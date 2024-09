Shopfriend

Mit Shopfriend einen heißen Draht zu Kunden aufbauen: professionelle Kundenbindung für regionale Shops

Bild-Infos

Download

Augsburg (ots)

Kleineren Geschäften fällt es immer schwerer, ihre Kunden langfristig zu binden. Diese wandern oft zu Online-Shops oder nationalen Ketten ab - doch jetzt gibt es eine Lösung des Problems: Um Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern den Kontakt zu ihren Kunden zu erleichtern, haben Oliver Dümpe, Jörg Schietinger und Florian Wolf das Kundenbindungssystem Shopfriend entwickelt. Alles, was dafür benötigt wird, ist ein Smartphone. Wie genau das System funktioniert, welche Unternehmen davon profitieren können und welche konkreten Vorteile es bietet, erfahren Sie hier

Regionale Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister stehen vor einer großen Herausforderung: Sie müssen neue Kunden gewinnen, ihre Stammkunden stärker binden und gleichzeitig ein stabiles Geschäftsfundament aufbauen. Um das besonders in Zeiten der Digitalisierung zu schaffen, ist eine langfristige Kundenbindung entscheidend. Doch während große Ketten wie H&M, REWE oder Starbucks ihre Kundenbeziehungen bereits erfolgreich digitalisiert haben und durch App-basierte Lösungen eine ständige Kommunikation sicherstellen, fehlen regionalen Betrieben oft die Ressourcen und Technologien, um mitzuhalten. Doch ohne moderne, digitale Kommunikationsmittel bleiben diese Geschäfte weitgehend unsichtbar in der digitalen Welt. Diese Lücke birgt erhebliche Risiken, denn Kunden erwarten mittlerweile auch von kleinen, regionalen Anbietern digitale Angebote. Die Folge ist eine Abhängigkeit von zufälligen Umsätzen, während die Konkurrenz mit gezielten Angeboten punktet. "Wer heute nicht digital mit seinen Kunden kommunizieren kann, verliert sie morgen an die Konkurrenz", erklärt Oliver Dümpe von Shopfriend.

"Mit Shopfriend schließen wir diese Lücke, indem wir regionalen Geschäften ein passendes und einfaches System für eine professionelle Kundenbindung bieten", fügt er hinzu. Shopfriend ist eine Marke der paycentive AG aus Augsburg, die seit 2008 erfolgreich digitale Kundenbindungslösungen entwickelt. Unter der Leitung von Gründer Oliver Dümpe sowie den Vorständen Jörg Schietinger und Florian Wolf betreut das Unternehmen über 4.000 regionale Geschäfte sowie zahlreiche Sparkassen und Banken. Durch ihre innovativen Lösungen konnte die paycentive AG den teilnehmenden Unternehmen bereits dabei helfen, mehr als eine Milliarde Euro Umsatz zu generieren.

So wird Kundenbindung zukunftssicher

"Mit Shopfriend bauen regionale Geschäfte eine stabile und wachsende Kundenbasis auf und steigern ihren Umsatz messbar - genau wie ihre großen Konkurrenten", betont Oliver Dümpe. Die App ermöglicht es auch kleineren Betrieben, ihre Kunden direkt und effektiv zu erreichen. Restaurants können beispielsweise ihre Wochenkarten per Push-Nachricht versenden, Feinkosthändler laden zu Weinproben ein und Modehäuser informieren über die neueste Kollektion. Shopfriend macht es nicht nur einfach, Kunden mit aktuellen Angeboten zu versorgen, sondern bietet auch gezielte Kaufanreize durch personalisierte Belohnungen. Zudem ist die App sehr praktisch, da sie automatisch inaktive Kunden erkennt und ihnen eine freundliche Erinnerung schickt, wodurch der Kundenkontakt mühelos aufrechterhalten wird - diese Automatisierungen minimieren den Aufwand für die Geschäftsinhaber erheblich, sodass sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Außerdem ist Shopfriend einfach zu handhaben: In weniger als einer Stunde ist die App eingerichtet und einsatzbereit. Das Onboarding-Team unterstützt die Geschäfte dabei und übernimmt einen großen Teil der Arbeit, sodass der Start reibungslos verläuft. Auch im laufenden Betrieb überzeugt die App durch ihre einfache Handhabung, sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden. Ein weiterer Vorteil: Shopfriend benötigt keine Integration in komplexe Kassensysteme - ein Smartphone oder Tablet genügen, um die App vollständig zu nutzen. Dabei fungiert Shopfriend im Grunde wie eine digitale Kundenkarte, die eine präzise und personalisierte Kundenansprache ermöglicht. "Mit Shopfriend schaffen regionale Geschäfte damit eine direkte und persönliche Verbindung zu ihren Kunden, wie sie bisher nur nationale Ketten erfolgreich umsetzen konnten", so Oliver Dümpe.

Wie regionale Modehäuser mit Shopfriend ihre Kundenbindung stärken

Die praktischen Resultate von Shopfriend lassen sich durch zahlreiche Kundenbeispiele verdeutlichen - so auch durch das Modehaus Xaver Mayr in Ingolstadt. Das Geschäft nutzte lange Zeit ein klassisches Kundenbindungsprogramm, bei dem Kunden drei Prozent Bonus auf ihren Umsatz erhielten. Zweimal im Jahr wurden diese Boni postalisch in Form von Schecks ausgezahlt, sobald ein Kunde mindestens zehn Euro angesammelt hatte. Dieses Verfahren war jedoch zunehmend mit hohen Kosten und Aufwand verbunden, da die postalischen Daten regelmäßig überprüft und Druck- sowie Portokosten getragen werden mussten. Außerdem bot das Programm den Kunden nur begrenzte Anreize, regelmäßig ins Modehaus zu kommen. Mit der Einführung von Shopfriend hat das Modehaus eine moderne, digitale Alternative gefunden: Die App ermöglicht es, Kunden jederzeit zu erreichen und bietet ihnen die Möglichkeit, ihren aktuellen Bonusstand direkt einzusehen. Mit Shopfriend hat das Geschäft eine engere, kontinuierliche Bindung geschaffen, die das herkömmliche, analoge Programm in Zukunft ersetzen soll.

Ein weiteres Beispiel für die Rolle von Shopfriend im Alltag lokaler Geschäfte ist das Modehaus Raithle in der Region Stuttgart: Das Geschäft stand vor der Herausforderung, seine Kunden gezielt zu erreichen und sie regelmäßig ins Geschäft zu holen. Inhaber Hans-Jürgen Raithle und sein Team suchten nach einer Lösung, die sowohl die Kundenbindung stärkt als auch zu Folgekäufen motiviert. Mit Shopfriend haben sie nun das passende Instrument gefunden: Die App erlaubt es ihnen, personalisierte Nachrichten und Einladungen direkt auf die Smartphones ihrer Kunden zu senden. So werden beispielsweise Events wie der Rummelplatz oder Fashion-Talks rechtzeitig beworben. "In kürzester Zeit konnte das Modehaus Raithle mit Shopfriend weit über 1.000 Stammkunden aufbauen, mit denen sie monatlich sechsstellige Umsätze erzielen - ein Beweis für die Wirksamkeit unseres digitalen Kundenbindungssystems", sagt Oliver Dümpe abschließend.

Sie wollen die Gewinnung von Neu- und Stammkunden automatisieren, einen "heißen Draht" zu Ihren Kunden aufbauen und den Erfolg Ihres Geschäfts damit langfristig sichern? Dann vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Infogespräch!

Original-Content von: Shopfriend, übermittelt durch news aktuell