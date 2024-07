Alore Divor Beauty & Business Academy UG

Pia Sizhan: 5 Tipps, wie Kosmetikerinnen die Kundenzufriedenheit steigern

Kosmetikstudiokundinnen erwarten heutzutage, dass Behandlungen deutlich stärker individuell auf sie abgestimmt werden, als dies früher noch der Fall war. Die Studiobetreiberinnen stellen diese Erwartungen jedoch oft vor Herausforderungen, weil sie nicht genau wissen, mit welchen Maßnahmen sich die Kundenzufriedenheit steigern lässt - im Gegensatz zu Pia Sizhan, Beauty-Expertin und Geschäftsführerin der Alore Divor Beauty & Business Academy. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, welche Rolle Digitalisierung in der Kosmetikbranche spielt, wie Kosmetikerinnen die Bedürfnisse ihrer Kundinnen identifizieren können und welches Verhalten während und vor der Behandlung besonders geschätzt wird.

Die Wünsche von Kundinnen in Bezug auf ihre Behandlung im Kosmetikstudio haben sich verändert: Neben personalisierten Beratungen und Anwendungen, zum Beispiel auf den individuellen Hauttyp abgestimmt, erwarten die Kundinnen zunehmend ganzheitliche Ansätze, mit denen nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch das Wohlbefinden verbessert wird. Außerdem sollen die Dienstleistungen einfach und bequem gebucht werden können, etwa durch ein digitales Buchungssystem. Doch in vielen Studios sieht die Realität noch anders aus. Behandlungen laufen standardisiert ab und für die Terminvereinbarung müssen Kundinnen immer noch anrufen. Darüber hinaus sind hochwertige Produkte häufig nicht verfügbar, weil diese die Studios vor finanzielle Herausforderungen stellen. "Kosmetikstudios, die nicht auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kundinnen eingehen, werden diese langfristig an die Konkurrenz verlieren. Das führt zu Umsatzeinbrüchen und schlimmstenfalls auch zu Reputationsschäden, die nur sehr schwer wieder zu beheben sind", erklärt Pia Sizhan von der Alore Divor Beauty & Business Academy.

"Es ist daher essenziell, dass sich Studiobetreiberinnen jetzt mit den Bedürfnissen ihrer Kundinnen auseinandersetzen. Die Bedürfnisbefriedigung ist das A und O für eine hohe Kundenzufriedenheit. Daraus resultiert dann automatisch eine starke Kundenbindung", führt die Beauty-Expertin weiter aus. Mit ihrer Alore Divor Beauty & Business Academy ermöglicht sie Frauen, sich ein erfolgreiches Beauty-Business aufzubauen. Dabei vermittelt die Expertin zunächst in Schulungen Basiswissen über Wimpernverlängerungen und Permanent Make-up. Anschließend finden Einzeltrainings statt, in denen das Wissen vertieft wird. Auch unternehmerische Grundlagen stehen auf dem Schulungsprogramm, damit die Frauen mit ihrem Business Aussichten auf Erfolg haben. In diesem Zusammenhang spricht Pia Sizhan immer über Möglichkeiten, die Kundenzufriedenheit in Kosmetikstudios zu erhöhen. Wie das gelingt und was es dazu braucht, hat sie im Folgenden zusammengefasst.

1. Ehrlichkeit und Transparenz bei der Kundenkommunikation

In Kosmetikstudios ist es so wichtig wie in kaum einer anderen Branche, dass eine ehrliche und transparente Beratung stattfindet. Dabei müssen stets die individuellen Merkmale der Kundin berücksichtigt und die Maßnahmen auf diese angepasst werden. Die beabsichtigten Veränderungen müssen der Kundin stehen, andernfalls drohen Unzufriedenheiten. Sollte eine Kosmetikerin selbst mit dem Ergebnis ihrer Arbeit unzufrieden sein, sollte sie dies ebenfalls offen kommunizieren und gemeinsam mit der Kundin nach Lösungen suchen. Das stärkt das Vertrauen und zeigt die hohen Qualitätsstandards der Kosmetikerin.

2. Aktive Lösung von Kundenproblemen

Gerade in der Kosmetikbranche braucht es mitunter verschiedene Lösungen, um alle Kundinnen zufriedenzustellen. Das beinhaltet zum Beispiel spezielle Produkte für Allergiker, die Verwendung von UV-Lampen für bessere Haltbarkeit bei älteren Kundinnen oder die Anpassung von Behandlungen für unterschiedliche Hauttypen. Durch solch kundenorientierte Angebote zeigen Kosmetikerinnen, dass sie auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen eingehen und darum bemüht sind, individuelle Anliegen zu berücksichtigen. Dadurch fühlen sich die Kundinnen besonders wertgeschätzt, was ihre Zufriedenheit mit Angebot und Leistung erhöht.

3. Freundlicher, respektvoller Umgang mit Kunden

Es mag trivial erscheinen, doch auch der Umgang mit den Kundinnen trägt maßgeblich dazu bei, wie zufrieden sie mit einem Kosmetikstudio sind. Eine herzliche Begrüßung, kleine Aufmerksamkeiten wie ein abgenommener Mantel oder ein angebotenes Getränk sowie ein offenes Ohr für die Anliegen der Kundinnen sorgen für eine angenehme Atmosphäre. Dort fühlen sich die Kundinnen wohl und gut aufgehoben, was die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Behandlung in diesem Studio erhöht.

4. Hohe Qualität der Dienstleistungen

Damit sich Kundinnen langfristig in einem Kosmetikstudio behandeln lassen, ist es unerlässlich, dass die durchgeführten Anwendungen frei von Mängeln und qualitativ auf höchstem Niveau sind. Dafür sorgen nicht nur hochwertige Produkte, die zum Einsatz kommen, sondern auch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, damit die Kosmetikerinnen stets auf dem aktuellsten Stand bleiben. Auch die Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards im Studio sollte eine Selbstverständlichkeit sein, um die Kundinnen dauerhaft zufriedenzustellen.

5. Einholen von Feedback und daraus resultierende Anpassungen

Kosmetikerinnen können einige Aspekte beachten, um ihren Kundinnen ein angenehmes Behandlungserlebnis zu ermöglichen. Dennoch ist es denkbar, dass die Kundinnen Anregungen, Wünsche oder womöglich auch Kritikpunkte haben, die sie gerne vorbringen möchten. Durch das regelmäßige Einholen von Feedback in Form von Umfragen, Bewertungen oder direkten Gesprächen geben Kosmetikerinnen ihren Kundinnen die Möglichkeit, sich hierzu zu äußern. Anschließend sollten die Anregungen geprüft und - falls möglich - entsprechend umgesetzt werden. Das zeigt den Kundinnen, dass sie wertgeschätzt und ihre Anliegen ernst genommen werden.

