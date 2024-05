Haier Group

Spiel, Satz und Sieg der Spitzenreiter: Haier ist offizieller Partner von Roland-Garros in Paris

Die Kraft, Intelligenz und Eleganz von Haier auf dem Platz bei einem der wichtigsten internationalen Ereignisse in der Welt des Tennis

Haier, die führende Marke im Bereich Haushaltsgeräte*, stellt sich als offizieller Partner beim Roland-Garros-Turnier – auch bekannt als French Open – das vom 26. Mai bis zum 9. Juni in Paris stattfindet, an die Seite der größten Tennis-Champions.

Eleganz, Präzision und unerreichte Leistungen sind Eigenschaften, die von den weltweit über 1 Milliarde Tennisfans geschätzt werden. Aufgrund dieser Eigenschaften ist die Rolle von Haier als offizieller Partner eine natürliche Wahl, da die Marke schon immer außergewöhnliche Erfahrungen und Ökosysteme geschaffen hat, die auf individuelle Wünsche zugeschnitten sind.

In den Jahren 2024 und 2025 wird Haier Partner der prestigeträchtigsten internationalen Tennisturniere sein und die Champions dieser Sportart unterstützen, die die Werte der Marke teilen: absolute Hingabe für ein Höchstmaß an Exzellenz und ein akribisches Auge für jedes Detail. Um Weltbester zu werden, braucht es Präzision, Liebe zum Detail und einen tadellosen Stil – Eigenschaften, die sowohl die größten Sportler als auch die Produkte von Haier auszeichnen.

Roland-Garros wird die Gelegenheit sein, den neuen Haier International Ambassador im Bereich der Tennisaktivitäten vorzustellen: Ana Ivanovic, ehemalige weltweite Top-Tennisspielerin. Eine Botschafterin, die während des gesamten Wettbewerbs das Gesicht der Marke ist und dazu beiträgt, dass sie im Gedächtnis bleibt, relevant ist und das Publikum anspricht. Ana Ivanovic hat in ihrer Karriere fünfzehn WTA-Einzel-Turniere gewonnen, darunter Roland-Garros im Jahr 2008, als sie die Nummer eins der WTA-Rangliste wurde.

„Die Wahl eines Tennissportlers als Botschafter bietet ein Gefühl der Authentizität und stärkt die Verbindung zu den Tennisfans," sagte Gianpiero Morbello, Leiter der Markenstrategie und IoT Haier Europe. „Um die Nummer eins zu sein, muss man an sein Talent glauben, vollen Einsatz zeigen und immer nach Spitzenleistungen streben. Roland-Garros ist eine wunderbare Kulisse für Ana und die Werte, die sie mit Haier und der Tenniswelt teilt. Daher werden wir sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Stadt Paris stark vertreten sein – mit einer 360°-Kampagne, die die Innovation, das Design und die Perfektion der Details zeigt, die die Marke anstrebt."

Haier wird am Spielfeldrand besonders gut sichtbar sein. Auch im Fan Village wird die Marke mit einem Stand vertreten sein, an dem seine Hightech-Lösungen und sein einzigartiger Stil präsentiert werden, um ein speziell für die Veranstaltung geschaffenes Erlebnis zu bieten. Hier können die Besucher die Atmosphäre der besonderen Gäste, der Fans und der internationalen Gemeinschaft, die sich anlässlich des Turniers versammelt hat, in sich aufnehmen. Die Besucher haben die einmalige Gelegenheit, Produkte von Haier kennenzulernen und sich bei speziellen sportlichen Aktivitäten zu vergnügen.

Die 360°-Aktion hebt Haier online mit einer digitalen Kampagne und speziellen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken hervor und macht die Marke auch zu einem zentralen Akteur in Paris mit einer sensationellen Werbung, die den spektakulären Blick von der Pont du Beaugrenelle und die Dominanz in der Metrostation ergänzt.

Diese Partnerschaft mit dem Tennissport ist perfekt auf die Strategie von Haier abgestimmt, sich immer stärker mit dem Außergewöhnlichen und mit seiner Zielgruppe zu verbinden: Verbraucher, die sich für elegantes Design, individuelle Produkte und Spitzenleistung entscheiden.

Neben dem Roland-Garros-Turnier wird Haier für die Jahre 2024 und 2025 Partner von hochkarätigen Veranstaltungen sein, darunter die Mutua Madrid Open, die Nitto ATP Finals und Rolex Paris Masters. Das ATP-500-Turnier Hamburg Open und zwei ATP-250-Turniere, die Playa Laguna Croatia Open Umag und die European Open (Antwerpen), vervollständigen das Veranstaltungsportfolio von Haier im Tennis.

Informationen zur Haier Group

Die 1984 gegründete Haier Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und die digitale Transformation. Getreu dem Motto „More Creation, More Possibilities" haben wir uns immer auf den Benutzer konzentriert, ursprüngliche Technologien beibehalten und eine Landschaft mit zwei Säulen aufgebaut: Smart Living und Industrial Internet. Wir haben 10 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie 143 Produktionszentren auf der ganzen Welt errichtet. Wir sind die einzige IoT-Ökosystem-Marke der Welt, die seit fünf Jahren in Folge in den Kantar BrandZ Top 100 der wertvollsten globalen Marken vertreten ist, und wir sind seit 15 Jahren in Folge die Nummer 1 in der Euromonitor-Studie „Global Major Appliances Brand".

