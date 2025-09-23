Intelligent Heizen

Für einen sorgenfreien Winter: Heizungswartung jetzt!

Ab dem 01. Oktober startet die offizielle Heizperiode. Wer seine Heizung regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten lässt, hat die besten Voraussetzungen, um gut versorgt durch den Winter zu kommen. Alle anderen haben noch Zeit zu handeln: Warum die Heizungswartung wichtig ist und vor welchen bösen Überraschungen diese schützt, darüber informiert das Serviceportal "Intelligent heizen".

Heizungen halten Sommerschlaf - und sind im Winter im Dauerstress. Das Problem dabei: Technische Mängel fallen häufig erst dann auf, wenn die Heizung im Herbst erstmals wieder angestellt wird. Noch ungünstiger ist es, wenn die Heizung bei einem plötzlichen Kälteeinbruch den Geist aufgibt. Ausfälle, Noteinsätze und Reparaturen sind häufig die Folge von mangelnder Wartung. Und sie sind nicht nur unangenehm, sondern vor allem zeitaufwändig und kostenintensiv. Ein regelmäßiger Check wirkt dem entgegen. Laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist dieser vorgeschrieben, wobei keine Angaben zu den Intervallen gemacht wird. Fachbetriebe raten zu einer jährlichen Heizungswartung. So können sich Hauseigentümerinnen und -eigentümer sicher sein, dass ihre Heizung für den Winter gerüstet ist.

Das wird bei der Heizungswartung gemacht

Da die Heizung im Betrieb ständig verschiedenen Belastungen ausgesetzt ist, kann es zur Abnutzung und zum Verschleiß kommen. Um mögliche Schäden oder Störungen frühzeitig zu erkennen, kontrolliert ein Fachbetrieb alle wichtigen Bauteile der jeweiligen Heizung: Dieser reinigt die Anlage, überprüft die Regelung und Sicherheitssysteme, justiert die Vorlauf- und Kesseltemperatur, entlüftet Heizkörper, füllt Heizwasser nach und erneuert bei Bedarf Verschleißteile. Die einzelnen Schritte hängen vom jeweiligen Heizungstyp ab und können variieren. Eine rechtzeitige Wartung der Heizungsanlage ist nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Sicherheit und Effizienz.

Warum sich die jährliche Heizungswartung lohnt

Heizungswartung lohnt sich - und zwar kurz- wie langfristig. Die regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer einer Heizung deutlich und steigert außerdem die Energieeffizienz. Bei einer Öl- oder Gasheizung können beispielsweise schon geringe Ruß- oder Staubablagerungen die Heizleistung deutlich mindern und zu einem unnötig hohen Energieverbrauch führen. Die Kosten der Heizungswartung sind überschaubar, die Lohnkosten lassen sich zusätzlich als Handwerkerleistung zu 20 Prozent steuerlich absetzen. Einzige Voraussetzung dafür ist eine separate Ausweisung der Lohnkosten in der Rechnung. Das Serviceportal "Intelligent heizen" beantwortet weitere Fragen rund um das Thema Heizungswartung.

Heizungswartung ist für alle Heizungstypen relevant

Immer mehr Eigentümerinnen und Eigentümer setzen auf Heizlösungen jenseits von Öl und Gas. Auch bei Hybridheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen sowie Blockheizkraftwerken ist eine regelmäßige Wartung unverzichtbar. Für die fachgerechte Inspektion und maximale Sicherheit braucht es daher immer Profis. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal dabei ist die Mitgliedschaft in einer Innung, denn Innungsfachbetriebe stehen für fachliche Kompetenz, Erfahrung und professionelle Arbeit. Bei der Suche nach einem passenden Betrieb hilft die Handwerkersuche auf www.intelligent-heizen.info.

