei Idorsia haben wir ambitionierte Ziele - Wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patient:innen helfen.

Um diese Ziele zu erreichen, werden wir innovative Medikamente erforschen, entwickeln und vermarkten - entweder mit eigenen Kapazitäten oder gemeinsam mit Partnern - und Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Idorsia hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Basel in der Schweiz - einer europäischen Biotech-Hochburg - und verfügt über: ein sehr erfahrenes Team von engagierten Spezialist:innen, die alle Disziplinen von der Forschung bis zur Anwendung abdecken; eine innovative Therapieform für Chronische Insomnie mit dem Potenzial, dieses zunehmende öffentliche Gesundheitsproblem zu revolutionieren; starke Partner, um den Wert unseres Portfolios zu maximieren; eine vielversprechende interne Entwicklungspipeline und einen spezialisierten Forschungsbereich, der sich auf kleinmolekulare Medikamente konzentriert, die das Behandlungsparadigma für viele Patient:innen verändern können.

Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) notiert.

