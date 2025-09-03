LOBERON GmbH

LOBERON SEASON PREVIEW Winter 2025 - Ein exklusives Event am Starnberger See mit Premiere der neuen "Pet"-Kollektion

Am 2. September 2025 lud LOBERON zu einem besonderen Highlight der Saison: dem exklusiven Influencer- und PR-Launch Event "LOBERON SEASON PREVIEW Winter 2025" in der traditionsreichen La Villa am Starnberger See. Rund 60 Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - darunter Pressevertreter, Influencer und zwei glückliche Endkunden - erlebten einen Tag voller Inspiration, Design und persönlicher Begegnungen.

Ein Ort mit Seele - die perfekte Bühne für LOBERON

Die Wahl der La Villa war bewusst: "Die La Villa am Starnberger See ist ein Ort mit besonderer Stimmung - traditionsreich, elegant und voller Charakter. Genau deshalb haben wir sie für unsere Veranstaltung gewählt. Ihre Geschichte als Rückzugsort und Ort der Begegnung spiegelt genau das wider, was LOBERON verkörpert: ein Zuhause-Gefühl mit Charakter - ein stilvolles 'Coming Home', das die Seele berührt.", so Kreativdirektorin Susanne Töpfer. Die stilvolle Architektur, das Licht und der Blick auf den See unterstrichen die Wirkung der präsentierten Kollektionen auf ganz natürliche Weise.

Premiere der neuen "Pet"-Kollektion

Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der neuen LOBERON Pet-Kollektion - eine Premiere im Sortiment. Mit liebevoll gestalteten Produkten für Hunde und Katzen, darunter stilvolle Körbchen, Futterstationen und Accessoires, erweitert LOBERON sein Portfolio um eine Linie, die Funktionalität und Design für tierische Mitbewohner vereint.

Coming Home - das Herzstück der LOBERON-Welt

Die Dekoration des Events griff zentrale Themen der neuen Kollektionen auf: warme Farben, natürliche Materialien und Einzelstücke mit Seele. Alles war sorgfältig inszeniert, um das "Coming Home"-Gefühl von LOBERON erlebbar zu machen. "LOBERON ist wie ein stilvoller Regisseur für Ihr Zuhause - wir inszenieren Wohnräume mit Charakter, Wärme und Persönlichkeit. Unser Stil bewegt sich zwischen klassisch, mediterran und modern, aber wir glauben nicht an starre Schubladen. Bei uns geht es um Atmosphäre. Wir verstehen uns als Coach für Ihr Wohnambiente - mit Ideen, die inspirieren und Möbeln, die Geschichten erzählen.", erklärt Susanne Töpfer.

Kollektionen mit Charakter, Herz und Stil

Neben der neuen Pet-Linie wurden auch die aktuellen Highlights der Winter- und Weihnachtskollektion sowie die weiterentwickelte Kids-Kollektion präsentiert. Letztere wurde bereits 2024 erfolgreich eingeführt und begeistert mit durchdachten Möbeln und Accessoires, die Funktionalität und Design für das Kinderzimmer vereinen

Ein Tag voller Kreativität und Begegnungen

Moderiert wurde das Launch Event von Marie Gomez, die seit Jahren mit LOBERON zusammenarbeitet. Geschäftsführer Christian Bühring und Kreativdirektorin Susanne Töpfer begleiteten die Gäste persönlich, standen für Interviews zur Verfügung und gaben exklusive Einblicke in die Entstehung der neuen Kollektionen. Währenddessen konnten die Gäste bei einem kreativen Workshop ihre eigene Tischdekoration gestalten - mit Stempeln, Farben und viel Liebe zum Detail.

Ein stimmungsvoller Abschluss

Nach einem gemeinsamen Dinner und einer inspirierenden Ansprache von Christian Bühring - "Design ist für uns mehr als Ästhetik. Es ist das Gefühl von Zuhause, das wir mit jedem Produkt transportieren möchten." - wurde der eigens kreierte LOBERON-Kuchen angeschnitten. Der Abend klang in entspannter Atmosphäre mit Gesprächen, Musik und vielen persönlichen Momenten aus.

Ein weiterer Meilenstein für LOBERON

Nach dem erfolgreichen ersten Event 2024 in den Nürnberger Büroräumen und der Teilnahme am Fashion Week Closing Event in Berlin setzt LOBERON mit dem SEASON PREVIEW 2025 seine Eventreihe fort - und unterstreicht damit den Anspruch, Design erlebbar zu machen und die Marke nahbar zu präsentieren.

Über LOBERON

LOBERON hat sich in den letzten 13 Jahren einen Namen im Interieur Design gemacht und ist mittlerweile in zehn Ländern vertreten. Die Design-Marke steht für hochwertige Möbel und exquisite Accessoires für den Innen- wie Außenbereich. In jährlich sechs Kollektionen werden aktuelle Wohntrends wie saisonale Wohntrends präsentiert. Der besondere LOBERON-Stil zeigt sich in kompletten Einrichtungskonzepten, die Stil, Qualität und Komfort bieten.

