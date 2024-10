Sceye

Sceye arbeitet mit NASA und USGS zusammen, um den Klimawandel von der Stratosphäre aus anzugehen

Roswell, N.M. (ots/PRNewswire)

Strategische Kooperationen über 60.000 Fuß eröffnen neue Möglichkeiten für Verkehrs- und Klimamanagement, Erdbeobachtung und Bildgebung, Methan-, Sturm- und Waldbranderkennung und mehr

Sceye, ein führendes US-amerikanisches Luft- und Raumfahrtunternehmen, das sich auf Höhenplattformsysteme (hochfliegende Plattformstation oder HAPS) spezialisiert hat, gab eine Forschungs- und Entwicklungskooperationsvereinbarung mit dem United States Geological Survey (USGS) und eine Space-Act-Vereinbarung mit der NASA bekannt. Ziel dieser Vereinbarungen ist es, die Bildgebung, Überwachung und Datenerfassung von Klima und Umwelt aus der Stratosphäre zu verbessern. Diese Partnerschaft baut auf dem erfolgreichen Flugprogramm von Sceye im Jahr 2024 auf, das am 24. Oktober 2024 mit einem Meilensteinstart abgeschlossen wurde und die Bereitschaft der Plattform für die Kommerzialisierung und Langzeitmissionen im Jahr 2025 demonstrierte.

Diese Zusammenarbeit macht die HAPS-Technologie von Sceye zu einem wichtigen Partner bei der präzisen Erdbeobachtung und dem Transport von Nutzlasten für mehrere Missionen. Mithilfe fortschrittlicher hyperspektraler Bildgebung wird Sceye der NASA und dem USGS dabei helfen, Methan-„Superemitter" aufzuspüren, Waldbrände, Stürme, Erdbeben und andere extreme Wetterereignisse zu überwachen. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, wichtige Umweltdaten und -metriken in Echtzeit zu verfolgen, und versetzt Sceye in die Lage, die NASA und den USGS bei der Erweiterung des Spektrums der Klimadatenerfassung und der Stärkung von Vorhersagemodellen zu unterstützen.

„Unsere Partnerschaft mit der NASA und dem USGS basiert auf dem Potenzial von HAPS, ein Einsatzgebiet über lange Zeiträume hinweg zu überwachen. Im Gegensatz zu Satelliten kann HAPS dies unterhalb der Orbitalhöhe tun und bietet damit einen einzigartigen Blickwinkel, um den Klimawandel anzugehen und sich besser auf extreme Wetterereignisse vorzubereiten", so Mikkel Vestergaard Frandsen, Geschäftsführer und Gründer von Sceye. „Wir erschließen die Stratosphäre als nächste Grenze, um wichtige wissenschaftliche Fortschritte zu erzielen, die Gemeinschaften auf der ganzen Welt helfen werden."

Angesichts des sich beschleunigenden Klimawandels und der Methanemissionen in Rekordhöhe bietet die HAPS-Technologie von Sceye eine Lösung, um Emissionen bis auf den Pixel genau zu erfassen. Sceye arbeitet auch mit der Environmental Protection Agency (EPA) und dem New Mexico Environmental Department an einem Fünfjahresprogramm zur Ermittlung von Methanemissionen im gesamten Bundesstaat zusammen. Der letzte Flug von Sceye in diesem Jahr demonstriert die Einsatzbereitschaft der Plattform durch die Erfassung wichtiger Daten mit den Infrarotkameras an Bord.

Die HAPS von Sceye werden mit Solarenergie betrieben, die während des Tages eingefangen und in Batterien gespeichert wird, um über Nacht zu funktionieren. Dies ermöglicht einen kontinuierlichen Flug über 60.000 Fuß, wo nur wenige Technologien effektiv arbeiten können.

„HAPS sind für die Wissenschaft von entscheidender Bedeutung, da sie Ereignisse überdauern, kontinuierlich hochauflösende Daten in Echtzeit erfassen und ein genaueres Verständnis dessen vermitteln können, was vor, während und nach einem Ereignis passiert", so Jonathan Stock, Direktor des USGS National Innovation Center.

Mit dem letzten Start des Sceye-Flugprogramms 2024 wurde ein erfolgreiches Flugjahr abgeschlossen. Dabei wurde das Fluggerät umfassend charakterisiert und wichtige Meilensteine wie die kontrollierte Verlagerung, der vollständige Tagesflug und die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum in einem Einsatzgebiet zu bleiben, wurden erreicht.

Mit dem Fokus auf Kommerzialisierung und Ausdauer im Jahr 2025 wird Sceye dazu übergehen, die Fähigkeit der Plattform zu testen, lange „saisonale Flüge" aufrechtzuerhalten. Diese Missionen ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung während kritischer Zeiträume wie der Waldbrandsaison und unterstützen schnelle Reaktionsmaßnahmen mit Daten über sich entwickelnde Bedrohungen nahezu in Echtzeit.

Nach einer erfolgreichen Runde der Serie C, die die Vorabbewertung des Unternehmens auf 525 Millionen Dollar erhöhte, treibt Sceye seine Mission voran, weltverändernde Lösungen zu entwickeln.

Informationen zu Sceye Das 2014 gegründete Luft- und Raumfahrtunternehmen Sceye widmet sich der Weiterentwicklung von Stratosphärentechnologie, um Menschen zu verbinden und den Planeten zu schützen. Sceye ist führend auf dem Gebiet der High-Altitude Platform Systems (HAPS) und konzentriert sich auf universelle Konnektivität, Klimaüberwachung, Management natürlicher Ressourcen und Katastrophenschutz.

jw@sceye.com

Original-Content von: Sceye, übermittelt durch news aktuell