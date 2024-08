Loora

Loora startet Android-App, um Zugang zu seinem KI-gestützten Englischlehrer zu erweitern

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire)

Die App des Anbieters von englischen Sprachkursen mit KI wird nun für 3,9 Milliarden Android-Nutzerinnern und -Nutzer auf der ganzen Welt zugänglich.

Loora, das Unternehmen englische Sprachkurse mit KI, gab heute den Android-Start seiner virtuellen KI-Englischlehrer-App bekannt. Die Android-Version von Loora, die bisher nur auf iOS verfügbar war, macht die App für ein viel größeres Publikum von Nicht-Muttersprachlern auf der ganzen Welt verfügbar und stellt einen wichtigen Meilenstein auf Looras Weg dar, den Zugang zu Englischunterricht durch KI zu demokratisieren.

Die KI von Loora wurde speziell für personalisiertes Englischlernen bis zur fließenden Beherrschung der Sprache entwickelt, trainiert und optimiert. Der virtuelle Lehrer simuliert die Erfahrung einer natürlichen Konversation mit einem englischen Muttersprachler, ohne die Einschränkungen der Verfügbarkeit und der Diskussionsthemen eines Menschen. Loora ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar und bietet Aussprache- und Grammatik-Feedback in Echtzeit – und das zu einem erschwinglichen Preis. Die Konversations-KI der App ermöglicht es Lernenden, ihre Englischkenntnisse anhand der Themen und Situationen zu verbessern, die für sie von Bedeutung sind, seien es reale Szenarien wie Vorstellungsgespräche, Fachgespräche über ein berufsbezogenes Thema oder ein anderes Thema von Interesse oder soziale Interaktionen. Auf diese Weise befähigt Loora die Lernenden auf einzigartige Weise, die Englischkenntnisse zu erlangen, die sie benötigen, um sowohl im beruflichen als auch im gesellschaftlichen Umfeld voranzukommen.

Auf Android entfallen über 70 % des weltweiten Marktanteils für mobile Betriebssysteme, was es zum beliebtesten Betriebssystem der Welt macht. Angesichts der Zahl von 3,9 Milliarden Android-Nutzerinnen und -Nutzern in der Welt – von denen die überwiegende Mehrheit in nicht-englischsprachigen Ländern lebt, in denen es eine hohe Nachfrage nach Englisch-Lernlösungen gibt – hat Loora bete Aussichten, seine Kundenreichweite erheblich zu erweitern. Bestehende Mittel zum Erlernen der englischen Sprache sind nach wie vor kostspielig oder weitgehend ineffektiv; Nachhilfelehrer sind teuer und nur begrenzt verfügbar, und die meisten Sprach-Apps – einschließlich derjenigen, die KI nutzen – sind nur auf Anfänger oder Gelegenheitslerner ausgerichtet. Dies führt dazu, dass ernsthaft Lernende, die für ihre berufliche und persönliche Entwicklung fließend Englisch lernen wollen, keine effektiven und gut zugänglichen Lösungen finden.

„Wir freuen uns sehr, dass Loora nun auch für Android verfügbar ist und Lernenden auf der ganzen Welt zugänglich gemacht wird", so Roy Mor, CEO und Mitbegründer von Loora. „Die Markteinführung von Loora für Android ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, jedem Menschen auf der Welt fließende Englischkenntnisse zugänglich zu machen und ihn zu befähigen, beruflich und persönlich erfolgreich zu sein. Wir freuen uns darauf, Loora weiter auszubauen und bei noch mehr Nutzerinnen und Nutzern und weiteren Zielgruppen zu verbreiten, um für möglichst viele Menschen das Beste zu erreichen."

Im Jahr 2023 erzielte Loora eine mehr als 8-fache Steigerung der ARR und eine 2-fache Verbesserung der Nutzerbindung, was auf die maßgeschneiderte KI-Trainingsmethodik des Unternehmens und die firmeneigenen Daten zurückzuführen ist. Das Unternehmen plant außerdem, sein Angebot noch in diesem Jahr um eine Unternehmenslösung zu erweitern. Die Loora-App, die bereits Tausende von zahlenden Abonnenten in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika hat, steht ab sofort im Google Play Store und im App Store zum Download bereit.

Informationen zu Loora

Loora ist ein Anbieter von Englischkursen mit KI, das speziell entwickelte KI einsetzt, um die fließende Beherrschung der englischen Sprache zugänglich zu machen. Der fortschrittliche KI-Konversationslehrer von Loora bietet Nutzerinnen und Nutzern die Erfahrung eines natürlichen Gesprächs mit einem englischen Muttersprachler und liefert Echtzeit-Feedback zu jedem Thema. Im Gegensatz zu menschlichen Nachhilfelehrern ist Loora speziell für Englischlernende konzipiert und beseitigt so gängige Hindernisse wie hohe Kosten, begrenzte Verfügbarkeit, ungünstige Terminplanung und die Peinlichkeit, vor Publikum zu üben. Es passt die Lernerfahrung an die individuellen Bedürfnisse und Ziele an und ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, sich frei auszudrücken, ihre Interessen zu diskutieren, ihre Aussprache zu perfektionieren, täglich neue Wörter zu lernen und Selbstvertrauen aufzubauen.

Loora wurde im November 2020 von den Tech-Branchenveteranen Roy Mor und Yonti Levin gegründet und entstand aus ihrer gemeinsamen Vision, mithilfe von KI den Zugang zu qualitativ hochwertigem Englischunterricht zu demokratisieren. Mit der Mission, sozioökonomische Chancen durch Englischkenntnisse zu erschließen, leistet Loora Pionierarbeit beim Einsatz von KI im Sprachunterricht und schafft eine beispiellose, zukunftsweisende Lösung für den virtuellen Englischunterricht.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://loora.ai/.

Um Loora herunterzuladen, klicken Sie hier.

