Shopfriend als Umsatz-Booster für regionale Geschäfte: So gewinnen Sie automatisiert Kunden und binden sie langfristig an sich - ganz ohne teure Werbekosten

Angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch Konzerne und Online-Shops wird es speziell für regionale Geschäfte immer schwieriger, planbar neue Kunden zu gewinnen und sie an sich zu binden - damit könnte nun jedoch endlich Schluss sein: Shopfriend bietet betroffenen Shops die Möglichkeit, ihre Kundenbindung zu maximieren und ihren Umsatz kontinuierlich zu steigern. Wie das in der Praxis funktioniert und welche Vorteile sich daraus wirklich ergeben, erfahren Sie hier.

Heutzutage sehen sich regionale Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister dazu gezwungen, nach einfachen und kostengünstigen Wegen zu suchen, um neue Kunden zu gewinnen, ihren Umsatz mit Stammkunden zu erhöhen und ein solides und planbares Geschäftsfundament zu schaffen - der Schlüssel dazu liegt in der langfristigen Kundenbindung. Das Problem dabei: Während große Ketten wie H&M, Zara, DM, Obi oder Starbucks ihre Kundenbeziehungen längst erfolgreich digitalisiert haben, mangelt es regionalen Betrieben noch immer an vergleichbaren Lösungen. "Große Ketten nutzen moderne digitale Angebote und Aktionen, um ihre Kunden permanent zu erreichen. Dabei haben App-Lösungen die klassische Printwerbung größtenteils ersetzt", erklärt Jörg Schietinger, Vertriebsvorstand von Shopfriend.

"Leider können regionale Geschäfte diese Art der digitalen Kommunikation oft nicht bieten. Währenddessen ist die Konkurrenz ständig präsent und auch die Kunden erwarten entsprechende Angebote. Ohne ein passendes System bleiben regionale Shops damit auf weitestgehend zufällige Umsätze angewiesen - genau diese Lücke füllt Shopfriend", fügt er hinzu. Shopfriend ist eine Marke der paycentive AG aus Augsburg, die seit 2008 digitale Kundenbindungslösungen entwickelt und über 4.000 regionale Geschäfte sowie zahlreiche Sparkassen und Banken betreut. Mit Erfolg: Das etwa 20-köpfige Team um Gründer Oliver Dümpe sowie die Vorstände Jörg Schietinger und Florian Wolf hat insgesamt schon über eine Milliarde Euro Umsatz an die teilnehmenden Geschäfte vermittelt.

Shopfriend als Schlüssel, um regionale Geschäfte digital konkurrenzfähig zu machen: So funktioniert die App

Im Grunde fungiert Shopfriend als digitale Kundenkarte, die es lokalen Geschäften ermöglicht, ihre Zielgruppe präzise zu erreichen und zu binden - und das aufgrund der Einfachheit durch Automatisierungen ganz ohne großen Aufwand und hohe Kosten. Kunden erhalten über die App personalisierte Angebote und Informationen, was die Kundenbindung stärkt und den Umsatz steigert. Beispielsweise können Geschäfte zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen exklusive Rabatte anbieten oder ihre Kunden nach einer längeren Abwesenheit mit speziellen Rückkehrangeboten locken. So wird die Kundenansprache individuell und anlassbezogen gestaltet. Zudem unterstützt Shopfriend die systematische Gewinnung von Neukunden durch Empfehlungen und positive Google-Bewertungen.

"Mit Shopfriend bauen regionale Geschäfte eine stabile und wachsende Kundenbasis auf und steigern ihren Umsatz messbar", betont Jörg Schietinger. In der Praxis funktioniert das laut dem Vertriebsvorstand von Shopfriend in etwa so: Man stelle sich einen Eimer vor, der halbvoll mit Wasser ist - das Wasser symbolisiert die Kunden. Üblicherweise hat der Eimer einige Löcher - unter anderem auch, weil Kunden gern auf Online-Angebote zurückgreifen. Durch diese Löcher verliert man Kunden und es muss ständig neues Wasser, das sinnbildlich für neue Kunden steht, nachgefüllt werden - ein äußerst kostenintensiver Vorgang. Dabei ist es bis zu siebenmal teurer, Neukunden zu gewinnen, als Umsätze mit Bestandskunden zu erzielen. Shopfriend schließt diese Löcher und unterstützt zudem bei der Gewinnung neuer Kunden, wodurch der Wasserstand - also die Kundenbasis - nachhaltig ansteigt.

Von der so wichtigen Kundenbindung bis hin zu größtmöglichem Datenschutz: Warum Shopfriend unter regionalen Geschäften so beliebt ist

"Langfristige Kundenbindung ist das Fundament eines erfolgreichen Geschäfts", erläutert Jörg Schietinger. Schließlich würden Stammkunden regelmäßig einkaufen, mehr Umsatz generieren und das Geschäft weiterempfehlen. Zudem akzeptieren sie Preiserhöhungen, verzeihen kleine Fehler und sind weniger wechselwillig. Erfolgreiche Unternehmen erzielen bis zu 80 Prozent ihres Umsatzes mit Stammkunden. Umso wichtiger ist es, mit Shopfriend eine Plattform zu errichten, die eine solche Kundenbindung ermöglicht.

Während Beiträge auf Facebook und Instagram oft nur einen Bruchteil der Zielgruppe erreichen und nicht individuell gestaltet sind, bietet Shopfriend darüber hinaus eine persönliche und anlassbezogene Kundenansprache. Zudem bleiben die Kundendaten bei den regionalen Geschäften selbst und werden nicht von Drittanbietern wie Meta genutzt. "Mit Shopfriend schaffen regionale Geschäfte damit eine direkte, persönliche Verbindung zu ihren Kunden, berücksichtigen all ihre Bedürfnisse und maximieren dadurch ihren Geschäftserfolg", fasst Jörg Schietinger zusammen.

